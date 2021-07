Aurora Expeditions

Aurora Expeditions wird neuester globaler Partner des renommierten Luxusreisenetzwerks Virtuoso®

Das preisgekrönte australische Abenteuer-Kreuzfahrtunternehmen Aurora Expeditions hat sich mit dem führenden Luxus-Reisenetzwerk Virtuoso® zusammengeschlossen, um als einer der neuesten Anbieter seines exklusiven globalen Preferred Partner-Portfolios zu expandieren und ein neues globales Publikum zu erreichen. Aurora Expeditions ist ein innovatives Unternehmen, das Reisen in kleinen Gruppen im Expeditionsstil anbietet und seinen Gästen die Möglichkeit gibt, einige der schönsten Reiseziele der Welt zu erkunden.

Diese bemerkenswerte "by-invitation-only"-Partnerschaft bringt Aurora Expeditions mit Virtuosos unvergleichlicher Liste von Reiseberatern im asiatisch-pazifischen Raum zusammen und erweitert sie auf die mehr als 50 Länder, in denen Virtuoso tätig ist. "Die Aufnahme in das globale Netzwerk von Virtuoso ist ein Meilenstein für Aurora Expeditions", sagt Monique Ponfoort, CEO von Aurora Expeditions. "Wir hatten die Gelegenheit, mit ihren unglaublich talentierten und renommierten Mitgliedsagenturen in anderen Regionen der Welt, wie dem asiatisch-pazifischen Raum und unserem Heimatland Australien, zusammenzuarbeiten, so dass es für uns eine große Ehre ist, das Global Team und seinen abenteuerlichen Kundenstamm hinzuzufügen

"Virtuoso ist begeistert, dass wir unsere Beziehung zu Aurora Expeditions ausweiten können und nun eine Reichweite haben, die über unsere ursprünglichen Angebote für den asiatisch-pazifischen Markt hinausgeht", sagt Beth Butzlaff, Vice President, Global Partner Relations, Virtuoso. "Auroras Leidenschaft für das Abenteuer, eine der wichtigsten Triebfedern für Reisen nach der Pandemie, der Naturschutz und perspektivverändernde Erfahrungen sind das, was unsere Berater und ihre Kunden weiterhin suchen und mit offenen Armen empfangen."

"Der Bereich der Expeditions- und Luxusreisen hat sich erheblich weiterentwickelt. In einer neuen Landschaft, in der Reisende auf der Suche nach lebensverändernden und transformativen Erfahrungen sind, trägt Aurora Expeditions dazu bei, diese Neugier zu wecken. Unser gemeinsamer Wert des erlebnisorientierten Reisens stimmt mit der Virtuoso-Familie überein und macht Aurora zu einer idealen Ergänzung unseres Netzwerks", sagte Matthew D. Upchurch, Chairman und Chief Executive Officer von Virtuoso.

Virtuoso-Reiseberater können über ihr Portal auf das Profil von Aurora Expeditions zugreifen, das Reisen, Preislisten, Bilder, Reisenotizen und andere relevante Unterlagen enthält.

Aurora reist in die Antarktis, nach Südgeorgien und zu den Falkland-Inseln, in die Arktis (Europa und Kanada), nach Alaska, in den Fernen Osten Russlands, nach Costa Rica, Baja California und West Papua. Die beispiellosen Abenteuer von Aurora werden von einem hervorragenden Team erfahrener Expeditionsleiter geleitet. Mit der Ankündigung der Jungfernfahrt seines neuesten Schiffes, das nach der weltbekannten Meeresbiologin, Ozeanografin und Entdeckerin Dr. Sylvia Earle benannt ist, schließt sich Aurora Expeditions der sorgfältig zusammengestellten Liste der Luxusreisepartner von Virtuoso an, zu denen Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtgesellschaften, Reiseveranstalter und Tourismusverbände gehören.

