Five Elms schließt $780 Millionen Growth Equity Fund V ab

Five Elms Capital, eine führende globale Wachstums-Private-Equity-Gesellschaft, die sich zu 100 % auf Investitionen in erstklassige B2B-Software konzentriert, gab heute den Abschluss von Five Elms V mit Kapitalzusagen in Höhe von 780 Millionen US-Dollar bekannt.

Five Elms V zielt auf Eigenkapitalinvestitionen zwischen 5 und 75 Millionen Dollar ab. Der neue Fonds erhielt starke Unterstützung von einer breit gefächerten globalen Basis neuer und bestehender institutioneller Investoren, wodurch sich das verwaltete Gesamtvermögen von Five Elms auf mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht.

"Wir sind unglaublich dankbar für die langjährige Unterstützung durch unsere bestehenden Kommanditisten. Unser Team ist besonders begeistert von der Anzahl der Gründer aus Five Elms Portfoliounternehmen, die persönlich in Five Elms V investiert haben", sagt Fred Coulson, Gründer und Managing Partner. "Der neue Fonds wird es uns ermöglichen, weiterhin Weltklasse-Gründer bei der Einstellung erstaunlicher Talente, der Skalierung der Kultur, der Optimierung des Betriebs und der Durchführung von M&A zu unterstützen, während sie weiterhin Plattformen aufbauen, die die Nutzer lieben."

Die Spendensammlung krönt eine Periode von enormer Dynamik für Five Elms. Zu den Highlights des letzten Jahres gehören:

8 erfolgreiche Exits mit einem Exit-Wert von 3,8 Milliarden Dollar

10 Beförderungen zusätzlich zu 19 neuen Mitgliedern des Investmentteams

+70 Einstellungen von Führungskräften im gesamten Five Elms Portfolio

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 hat Five Elms erfolgreich Partnerschaften mit 50 Softwareunternehmen mit Niederlassungen in 16 Ländern geschlossen. Mit dem neuen Fonds wird Five Elms weiterhin in wachstumsstarke Softwareunternehmen mit branchenführenden Wertangeboten und erstaunlichen Unternehmenskulturen investieren. Mit mehr als 60 Fachleuten und $780 Millionen an frischem Kapital ist das Unternehmen einzigartig ausgestattet, um weiterhin in führende Unternehmen in einer Vielzahl von Software-Vertikalen zu investieren und diese zu unterstützen.

Evercore Private Funds Group agierte als exklusiver globaler Platzierungsagent für Five Elms V und Foley & Lardner LLP fungierte als Berater bei der Fondsgründung.

Über Five Elms

Five Elms Capital ist ein führender Wachstumsinvestor in erstklassige Softwareunternehmen, die Anwender lieben. Five Elms stellt Kapital und Ressourcen zur Verfügung, um Unternehmen zu helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Rolle als Branchenführer weiter zu festigen. Five Elms unterhält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert weltweit in die besten Software-Plattformen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fiveelms.com.