Einführung von EMQ X Cloud auf Microsoft Azure

EMQ, der führende Anbieter von Open-Source- und Cloud-nativen verteilten MQTT-Brokern für das IoT, freut sich bekannt zu geben, dass EMQ X Cloud jetzt auf Microsoft Azure verfügbar ist.

EMQ X Cloud ist ein vollständig verwalteter MQTT-Service, der auf dem weltweit verwendeten Open-Source-MQTT-Broker EMQ X basiert. Dieser verzeichnet mehr als 10 Millionen Downloads und Hunderttausende von Bereitstellungen weltweit.

EMQ X Cloud unterstützt seine Nutzer bei der Durchführung ihrer IoT-Projekte mit MQTT auf einfache Weise, ohne den selbstverwalteten MQTT-Dienst in mehreren Regionen der Cloud bereitstellen und verwalten zu müssen.

Starten Sie Ihr IoT-Geschäft mit EMQ X Cloud

Anwender aus allen Lebensbereichen können EMQ X Cloud flexibel nutzen, um eine erstklassige IoT-Anwendungsplattform aufzubauen. EMQ X Cloud dient als Übertragungskanal der von Geräten und Gateways erfassten Echtzeitdaten in verschiedenen IoT-Szenarien. Nachdem die Daten durch eine eigene Rule Engine gefiltert, konvertiert und berechnet wurden, werden sie an Cloud-Anwendungen und Data Lakes verteilt, um den Kunden zu helfen, ihre Prozessdaten besser zu analysieren und die beste Lösung bereitzustellen.

3 Schritte zur Bereitstellung von EMQ X Cloud in Azure

Nach Abschluss der Registrierung auf der Website können wir einen vollständig verwalteten MQTT 5.0-Dienst in Azure mit einem Klick ausführen.

Angebot auswählen Azure und Region auswählen Bestätigen und Bereitstellen

EMQ X Cloud auf GCP demnächst verfügbar

EMQ ist bestrebt, ein Messaging-Engine des Internet of Everything für alle Branchen im 5G-Zeitalter bereitzustellen. Neben der aktualisierten Azure-Plattform wurden weitere gängige Cloud-Plattformen in unseren Forschungs- und Entwicklungsplan aufgenommen, den Sie in Kürze kennenlernen werden. EMQ ist bereit, mit Nutzern zusammenzuarbeiten, um wettbewerbsfähige IoT-Plattformen und -Anwendungen für die Zukunft zu entwickeln.

Informationen zu EMQ Technologies Co., Ltd

EMQ wurde 2017 gegründet und ist ein Open-Source-Softwareanbieter von Dateninfrastruktur für das IoT. EMQ liefert den weltweit führenden Open-Source-MQTT-Nachrichtenbroker und die Stream-Processing-Datenbank und bietet eine One-Stop-Lösung für Echtzeit-IoT-Datenverkehr, Stream-Verarbeitung und Datenanalyse.

Sollten Sie Kommentare zu unserem Service haben oder während der Nutzung auf Probleme stoßen, senden Sie bitte eine E-Mail an cloud-support@emqx.io und wir sind sofort für Sie da!

Weitere Informationen zum EMQ X Cloud-Service finden Sie hier.

