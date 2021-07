USANA

USANA Deutschland geht für "World Service Week" über sich hinaus

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

USANA Deutschland widmet sich der Müllbeseitigung Das Team von USANA Deutschland und viele Mitarbeiter weltweit, engagierten sich während der von USANA organisierten World Service Week. Sieben Tage lang - vom 14. bis zum 21. Juni - arbeiteten Angestellte und Vertriebspartner Seite an Seite und investierten Zeit, Mühe und Ressourcen. Federführend von der USANA Foundation, hat die fünfte jährliche World Service Week rund um den Globus viel bewirkt. Im Rahmen der diesjährigen World Service Week widmete sich USANA Deutschland der Müllbeseitigung - nicht nur, aber im Speziellen der Befreiung der Gewässer von Plastikmüll und anderen Verunreinigungen und organisierte einen "CleanUp Day". "Alle Beteiligten sind sehr stolz auf diese CleanUp-Aktion und die damit verbundene Spende", sagt Devan Foster, General Manager USANA Europa. "Es ist verblüffend zu sehen, was unsere Beiträge - ob groß oder klein - weltweit bewirken." Gemeinsam mit dem gesamten Frankfurter Team sammelte USANA Deutschland 14 kg Plastikmüll. Außerdem spendete USANA Deutschland 7.500 EUR an One Earth-One Ocean (OEOO). One Earth-One Ocean verfolgt das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll, Öl und Chemikalien zu befreien. Die Spende unterstützt ein Projekt, bei dem verlorene Fischernetze "Geisternetze" geborgen werden, um u.a. unsere Meeresbewohner zu schützen und das Meer von Müll zu befreien. Über USANA USANA (NYSE: USNA) ist stolz darauf, Verbrauchern weltweit qualitativ hochwertige Ernährungsprodukte anzubieten. Von preisgekrönten Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zur innovativen Hautpflegelinie hat USANA seit mehr als 25 Jahren bewiesen, warum es ein Unternehmen ist, dem Sie vertrauen können. Sie möchten mehr über USANA erfahren? Besuchen Sie USANA.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail contactgermany@usanainc.com. Kontact: Ashley Collins Executive Vice President of Marketing (801) 954-7629 media(at)us.usana(dot)com USANA International Headquarters http://www.USANA.com/ Logo - https://mma.prnewswire.com/media/547824/USANA_Logo.jpg

