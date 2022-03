Wasabi Technologies

Wasabi Hot Cloud Storage jetzt mit Veritas NetBackup™ zertifiziert

Boston, 1. März 2022 (ots/PRNewswire)

Integration bietet verbesserte und skalierbare Daten- und Ausfallsicherheit für die Cloud

Der amerikanische Hot-Cloud-Speicher-Anbieter Wasabi Technologies gibt heute bekannt, dass seine Services ab sofort für die Nutzung von Veritas NetBackup zertifiziert ist, der branchenführenden Backup- und Recovery-Lösung für Unternehmen. Nutzer*innen von Wasabis Hot-Cloud-Speicher und Veritas NetBackup profitieren somit von günstigeren Preisen, vereinfachter Cloud-Speicherung und Datenverwaltung – sowie erstklassigen Sicherheits- und Wiederherstellungsfunktionen zum Schutz vor Ransomware und anderen Bedrohungen.

Veritas NetBackup bietet eine flexible, einfache und dennoch leistungsstarke Lösung für die Unternehmens-IT, um die Integrität und Verfügbarkeit von Daten in unterschiedlichen Umgebungen und auf jeder Ebene der Unternehmensinfrastruktur sicherzustellen. NetBackup unterstützt über 800 Workloads, 1.400 Speicherziele und mehr als 60 Cloud-Anbieter. Der Service sorgt für eine umfassende Datensicherung und Skalierung beliebig großer Workloads in hybriden, physischen, virtuellen sowie containerisierten Anwendungen und Multi-Cloud-Umgebungen. Darüber unterstützt Veritas NetBackup Disaster Recovery (DR) im großen Maßstab in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. Die Wiederherstellungsdauer (RTO) und der Wiederherstellungszeitpunkt (RPO) können so anhand individueller Zielsetzungen optimiert werden. Gleichzeitig wird die Datenintegrität durch Identitäts- und Zugriffsmanagement, Datenverschlüsselung und unveränderlichem Speicher aufrechterhalten, damit die Backup-Dateien vor Angriffen geschützt bleiben.

Der Hot-Cloud-Speicher von Wasabi ist bis zu 80 Prozent günstiger als die Lösungen der Hyperscaler, da keine Gebühren für Egress oder API-Anfragen anfallen. Alle Kunden von Veritas und Wasabi können ihre Daten als Hot Data (Daten mit hoher Zugriffsrate) behandeln, um stets sofortigen Zugang zu geschäftskritischen Informationen zu erhalten, wann immer sie diese benötigen. Wasabi schützt die Daten unter der Garantie 11x9-facher (99.999999999%) Haltbarkeit, einer effektiven Identitäts- und Multi-Faktor-Authentifizierung sowie den neuesten Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

Als Veritas Elite-Partner ist Wasabi auch mit Veritas Backup Exec™ kompatibel, einer einheitlichen Sicherungs- und Wiederherstellungslösung für virtuelle, physische, öffentliche und hybride Cloud-Umgebungen, sowie mit Enterprise Vault, einer der weltweit am häufigsten eingesetzten Archivierungslösungen.

"Wasabi und Veritas bieten Unternehmen, die nach einem neuen Ansatz für ihre Datenspeicherung und -verwaltung suchen, gemeinsam große Vorteile", so David Friend, Mitbegründer und CEO von Wasabi Technologies. "NetBackup ist eine der größten Backup- und Recovery-Lösungen für Unternehmen weltweit. Wir sind stolz darauf, die hohe Leistung, Vorhersagbarkeit und Sicherheit von Wasabi für Unternehmen dieser Größenordnung bereitstellen zu können, damit sie sich mit Zuversicht auf ihre Geschäftsentscheidungen konzentrieren können, anstatt sich über ihre Cloud-Speicherkosten zu sorgen."

Über Wasabi Technologies Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Es ermöglicht Unternehmen die Speicherung und den sofortigen Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren. Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden von Kunden weltweit und gilt als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers ins Leben gerufen, hat bis heute fast 275 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston.

