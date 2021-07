Polar Speed, A UPS Company

UPS Healthcare gibt Vereinbarung mit Fresenius Medical Care bekannt und erweitert den Service in Großbritannien

London und Bad Homburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die britische Niederlassung von UPS Healthcare, Polar Speed, hat heute einen Fünfjahresvertrag mit Fresenius Medical Care, einem führenden unabhängigen Anbieter von Nierendienstleistungen, über die Bereitstellung von Lager- und Transportlösungen für die Lieferung von Behandlungen an Patienten und Kunden in Großbritannien bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Polar Speed den Betrieb der Anlage von Fresenius Medical Care in Huthwaite, Nottinghamshire, Großbritannien, übernehmen und damit das GDP-konforme Depot-Netzwerk von Polar Speed erweitern. Polar Speed wird auch den Transport von Behandlungen im Auftrag von Fresenius Medical Care zu Krankenhäusern, Kliniken und Patientenheimen übernehmen. Die Verteilung erfolgt sowohl über die Transportinfrastruktur von Fresenius Medical Care als auch über das Netzwerk von Polar Speed und UPS Healthcare, einschließlich temperaturgeführter Fahrzeuge. Wes Wheeler, Präsident von UPS Healthcare, sagte: "UPS Healthcare freut sich, mit Fresenius Medical Care als Lieferkettenpartner in Großbritannien zusammenzuarbeiten. UPS Healthcare hat einen umfassenden Plan, um sicherzustellen, dass unsere aktuellen und zukünftigen Investitionen in innovative Lösungen die Technologie und die Dienstleistungen liefern, die erforderlich sind, um die sich entwickelnden Bedürfnisse von Fresenius Medical Care und seinen Patienten zu erfüllen." "Ich freue mich, dass sich Fresenius Medical Care für eine Zusammenarbeit mit dem Polar Speed Team hier in Großbritannien entschieden hat und heiße die Kollegen von Fresenius, die im Zuge der Umstellung dieser Dienstleistungen zu Polar Speed stoßen, herzlich willkommen", sagt Doaa Fathallah, Senior Vice President, Polar Speed. "Bei der Entwicklung der lokalen Lösungen in Großbritannien herrschte ein großer partnerschaftlicher Geist, und wir freuen uns darauf, einen erstklassigen Service für die Patienten, Kliniken und Krankenhäuser von Fresenius Medical Care zu bieten." "Eine der laufenden strategischen Prioritäten von Fresenius Medical Care ist es, unsere Abläufe ständig zu überprüfen und zu verbessern", sagte Tim Wheeldon, Geschäftsführer und Leiter von Fresenius Medical Care UK und Irland. "Unsere Vision ist es, einen Top-Service anzubieten und die Patienten- und Kundenerfahrung zu verbessern. Ich freue mich daher sehr, diese Partnerschaft mit Polar Speed bekannt zu geben und habe keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam unsere Vision von operativer Exzellenz umsetzen werden." Über UPS Healthcare und Polar Speed UPS Healthcare verfügt über 11 Millionen Quadratmeter GMP- und GDP-konforme Distributionsfläche im Gesundheitswesen in 128 Einrichtungen in 32 Ländern. Zu den Dienstleistungen von UPS Healthcare gehören Bestandsmanagement, temperaturgesteuerte Verpackung und Versand, Lagerung und Erfüllung von medizinischen Geräten, Labors und Logistik für klinische Studien. Die globale Infrastruktur von UPS Healthcare, sein neuester UPS Premier Sichtbarkeitsservice, seine Track & Trace-Technologie und sein globales Qualitätssystem sind gut geeignet, um die heutigen komplexen Logistikanforderungen für die pharmazeutische, medizintechnische und labordiagnostische Industrie zu erfüllen. Polar Speed ist eine 100-prozentige Tochter von UPS (NYSE: UPS) und Teil der UPS-Healthcare-Division. Polar Speed agiert in einem zunehmend komplexen Umfeld, in dem Gesundheitsdienstleister und Life-Sciences-Unternehmen ihre Lieferkette verbessern und optimieren, jederzeit die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und klinische Spitzenleistungen erbringen müssen, wenn sie Dienstleistungen für Patienten in ihrem eigenen Zuhause erbringen. In Großbritannien bietet Polar Speed eine Lösung für die klinische und pharmazeutische Lieferkette aus einer Hand Über Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit rund 3,7 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. Mit einem Netzwerk von 4.110 Dialysekliniken versorgt Fresenius Medical Care weltweit 344.476 Patienten mit Dialysebehandlungen. Fresenius Medical Care ist auch der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten oder Dialysatoren. Neben dem Kerngeschäft, dem Renal Care Continuum, konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in komplementären Bereichen und im Bereich der Intensivmedizin. Fresenius Medical Care UK betreut seit mehr als 20 Jahren Nierenpatienten des NHS in Großbritannien. Sie sind der führende unabhängige Anbieter von Nierendienstleistungen, der in Partnerschaft mit dem NHS arbeitet und Dialysebehandlungen für fast 4.000 Patienten in über 50 Kliniken in ganz Großbritannien durchführt. Darüber hinaus beliefert Fresenius Medical Care mehr als 10.000 Patienten in Großbritannien mit Dialyseprodukten und Arzneimitteln für die Nierenheilkunde und unterstützt den staatlichen Gesundheitsdienst (NHS) mit ACUTE-Lieferungen und -Geräten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/901951/Polar_Speed_Logo.jpg

Original-Content von: Polar Speed, A UPS Company, übermittelt durch news aktuell