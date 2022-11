Elektor International Media B.V.

WEEF 2022 - Weltforum für ethische Elektronik - Live

Elektor, Lenthe und seine Partner werden die WEEF 2022 live von der Handelsmesse eletronica in München übertragen. Das Programm, das auf der WEEF-Website verfügbar ist, wird führende Ingenieure, CEOs der Elektronikbranche, Akademiker und viele weitere Ideenführer umfassen.

Haben Elektroingenieure, Hersteller und Technologieunternehmen eine ethische Verantwortung, ihre Fähigkeiten und Lösungen für gute Zwecke zu nutzen? Sollten Designer umweltfreundliche Designpraktiken priorisieren? Inwieweit sollten Technologieführungskräfte Themen wie nachhaltige Entwicklung, umweltfreundliche Fertigung und soziale Verantwortung in Betracht ziehen? Dies sind nur einige der wichtigsten ethischen Fragen, die wir auf dem Weltforum für ethische Elektronik 2022 am 15. November 2022 (10:00 Uhr MEZ) behandeln werden.

Die WEEF-Redner werden auf die folgenden Themen und vieles mehr eingehen:

Aufbau einer ethischen und nachhaltigen Lieferkette für eine bessere Welt.

Wie handeln die Aussteller und was halten sie von Ethik?

Gehen wir die Gefahr ein, gegen die Wand zu laufen, wenn wir Ethik und Wirtschaft unter einen Hut bringen wollen?

Wer sollte in Zukunft die Energietechnologie besitzen?

Die Präsentation des WEEF INDEX und die Verleihung des WEEF AWARD für die weltweit einflussreichste Person im Bereich Ethik und Elektronik.

Wie Sie Leidenschaft in Ihre Ethikstrategie einfließen lassen können.

Ethik in Aktion: Was kann die Branche im Jahr 2023 tun?

Die Elektronikindustrie verfügt endlich über eine eigene Plattform, um Ethik und Wirtschaft zu diskutieren – das World Ethical Electronics Forum ( WEEF). Viel zu lange dominierten nur Lobbyisten, Aktivisten, NGOs und Politiker die Diskussion, und sie betonten lediglich die schlechten Einflüsse, die Elektronikunternehmen auf die Menschen und den Planeten hätten. Verbraucher wurden in der Regel als willige Opfer der Marketingkampagnen der Elektronikindustrie dargestellt, die sie angeblich in einem nicht enden wollenden Produktkaufrausch gefangen hielten. Das Bild war düster: Verbraucher wurden so dargestellt, dass sie auf den Kauf von Produkten drängten, um Bedürfnisse zu stillen, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie sie hatten.

Besuchen Sie die Elektronikhandelsmesse in München? Kommen Sie vorbei und sehen Sie sich die Show live an: Halle B3.540, ab 10:00 Uhr MEZ.

