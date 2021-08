DungeonSwap

DungeonSwap: das erste Binance Smart-Chain-basierte RPG-Spiel geht heute an den Start, um Spielern den ultimativen Spaß durch Play-to-Earn zu bieten

DungeonSwap, der Entwickler von Defi-RPG-Spielen, freut sich, den Start seines ersten Tabletop-RPG-Blockchain-Spiels bekannt zu geben - DungeonSwap. Als erstes Binance Smart-Chain-basiertes Rollenspiel vereint DungeonSwap das Retro-Abenteuer eines klassischen Fantasy-Tischrollenspiels, NFT-Waffen (Non-Fungible-Token) und das Play-to-Earn-Erlebnis.

DungeonSwap kommt zum perfekten Zeitpunkt, da die Spieler nun die Chance haben, auf ihre Nostalgie zu setzen und spielerisch zu verdienen, da der Preis von DND in nur drei Monaten von nur 0,11 $ auf 8 $ gestiegen ist, was einer Wertsteigerung von insgesamt 800 % entspricht.

DungeonSwap widmet sich dem Aufbau nachhaltiger, nutzerzentrierter und unterhaltsamer dezentraler Ökosysteme. Das Spiel basiert auf der Überzeugung, dass Gamification nicht nur ein Gimmick sein sollte. DungeonSwap ist motiviert, Spiele zu entwickeln, die vor allem Spaß machen und einfach zu bedienen sind. Damit unterstreicht DungeonSwap, wie wichtig es ist, durch Spaß einen Mehrwert zu schaffen, um Spieler jenseits der Hardcore-Krypto-Trader anzuziehen. Als erstes Defi-Tabletop-RPG-Spiel auf der Binance Smart Chain ist DungeonSwap eine autarke und innovative Plattform, die ein erstklassiges Spielerlebnis und Schnittstellen bietet, die es Spielern ermöglichen, Spaß zu haben und gleichzeitig Erträge zu erwirtschaften.

Spieler können dem Spiel "The Dungeon" beitreten, indem sie DND-Tokens auf ihrer Website erwerben. Je weiter die Spieler in die Mitte des Dungeons vordringen, desto mehr DND-Auszeichnungen und Kampfausrüstung in Form von NFTs können sie auf ihrem Weg verdienen.

Das Spiel bietet Belohnungen in Form von DND-Münzen und NFTs, die finanzieller Natur sind. Die NFTs, die die Spieler erhalten, sind nicht nur eine Kunstsammlung, sondern dienen auch als Hilfsmittel (z.B. Waffe/Schild/Magie), die die Leistung der DungeonSwap-Spieler unterstützen. Die finanziellen Belohnungen für das DND-Spiel werden aus den Teilnahmegebühren anderer Spieler und vom Entwickler finanziert, während die NFT-Belohnungen kostenlos erstellt und an die Spieler verschickt werden.

Melde dich jetzt für DungeonSwap an und erlebe eine ganz neue Generation von Spielen.

Informationen zu DungeonSwap

DungeonSwap, das erste Defi-RPG-Spiel auf der Binance Smart Chain. Die Spieler können einen Einsatz leisten, DND-Marken verdienen und sich auf ihre Dungeon-Abenteuer vorbereiten. DungeonSwap bietet eine voll funktionsfähige Defi-Ertragsfarm und einen Staking-Pool, in dem die Nutzer die DND-Token verdienen können, und entwickelt ein Webspiel-Erlebnis im Stil eines Tabletop-RPGs.

