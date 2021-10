Scotch & Soda

Scotch & Soda Beschleunigt Wachstumsstrategie Und Eröffnet 22 Neue Geschäfte Weltweit

Amsterdam (ots/PRNewswire)

- Eröffnungen In Europa, Usa Und Tmall In China.

- Erweiterung Der Kategorien Lifestyle Und Handtaschen.

Die in Amsterdam ansässige Lifestyle-Modemarke Scotch & Soda kündigt heute eine Beschleunigung ihrer Wachstumsstrategie an, die die Eröffnung von 15 neuen stationären Geschäften und 7 neuen Shop-in-Shop Konzepten bis zum Jahresende in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und dem Nahen Osten vorsieht.

Die Expansion im Einzelhandel zum Jahresende umfasst neue direkt betriebene und Franchise-Geschäfte in wichtigen Städten wie Paris, Madrid, Philadelphia, Charlotte, Göteborg, Riad, Mumbai, Bukarest, Dortmund, Stuttgart und Perth.

Nach einem Soft-Launch im August wird die Marke auch offiziell ihren ersten digitalen Store auf Tmall in China eröffnen. Dies ist die erste kommerzielle Initiative, seit die Marke im Juli in China tätig wurde. Stationäre Stores in mehreren chinesischen Städten folgen in naher Zukunft. Scotch & Soda hat außerdem vor kurzem Profile in den Sozialen Medien von Weibo, Little Red Book, WeChat und Douyin eingerichtet, um die Bekanntheit der Marke in der Region zu steigern.

Frederick Lukoff, CEO, kommentierte: "Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass Scotch & Soda ihre Wachstumsstrategie beschleunigt. Es ist in der Tat eine sehr aufregende Zeit für unser Unternehmen, trotz der Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie im Einzelhandel verursacht werden. Wir verfolgen die Ausweitung unseres Einzelhandelsnetzes auf globaler Ebene, indem wir unsere Präsenz in den Märkten, in denen wir bereits vertreten sind, verstärken und in Schlüsselmärkte wie China eintreten, in denen wir ein großes Potenzial sehen, um neue Kunden zu erreichen und sie mit unserer Marke bekannt zu machen."

Weitere Neueröffnungen in Schlüsselmärkten: Europa und USA

Die Präsenz von Scotch & Soda in Deutschland wird in den nächsten Monaten mit der Eröffnung des ersten Franchise-Geschäfts der Marke in Sindelfingen weiter ausgebaut. Darüber hinaus wird im Dezember ein direkt betriebenes Geschäft in Dortmund eröffnet, wodurch die Zahl der Stores in Deutschland bis Ende 2021 auf 34 ansteigen wird, nachdem in diesem Sommer bereits zwei neue Geschäfte in Berlin eröffnet wurden.

Im Pariser Stadtteil Saint Germain wird eine neue, 127 Quadratmeter große Boutique eröffnet, der erste Standort von Scotch & Soda am linken Ufer der Seine und der fünfte direkt betriebene Store in der französischen Hauptstadt. Die Ankünding folgt auf die neusten Eröffnungen in Nizza -im Einkaufszentrum Cap3000- im Juli und in Levallois-Perret außerhalb von Paris im September.

In Madrid wird Ende Oktober ein zweites Geschäft im im historischen Stadtteil Salamanca eröffnet.

Nach der Eröffnung des 26. Geschäfts in Belgien, ist Scotch & Soda in der Stadt Wijnegem in eine 187 Quadratmeter große Boutique umgezogen. In der Stadt Turnhout in der flämischen Provinz Antwerpen ist der 171 Quadratmeter große Store im kürzlich eröffneten Einkaufszentrum Turnova untergebracht.

In den Vereinigten Staaten wird Scotch & Soda im Oktober zwei neue, direkt betriebene Läden eröffnen. Einen im Einkaufszentrum King of Prussia in Philadelphia/Pennsylvania, der zweite Laden in dieser Stadt. Im selben Monat wird eine Filiale in Charlotte/North Carolina, eröffnet. Das Geschäft in der SouthPark Mall wird die erste Adresse der Marke in Charlotte sein.

Seit Januar hat Scotch & Soda bereits insgesamt 34 stationäre Geschäfte und 27 Shop-in-Shops eröffnet. Damit wird das gesamte Einzelhandels- und Franchise-Portfolio der Marke bis Ende des Jahres auf 249 Geschäfte und 280 Shop-in-Shops weltweit anwachsen.

Alle Fassaden werden das neue Markenlogo tragen, welches im März vorgestellt wurde. Es greift das Symbol der Einheit auf, dass dem Namen Scotch & Soda zugrunde liegt. Das kaufmännische Und-Zeichen, dass der feinen Bewegung eines Fadens im Nadelöhr folgt, weist auf die Handwerkskunst hin, die in den Kollektionen der Marke steckt.

Die Inneneinrichtung wird das neue Ladendesignkonzept "Free Spirit" von Scotch & Soda verkörpern, welches Anfang des Jahres eingeführt wurde. Inspiriert von dem freien Geist Amsterdams, der Geburtsort der Marke, werden warme Farben und schlichte Designelemente kombiniert, um das Erwartete mit dem Unerwarteten zu verbinden. Das Konzept umfasst nachhaltige Merkmale wie LED-Beleuchtung, FSC-zertifizierte Holzböden mit Fischgrätmuster und neue Kleiderbügel aus recycelten Materialien.

Die Marke erweitert außerdem ihre Lifestyle-Kategorien für die kommende Weihnachtssaison sowie die Ankunft der neuen Frühjahrskollektion 2022. Jeder Artikel wird mit der neuen Markenidentität versehen. Weiterhin werden drei neue Taschenmodelle eingeführt, um das neue Logo zu feiern: eine Reportertasche und eine Crossbody-Tasche - beide aus veganem Leder - sowie eine funktionale faltbare Tragetasche aus recyceltem Nylon, die in sechs Farben erhältlich ist. Alle neuen Modelle werden in der ersten Saison exklusiv in Franchise- und direkt betriebenen Geschäften sowie eigenem E-com erhältlich sein. Die Marke erweitert dazu ihre BARFLY-Duftlinie unter anderem mit Reisegrößen und Geschenksets.

Die Beschleunigung des globalen Einzelhandelsnetzes von Scotch & Soda soll kombiniert mit den Omnichannel- und Unified-Commerce-Ambitionen der Marke im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Dies folgt auf die Integration der RFID-Technologie in Zusammenarbeit mit Nedap zur Optimierung des Lagerbestands sowie auf die Eröffnung eines neuen 27.500 Quadratmeter großen Lagers in Hoofddorp, einem Vorort von Amsterdam. Das neue Lager verfügt über ein Dach, das vollständig mit Sonnenkollektoren und automatisch bewässerten vertikalen Gärten ausgestattet ist.

Über Scotch & Soda

Scotch & Soda wurde in Amsterdam geboren und zelebriert den freien Geist seiner Geburtsstadt. Endlos optimistisch setzt sich die Marke für Individualität, Authentizität und die Kraft des Selbstausdrucks ein, um das Einzigartige zu schaffen - eine Haltung, die sich in ihren Designs widerspiegelt. Die Kollektionen von Scotch & Soda umfassen Herren, Damen- und Kinderbekleidung, Denim, Brillen, Düfte und Accessoires und nehmen einen einzigartigen Platz in der heutigen globalen Modelandschaft ein.

Die Kollektionen sind weltweit in 235 freistehenden Geschäften in Europa, Nordamerika, Asien, dem Mittleren Osten, Afrika und Australien sowie in 7.000 Geschäften in einigen der größten Städte der Welt, darunter New York, London und Paris, zu finden. Die Online-Aktivitäten der Marke liefern außerdem in über 70 Länder.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.scotch-soda.com.

