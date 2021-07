Anthos Therapeutics

Der neuartige Faktor-XI-Inhibitor Abelacimab von Anthos Therapeutics übertrifft in einer prospektiven Phase-II-Wirksamkeitsstudie, die heute im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, die Standardtherapie Enoxaparin deutlich

Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Abelacimab erreichte in einer Goldstandard-Proof-of-Concept-Wirksamkeitsstudie eine ~80%ige Reduktion venöser Thromboembolien im Vergleich zu einem Standard-Vergleichsmedikament, was auf sein Potenzial bei einer Reihe von thromboembolischen Erkrankungen hinweist

Anthos Therapeutics, ein Biopharma-Unternehmen, das in der klinischen Phase forscht und innovative Therapien für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen entwickelt, gab heute die endgültigen Ergebnisse der Phase-II-Studie ANT-005 mit seinem neuartigen Gerinnungshemmer Abelacimab bekannt. Die heute im New England Journal of Medicine1 veröffentlichten und gleichzeitig als Late Breaker auf dem Jahreskongress 2021 der International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) präsentierten Daten zeigen, dass eine einzelne postoperative Dosis von Abelacimab die Rate venöser Thromboembolien (VTE) um ~80 % im Vergleich zu Enoxaparin (ein häufig verwendetes niedermolekulares Heparin) nach einer elektiven Knie-Totalendoprothese reduzierte, dem Goldstandard für den Nachweis der Wirksamkeit potenzieller neuer Antikoagulanzien.

In dieser Parallelgruppenstudie wurden 412 Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip einer von drei postoperativen intravenösen Einzeldosen von Abelacimab (150 mg, 75 mg oder 30 mg) in verblindeter Weise zugewiesen oder einer offenen Standardbehandlung mit Enoxaparin, das einmal täglich 40 mg subkutan für etwa 10 Tage nach der Operation verabreicht wurde. Der primäre zusammengesetzte Wirksamkeitsendpunkt - der tiefe Venenthrombosen, die durch Venographie des operierten Beins nachgewiesen wurden, und dokumentierte symptomatische VTE-Ereignisse umfasste - trat bei 4 %, 5 % bzw. 13 % der Patienten in der 150mg-, 75mg- und 30mg-Abelacimab-Gruppe auf, verglichen mit 22 % der Patienten in der Enoxaparin-Gruppe. Die 75 mg und 150 mg Abelacimab-Schemata waren beide statistisch gesehen Enoxaparin überlegen (p<0,001), während die 30 mg-Dosis nicht unterlegen war. Abelacimab wurde gut vertragen, es gab keine Sicherheitssignale und Blutungen waren in beiden Studienarmen unbedeutend.

"Die Ergebnisse dieser Studie liefern aufregende neue Beweise dafür, dass die Hemmung von Faktor XI ein effektiver Weg zu sein scheint, um das Risiko einer pathologischen Thrombose zu reduzieren - in diesem Fall mit einer einzigen postoperativen Dosis von Abelacimab. Die Daten unterstreichen das Potenzial dieses neuen Ansatzes in anderen klinischen Bereichen, in denen der ungedeckte klinische Bedarf hoch ist", bemerkte Dr. Jeffrey I. Weitz, Professor an der McMaster University, Hamilton, Ontario, und einer der Autoren der Studie.

Abelacimab ist ein hochselektiver, vollständig humaner monoklonaler Antikörper mit neuartiger dualer Aktivität sowohl gegen den Faktor XI als auch gegen dessen aktivierte Form, den Faktor XIa, der nach einmaliger intravenöser oder subkutaner Gabe eine tiefgreifende Faktor-XI-Suppression für bis zu 30 Tage erreicht.1,2

Über die überzeugenden Wirksamkeitsdaten dieser Studie hinaus ist es die Vision von Anthos bei der Entwicklung von Abelacimab, eine "Hämostase schonende" Antikoagulation zu erreichen: einen wirksamen Schutz vor thromboembolischen Ereignissen bei gleichzeitig reduziertem Risiko für klinisch signifikante Blutungen. Nach einem kürzlich beschriebenen Modell der Gerinnungskaskade3 spielt Faktor XI eine wichtige Rolle bei der Entstehung von pathologischen Thrombosen, bei der physiologischen Hämostase wird ihm jedoch nur eine geringe Bedeutung beigemessen. Die Hemmung des Faktor XI stellt somit eine potentiell bedeutende Möglichkeit dar, die beiden Pfade pharmakologisch zu "entkoppeln"

Dr. Bloomfield, Chief Medical Officer bei Anthos Therapeutics, erklärte: "Alle gegenwärtigen Antikoagulanzien - einschließlich der direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) - beeinflussen sowohl die physiologische Hämostase als auch die pathologische Thrombose aufgrund ihrer Wirkung auf den 'gemeinsamen Pfad' der Gerinnungskaskade und bergen somit ein gut dokumentiertes Blutungsrisiko, das in der realen Welt sogar noch größer sein kann als in klinischen Studien.4,5 Die Angst vor Blutungen hält Ärzte und Patienten häufig davon ab, eine optimale Antikoagulation zu verfolgen6-8, so dass unser Ziel bei der Entwicklung von Abelacimab darin besteht, diesen großen ungedeckten Bedarf zu decken." Die laufende Phase-II-Studie ANT-006 (AZALEA-TIMI 71), in der die langfristige einmal monatliche subkutane Verabreichung von Abelacimab zur Schlaganfallprävention bei Patienten mit Vorhofflimmern untersucht wird, soll Aufschluss über das Blutungsrisiko mit Abelacimab im Vergleich zu einer häufig verwendeten Standardtherapie geben.

John Glasspool, CEO von Anthos Therapeutics, kommentierte: "Mehr als einer von vier Menschen weltweit stirbt nach wie vor an thromboembolischen Ereignissen - und dennoch erhalten 40-50 % der Hochrisikopatienten keine optimale Antikoagulation, hauptsächlich aufgrund der vorherrschenden Angst vor Blutungen. Die Faktor-XI-Hemmung kann einen Paradigmenwechsel hin zu einer sichereren Antikoagulation bewirken, der bei Ärzten und Patienten zu mehr Vertrauen führt." Glasspool fügte hinzu: "Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir seit unserer Gründung vor zwei Jahren mit der Investition von Blackstone Life Sciences gemacht haben, um den ungedeckten Bedürfnissen bei Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen mit hohem Risiko zu begegnen. Die heute bekannt gegebenen Ergebnisse zur Wirksamkeit sind der erste große Meilenstein in unseren Entwicklungsplänen für Abelacimab."

ENDE

1. Verhamme P et al. New Engl J Med 2021, im Druck 2. Yi BA et al. ISTH 2021 Poster PB0077 3. Hsu C et al. J Am Coll Cardiol 2021 , im Druck 4. Bellucci R, et al. ISTH 2021 Poster PB0047 5. Fox, KAA et al. BMJ Open 2017; Dec 21;7(12):e017157 6. Hsu JC et al. JAMA Cardiol. 2016; 1: 55-62. 7. Piccini JP et al. Circulation. 2019; 139:1497-1506. 8. Cohen D et al. Lancet 2008; 2;371(9610):387-94

ÜBER ANTHOS THERAPEUTICS

Anthos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das im klinischen Stadium forscht und sich auf die Entwicklung und Vermarktung von genetisch und pharmakologisch validierten innovativen Therapien konzentriert, um die Versorgung von Menschen mit Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen zu verbessern. Anthos Therapeutics zielt darauf ab, die Agilität eines Biotech-Unternehmens mit der Sorgfalt eines großen Pharmaunternehmens zu verbinden. Anthos Therapeutics wurde 2019 von Blackstone Life Sciences ins Leben gerufen.

Für weitere Informationen: https://www.anthostherapeutics.com/

Über Blackstone Life Sciences

Blackstone Life Sciences ist eine branchenführende private Investmentplattform, die über den gesamten Lebenszyklus von Unternehmen und Produkten innerhalb der wichtigsten Life-Science-Sektoren investieren kann. Durch die Kombination von beträchtlichen Investments und praktischer operativer Führung hilft Blackstone Life Sciences, vielversprechende neue Medikamente auf den Markt zu bringen, die das Leben von Patienten verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.blackstone.com/our-businesses/life-sciences/.

Medienkontakte: Campbell Partners, LLC

- Dr. Tony Russo (212) 845-4251tony.russo@russopartnersllc.com - Dr. Josephine Galatioto (212) 845-4262josephine.galatioto@russopartnersllc.com - Dr. Olipriya Das (646) 942-5588olipriya.das@russopartnersllc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576038/Anthos_Logo.jpg

Original-Content von: Anthos Therapeutics, übermittelt durch news aktuell