BLUETTI kündigt 350 W-Solarpanel mit 23,4 % Wirkungsgrad an

Madrid (ots/PRNewswire)

Das Solarunternehmen BLUETTI hat sein Angebot erneut erweitert und kündigt die Veröffentlichung seines neuen Produkts SP350 an, eines tragbaren Solarpanels mit 350 W Leistung und 23,4 % Wirkungsgrad.

„Das größte Panel, das wir je ausgeliefert haben, bietet eine enorme Leistung und kann dennoch überall hin mitgenommen werden", erklärte James Ray, Produktleiter bei BLUETTI. Zudem werde das Unternehmen die Entwicklung von Solarmodulen beschleunigen und seine Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Menschen fortsetzen.

Laut der Website von BLUETTI hat das SP350 im gefalteten Zustand eine Größe von 35,6 x 24,1 x 2,5 Zoll, wiegt 30,61 Pfund (knapp 14 kg) und kann bei Betriebstemperaturen von -10 ℃ bis 65 ℃ verwendet werden. Bevor es in den Kofferraum kommt, kann es in eine Aktentasche gefaltet werden, was es zum idealen Solarpanel fürs Camping, den Wohnwagen oder für andere Outdoor-Aktivitäten macht.

ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) ist aufgrund seiner natürlichen chemischen und thermischen Flexibilität eines der am häufigsten in der heutigen Solarindustrie verwendeten Materialien in der heutigen Solarindustrie. Das BLUETTI SP350 verwendet eine ETFE-Beschichtung, die eine höhere Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer höheren Haltbarkeit gewährleistet, um schwierigen Bedingungen, insbesondere bei langfristigen Außenanwendungen, standzuhalten.

Laut BLUETTI ist das SP350 sehr gut mit den meisten Solargeneratoren auf dem Markt kompatibel. Am besten funktioniert es jedoch mit den BLUETTI-eigenen Kraftwerken wie den AC200P/AC200MAX/AC300/AC300/EP500/EP500PRO/EB240/EB150.

Für diejenigen, die auf der Suche nach anderen Kraftwerken oder Solarlösungen sind, hat BLUETTI einige verlockende Osterspecials im Angebot. Die Aktion läuft von 12. bis 18. April. Sehen Sie sich die Angebote noch heute selbst an!

Informationen zu BLUETTI

Von Anfang an hat BLUETTI versucht, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jeden und die Welt zu bieten. BLUETTI ist in über 70 Ländern präsent und wird von Millionen von Kunden weltweit geschätzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BLUETTI:

