Gunzilla Games

Hollywood-Filmregisseur Neill Blomkamp wechselt zu Gunzilla Games als Chief Visionary Officer

Frankfurt und Los Angeles (ots/PRNewswire)

Gunzilla Games, ein Videospielentwickler, der gegründet wurde, um die nächste Evolution von Multiplayer-AAA-Shootern mit einem starken Schwerpunkt auf Narration zu entwickeln, heißt Neill Blomkamp, einen Oscar-nominierten Drehbuchautor, Regisseur und Produzenten, als neuen Chief Visionary Officer des Studios willkommen. Neill Blomkamp verstärkt das Unternehmen, um die In-Game-Vision eines noch nicht angekündigten Multiplayer-AAA-Shooter-Titels für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC zu definieren, den Gunzilla in seinen Niederlassungen in Frankfurt, Deutschland (HQ), Los Angeles, USA, und Kiew, Ukraine, entwickelt. "Gunzilla hat eine starke Vision, die sich deutlich abhebt. Mit einem Team aus unglaublichen Talenten und langjährigen Branchenveteranen entwickelt das Unternehmen ein neues, aufregendes Multiplayer-AAA-Shooter-Spiel, das die Grenzen des Gameplays, der Spielerfreiheit, der Anpassungsmöglichkeiten sowie der erzählerischen Erfahrung innerhalb des Shooter-Genres erweitern wird. Meine eigene Erfahrung mit Filmen auf der großen Leinwand wird hoffentlich dazu beitragen, neue Wege des interaktiven Geschichtenerzählens und der nächsten Generation von Visuals zu gestalten. Und indem wir alles nutzen, was die heutigen Technologien zur Entwicklung von Videospielen zu bieten haben, werden wir gemeinsam ein immersives Erlebnis schaffen, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben", so Neill Blomkamp. "Als Chief Visionary Officer wird Neill ein wichtiges Mitglied unseres Teams sein. Die Perspektive des Filmemachens zur Entwicklung von Videospielen hinzuzufügen, bringt interaktive Unterhaltung auf die nächste Ebene. Wir alle teilen die gleiche Vision, und Neill ist die perfekte Ergänzung zu den erzählerischen und visuellen Hauptrollen in unserem Team. Wir sind sehr stolz, dass er sich uns anschließt - während wir unser eigenes Universum erschaffen, stammt ein Teil unserer Inspiration aus seinen Werken. Wir haben immer gehofft, dass wir ein bisschen von seiner Magie in unser Spiel einbringen können - jetzt ist es soweit. Das Team hat im vergangenen Jahr hart an der Vorproduktion gearbeitet - dass Neill in dieser Phase zu uns stößt, bringt uns der Erfüllung unserer Mission näher, die nächste Evolution von Shooter-Spielen zu liefern", fügt Vlad Korolev, CEO und Mitbegründer von Gunzilla Games, hinzu. Neill Blomkamp ist der Regisseur und Drehbuchautor zahlreicher von der Kritik gefeierter Filmproduktionen, darunter die Science-Fiction-Thriller District 9, Elysium und Chappie sowie viele mehr. Sein neuester Titel, Demonic, wird am 20. August 2021 in Kinos und auf Streaming-Kanälen veröffentlicht. Über Gunzilla: Gunzilla Games wurde 2020 gegründet und ist ein frischer, unabhängiger AAA-Entwickler, der in drei Metropolen an seiner Multiplayer-Shooter-IP der nächsten Generation arbeitet: Frankfurt, Deutschland (HQ); Los Angeles, USA; und Kiew, Ukraine. Das Unternehmen wird von Ex-Crytek-Vorstandsmitglied und CSO Alexander Zoll zusammen mit dem erfolgreichen Unternehmer und CEO Vlad Korolev geleitet. Gunzilla ist auf dem Wunsch aufgebaut, innovativ zu sein und die Grenzen der Branche zu erweitern. Gunzillas formidables Team von Talenten kommt aus einer Vielzahl von branchenführenden Studios und Publishern. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1578085/Gunzilla_BillboardAd.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1578086/Gunzilla_Games_Logo.jpg

