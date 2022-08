BLUETTI präsentiert seine neuesten Kraftwerke auf der IFA 2022

Berlin (ots/PRNewswire) - BLUETTI ist stolz, bekannt zu geben, dass seine neuesten Powerstationen AC200MAX und EB55 den iF Design Award 2022 in der Kategorie Gebäudetechnologie gewonnen haben. Der iF Design Award ist einer der renommiertesten Designpreise der Welt. Er wird vom International Forum Design in Deutschland verliehen, das seit 1953 die innovativsten ...

mehr