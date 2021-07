Siebe Gebäudereinigung OHG

Siebe Gebäudereinigung OHG feiert 10-jähriges Jubiläum

Bottrop-Kirchhellener Unternehmen auf der Überholspur

Bottrop (ots)

Zum 10-jährigen Firmenjubiläum blickt Daniel Siebe auf bescheidene Anfänge zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Marie Siebe, Mutter Brigitte Rahm-Jaskewitz und seinem Stiefvater Adolf "Adi" Rahm, der leider 2016 verstorben ist, legte das Team mit harter Arbeit und unternehmerischem Weitblick die Basis für ein Unternehmen, das bis 2025 auf rund 250 Mitarbeiter anwachsen soll. Doch bevor es so weit ist, steht noch eine große Herausforderung bevor. Der Geschäftssitz in Bottrop-Kirchhellen platzt schon jetzt aus allen Nähten. Also müssen erst einmal neue, größere Räumlichkeiten gebaut werden. Daniel Siebe, der bereits jetzt zu den größten Arbeitgebern in Kirchhellen zählt, ist optimistisch, dass der Umzug im nächsten Jahr erfolgen kann. Die Leistungen der Siebe Gebäudereinigung OHG Professionelle Solar- und Photovoltaikreinigung

Regelmäßige umfassende Unterhaltsreinigung

Treppenhausreinigung mit umfangreichem Leistungspaket

Reinigung sowie Pflege von Grün- und anderen Außenanlagen

Fachgerechte Glas- und Rahmenreinigung

Und vieles mehr ... Der direkte Weg zur Siebe Gebäudereinigung: https://siebe-ohg.de/ Gezieltes Social-Media-Marketing Daniel Siebe ist ein Unternehmer mit Visionen. Er hat eine klare Vorstellung davon, wo er hinwill und mit welchen Mitteln er dieses Ziel erreichen kann. Und er ist sich sicher, dass die Zukunft digital ist. Auch in einer klassischen Branche wie der Gebäudereinigung. Beim Marketing setzt der Kirchhellener voll und ganz auf das Internet. Dabei bedient er sich der wichtigsten Kanäle mit großer Professionalität. Ob Facebook, Instagram, YouTube und viele weitere Kanäle, die Siebe Gebäudereinigung hat sich mit ihren informativen Auftritten einen stetig wachsenden Abonnentenkreis erobert. Längst ist das Unternehmen weit über die Grenzen des eigenen Standortes hinaus bekannt und im Einsatz. "Der Reviermanager" listet es schon jetzt auf Platz 38 der 74 leistungsstärksten Gebäudedienstleister im Ruhrgebiet. Die Siebe Gebäudereinigung auf Facebook: https://www.facebook.com/SIEBEGebaeudereinigung/ Die Siebe Gebäudereinigung auf Instagram: https://www.instagram.com/siebe_gebaeudereinigung_ohg/?hl=de Video Marketing vermittelt persönlichen Eindruck Seit gut einem Jahr produziert das zertifizierte Unternehmen auch professionelle Videoclips für den eigenen YouTube-Kanal. Themenbezogen wird das Produktportfolio vorgestellt. So können potenzielle Neukunden gleich einen wichtigen ersten Eindruck von der Siebe Gebäudereinigung gewinnen. Für den Chef war dieser Schritt die logische Konsequenz auf dem Weg zu weiterem Wachstum. "Über die digitalen Kanäle sind wir ganz nah am Kunden. Mit den Erklär-Videos können wir ihm gleich einen tiefen Einblick in unser Leistungsangebot vermitteln, wie das selbst im persönlichen Gespräch kaum zu realisieren wäre. In modernen Unternehmen gehört es mittlerweile zum Alltag, dass man sich über mögliche Geschäftspartner zuerst über das Internet informiert. Es ist in unserem ureigensten Interesse, diese Informationen da bereitzustellen, wo sie gesucht werden." Die Siebe Gebäudereinigung auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFt8JYaEF8lkc2FIy1QbYlg

Original-Content von: Siebe Gebäudereinigung OHG, übermittelt durch news aktuell