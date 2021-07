Cibdol

Cibdol nimmt an Spendenaktion teil - Fight Cancer Night

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire)

Basel, CH: Cibdol, ein Schweizer Hersteller von CBD-Produkten, nimmt an der Fight Cancer Night teil. Das Kickbox-Event in Boerdonk, Niederlande, findet am 4. September 2021 statt und verspricht eine actionreiche Spendenaktion für zwei führende Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen: Kika und Fight Cancer.

In der Hoffnung, mehr als 25 000 EUR zu sammeln, werden 14 Unternehmer und Repräsentanten mit allen Mitteln Geld für lebensrettende Krebsinitiativen sammeln. Auch zwei von Cibdols eigenen Vertretern, Lesley van Houten und Thomas de Poorter, nehmen an der Veranstaltung teil und setzen damit eine unternehmensweite Tradition des lokalen Fundraisings fort. Die beiden betreffenden Wohltätigkeitsorganisationen Kika und Fight Cancer unterstützen Tausende von Menschen in den Niederlanden, die an Krebs leiden.

- Kika ist eine inspirierende Wohltätigkeitsorganisation, die Geld für Krebserkrankungen im Kindesalter sammelt, von denen in den Niederlanden jedes Jahr über 550 Kinder betroffen sind. Zwar wurden bisher bereits über 137 Millionen Euro gesammelt, doch ist sich Kika bewusst, dass noch mehr Forschung erforderlich ist, um erkrankte Kinder zu unterstützen und Leben zu retten. - Fight Cancer ist eine weitere wichtige Wohltätigkeitsorganisation, die dazu beiträgt, das Leben von Menschen mit Krebs zu verlängern und gleichzeitig Forschung zu finanzieren, die zu einer Heilung führen könnte. Die Arbeit von Fight Cancer ist von wesentlicher Bedeutung, da sie sich auf die Prävention konzentriert und Tausende von Menschen über gesunde Lebensgewohnheiten aufklärt.

Da alle Unternehmen für einen guten Zweck kämpfen, verspricht die Nacht durchschlagend und actiongeladen zu werden. Neben den geplanten Kämpfen (insgesamt 14) gibt es eine Siegerehrung und eine exklusive After-Show-Party. Alle gesammelten Gelder gehen direkt an Kika und Fight Cancer, die damit ihre lebensrettende Arbeit fortsetzen wollen.

Nur dank gemeinsamer Anstrengungen dürfen wir hoffen, diese schreckliche Krankheit bekämpfen und die Lebensqualität aller Betroffenen verbessern zu können. Schließen Sie sich https://www.cibdol.com/ und mehr als einem Dutzend lokaler Unternehmen an, die sich direkt in der Krebsbekämpfung engagieren.

Details zum "Fight Cancer Night"-Event:

- Samstag, 4. September 2021 - Pastoor van Schijndelstraat 37, Boerdonk - Türöffnung ab 20:00 Uhr - Zutritt nur über 18 Jahre

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://www.cibdol.com/blog/837-cibdol-at-fight-cancer-night

Original-Content von: Cibdol, übermittelt durch news aktuell