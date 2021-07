UseCrypt

Mitbegründer von Netflix investiert in UseCrypt

Warschau, Polen (ots/PRNewswire)

Mitch Lowe - Der Mitbegründer von Netflix, langjähriger Präsident von Redbox und Moviepass, hat sich UseCrypt angeschlossen. Die offizielle Fusion fand in Monaco während des Streaming Film Festivals statt. Die Kooperation beinhaltet einen Projekt-Zuschuss in Höhe von 15 Mio. PLN, das den Menschen echte Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation garantiert. Die UseCrypt-Plattform ist ab sofort im AppStore und bei Google Play verfügbar. UseCrypt ist ein globales, dezentralisiertes Kommunikationssystem, das Benutzer miteinander verbindet und Vermittler ausschaltet. Der Initiator und Gründer des Projekts ist Pawel Makowski. Seit April 2019 ist der Eigentümer des Unternehmens der amerikanisch-israelische Lazar Vision Fund, geleitet von Yuval Rabin. Die Anwendung wurde von weltweit führenden Autoritäten auf dem Gebiet der Cybersicherheit getestet, darunter Odeda Vanunu von Checkpoint Software Tecnologies. Das System ist ein Paket von Produkten, die Kommunikation auf jeder Ebene ermöglichen (Telefon, E-Mail, Nachrichten, Gruppenmeetings, Cloud, Streaming). Ihr gemeinsame Nenner ist die totale Kommunikationssicherheit. Das Hauptprodukt ist der UseCrypt Messenger, die erste Anwendung, die die Datenbank im Messenger auf dem Smartphone verschlüsselt und so die Extraktion des Inhalts von Gesprächen und der Anrufhistorie von einem Gerät verhindert. "Bisher habe ich für die Beratung von Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Aktien als Gegenleistung erhalten. UseCrypt ist das erste Projekt, in das ich mich entschlossen habe einen bedeutenden Betrag privat zu investieren und mein persönliches Engagement zu widmen, um UseCrypt erfolgreich zu machen. Es bietet die Hoffnung, den Menschen echte Privatsphäre im Bereich der Kommunikation zurückzugeben" - so Mitch Lowe. UseCrypt bietet eine Reihe von Produkten, die die Kommunikation zwischen mobilen Geräten dank der Verwendung der HVKM-Informationsverschlüsselungstechnologie (Hybrid Virtual Key Management) ermöglichen. Sie ermöglicht es, Cloud-Anbietern, Software-Herstellern oder IT-Leitern und Administratoren den Zugriff auf Daten zu sperren. Das bedeutet, dass die von UseCrypt übertragenen Inhalte direkt auf den Geräten der Gesprächspartner verschlüsselt werden, ohne die Möglichkeit, sie auf andere Weise zu entschlüsseln. Zu den angebotenen Anwendungen gehören: UseCrypt Messenger - ein Kommunikator, der den sicheren Austausch von Nachrichten und Telefonaten ermöglicht; UseCrypt Video - eine Plattform für Videokonferenzen und private Gespräche über das Internet; UseCrypt Safe - eine Desktop-Anwendung zum Speichern von Daten, Verschlüsseln und Sichern von E-Mail-Nachrichten und Daten in der Cloud; UseCrypt Live - eine Streaming-Plattform, die Abonnenten des Premium-Dienstes zur Verfügung steht und die es ermöglicht, zu chatten oder z.B. die großen Stars der Unterhaltungsindustrie live zu erleben. Polnische Stars, darunter die Journalisten Filip Chajzer, Hanna Lis, die größten polnischen Youtuber Blowek mit Wojciech Przezdziecki von WIP BROS und Maciej Musialowski als Vertreter der jüngsten Generation von Schauspielern, kamen auf Einladung von UseCrypt nach Monaco. Some of them will be available on a regular basis in their streaming projects on the UseCrypt Live platform, starting September this year. Doda wird die erste sein, die ihren Kanal startet. Der UseCrypt-Bewegung haben sich auch andere angeschlossen: Krzysztof Ibisz, Kuba Wojewódzki, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Patryk Vega. Pawel Bylicki, p.bylicki@publicdialog.pl, + 48 535 055 705 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575945/Mitch_Lowe.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575944/Mitch_Lowe.jpg

