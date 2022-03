Ecobat

Ecobat ernennt Marcus Randolph zum Präsidenten und CEO

Irving, Texas, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

Ecobat, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Batterierecycling, gab heute bekannt, dass der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Marcus Randolph zum Präsidenten und CEO ernannt wurde und auch weiterhin den Vorsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens innehaben wird. Mit Wirkung vom 16. März 2022 ist Jimmy Herring nicht mehr für das Unternehmen tätig.

„Ich möchte Jimmy für seine jahrelangen Dienste und sein Engagement für Ecobat danken", sagte Herr Randolph. „Er leitete eine bedeutende Umstrukturierung des Unternehmens, einschließlich der Umstrukturierung von Ecobat im Jahr 2019, des Rebrandings des Unternehmens und der Schaffung eines neuen Führungsteams bei Ecobat."

„Der Verwaltungsrat hat großes Vertrauen in Marcus", sagte Ted Lodge, Mitglied des Verwaltungsrats. „Als Executive Chairman hat Marcus die strategische Ausrichtung des Unternehmens seit Mai 2020 gekonnt überwacht. Wir freuen uns, dass Marcus mit der Übernahme dieser neuen Aufgaben die führende Position von Ecobat auf dem Markt weiter ausbauen wird."

Vor seiner Tätigkeit bei Ecobat war Herr Randolph Executive Chairman von Boart Longyear, einem Unternehmen in Salt Lake City und dem weltweit größten Anbieter von Bohrdienstleistungen und Bohrausrüstung für die Mineralienindustrie. Vor Boart Longyear hatte er von 1999 bis 2013 mehrere Führungspositionen bei BHP Billiton in Melbourne, Australien, inne, darunter Chief Executive Ferrous & Coal Officer, Chief Organization Development Officer, President of Diamond and Specialty Products, Chief Development Officer for Minerals und Chief Strategic Officer for Minerals. Herr Randolph hat einen B.S. in Bergbautechnik von der Colorado School of Mines und einen MBA von der Harvard University.

INFORMATIONEN ZU ECOBAT

Mit Niederlassungen in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und im südlichen Afrika ist Ecobat führend in der Sammlung, dem Recycling, der Produktion und dem Vertrieb von Energiespeicherlösungen, Blei- und Polypropylenprodukten, Edelmetallen und anderen für das moderne Leben wichtigen Rohstoffen. Darüber hinaus sind wir führend bei der Sammlung und dem Recycling von Lithiumbatterien und unterstützen damit die Bemühungen um Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt.

Ecobat@edelman.com

Original-Content von: Ecobat, übermittelt durch news aktuell