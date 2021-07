Hemanext arbeitet mit Sickle Cell 101 und fördert Aufklärung über Sichelzellkrankheit

Hemanext Inc.

Lexington, Massachusetts und San Francisco (ots/PRNewswire)

Die Sichelzellkrankheit (SCD) betrifft mehr als 20 Millionen Menschen weltweit, davon rund 100.000 Amerikaner1,2

Hemanext Inc., ein privat geführtes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in den USA, das sich der Verbesserung von Qualität, Sicherheit, Wirksamkeit und Kosten von Transfusionen mit roten Blutkörperchen (RBC) verschrieben hat, arbeitet mit Sickle Cell 101 (SC101) zusammen, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz im Silicon Valley, die sich der Aufklärung über die Sichelzellerkrankung (SCD) verschrieben hat.

Die Partnerschaft von Hemanext mit SC101 spiegelt das Engagement das Unternehmens für Menschen mit SCD wider. Hemanext wird mit SC101 zusammenarbeiten, um die Betroffenen durch lokale, nationale und weltweite Sensibilisierungsinitiativen zu unterstützen, die die Aufmerksamkeit auf die ungedeckten Bedürfnisse von Menschen mit SCD lenken.

"Es ist ein Privileg, mit Sickle Cell 101 zusammenzuarbeiten und ihre weltweite Arbeit zu unterstützen, die darin besteht, das Bewusstsein für die Betroffenen und die Aufklärung über die Sichelzellkrankheit zu fördern", erklärte Alex Marichal, Vice President für Marketing bei Hemanext. "Die evidenzbasierten, patientenfreundlichen Programme und Kommunikationen von SC101 verbessern das Leben von Sichelzellpatienten, weshalb Hemanext sich dazu verpflichtet hat, diese Allianz zu unterstützen."

"Wir freuen uns sehr, mit einem so erstklassigen Medizintechnikunternehmen wie Hemanext zusammenzuarbeiten, das sich der Verbesserung von Bluttransfusionen widmet", erklärte Cassandra Trimnell, Gründerin und Geschäftsführerin von Sickle Cell 101. "Wir gehen davon aus, dass die Expertise von Hemanext bei der Blutentnahme, -verarbeitung und -lagerung zu Transfusionstechnologien führen wird, die das Leben von Millionen von Patienten, darunter auch Menschen mit Sichelzellkrankheit, verbessern können."

Informationen zur Sichelzellkrankheit (SCD)

Die Sichelzellkrankheit (SCD) gehört zu den häufigsten vererbten Blutkrankheiten.3 Es ist eine lebenslange Krankheit, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betrifft und besonders bei Menschen auftritt, deren Vorfahren aus Afrika, Südamerika, der Karibik, und Mittelamerika stammen.1 Es wird geschätzt, dass fast 5 % der Weltbevölkerung Träger des Merkmalsgens sind.4

Mehr als 20 Millionen Menschen weltweit leiden an SCD2, und jedes Jahr kommen weltweit weitere 300.000 Geburten hinzu.8 Etwa 100.000 Amerikaner leben mit SCD.1,2 Afroamerikaner sind die Gruppe, die am häufigsten von der Krankheit betroffen ist: Einer von 365 Amerikanern afrikanischer Abstammung wird mit SCD geboren.1

SCD bewirkt, dass die roten Blutkörperchen hart und klebrig werden und wie ein C-förmiges Werkzeug aussehen, das als "Sichel" bezeichnet wird 10 Als Erbkrankheit wird sie von den Eltern an das Kind weitergegeben. Wenn ein Kind zwei Sichelzellengene erhält - eins von jedem Elternteil - hat es SCD. Die CDC schätzen, dass etwa einer von 13 Amerikanern mit afrikanischer Abstammung das Gen in sich trägt, das die Krankheit verursacht.1

Die Sichelzellkrankheit ist eine fortschreitend schwächende Krankheit, die durch unvorhersehbare, akute und potenziell lebensbedrohliche Komplikationen wie Schlaganfälle und akutes Brustsyndrom gekennzeichnet ist.6 Studien haben gezeigt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Person mit SCD nur zwischen 40 und 50 Jahren liegt.8 Die COVID-19-Pandemie hatte maßgebliche Auswirkungen auf Menschen mit SCD.7 Schon früh stellten die CDC fest, dass Menschen, die mit SCD-bedingten Komplikationen leben, ein viel höheres Risiko hatten, Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19 zu entwickeln oder daran zu sterben.8 Die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Blutversorgung in Regionen, in denen es weniger Blutspenden gab.9

Informationen zu SC101

Sickle Cell 101 (SC101) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im Silicon Valley, die Aufklärungsarbeit über die Sichelzellkrankheit leistet. SC101 ist die größte globale Online-Plattform, die sich ausschließlich der Erforschung und der Aufklärung in Bezug auf die Sichelzellkrankheit und die Sichelzellanlage widmet. Im Laufe der Jahre haben sich die globalen und weltweit renommierten Plattformen von SC101 zu zuverlässigen Informationsquellen entwickelt, denen Patienten, Pflegekräfte, Gesundheitsdienstleister und andere Interessengruppen vertrauen. Unsere Arbeit widmet sich der Bereitstellung evidenzbasierter, patientenfreundlicher Inhalte für Betroffene der Sichelzellkrankheit. Weitere Informationen finden Sie auf sc101.org.

Informationen zu Hemanext

Hemanext ist ein privat geführtes Medizintechnik-Unternehmen, das sich der Verbesserung der Qualität, Sicherheit, Wirksamkeit und der Kostenminderung für die Transfusionstherapie verschrieben hat. Unsere Forschungs- und Entwicklungstätigkeit konzentriert sich auf sauerstoff- und kohlendioxidreduziert gelagerte rote Blutkörperchen. Weitere Informationen finden Sie auf hemanext.com.

