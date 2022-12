Nansha District People's Government of Guangzhou City

Steuerliche Anreize von Guangzhou-Nansha: Ein Magnet für die Bewohner von Hongkong und Macau und die geförderten Unternehmen und Branchen

Vor kurzem hat Guangzhou die Maßnahmen zur Vorzugsbehandlung bei der Einkommensteuer für Privatpersonen im Bezirk Nansha der Stadt Guangzhou veröffentlicht. In dem Dokument sind die Details zur Umsetzung aufgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden die in Hongkong und Macau ansässigen Personen, die in Nansha arbeiten, von der IIT-Belastung befreit, die über die Belastung in den beiden Sonderverwaltungsregionen (SARs) hinausgeht.

Diese Steuerpolitik wurde in Übereinstimmung mit dem Steuersystem des chinesischen Festlands eingeführt, um die Angleichung der Steuervorschriften zwischen Guangzhou und den beiden Sonderverwaltungsregionen voranzutreiben. Sie wird dazu beitragen, ein günstiges Geschäfts- und Lebensumfeld in Nansha zu schaffen, wo die IIT-Politik mit der von Hongkong und Macau übereinstimmt, und es den Einwohnern von Hongkong und Macau erleichtern, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder einfach eine Beschäftigung in Nansha zu finden. Die damit verbundenen Vorteile, die sich aus der Entwicklung der Greater Bay Area ergeben, werden laut der Volksregierung des Bezirks Nansha der Stadt Guangzhou von mehr Einwohnern in Hongkong und Macau genutzt.

Nansha befindet sich im geografischen Zentrum der Region Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay und dient als wichtiger Knotenpunkt für die Vernetzung der Region. Am 14. Juni dieses Jahres veröffentlichte der chinesische Staatsrat einen Gesamtplan zur Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macau durch eine weitere Vertiefung der Öffnung in Nansha und somit bekam Nansha ein neues Positionierungsziel und eine wichtige Aufgabe.

Zhaoke Ophthalmology, ein in Nansha gegründetes Unternehmen im Bereich Biomedizin, hatte vor der Umsetzung des Stadtentwicklungsplans Guangzhou-Nansha nur eine Führungskraft aus Hongkong in Nansha. Angesichts dessen, dass in Hongkong ansässige Personen, die in Nansha arbeiten, nun in den Genuss von Steuererleichterungen kommen, die dem Steuersystem in Hongkong entsprechen, werden sich voraussichtlich mehr ausländische Führungskräfte in Nansha niederlassen. „Da unser Team in Hongkong Vorteile in der Forschung und Entwicklung und der Einführung von biomedizinischer Technologie bietet, wird diese Steuerpolitik dazu beitragen, mehr Talente mit einer internationalen Vision für unser Unternehmen zu gewinnen", sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Li Xiaoyi.

Dies ist nicht die erste Steuervergünstigung nach der Verabschiedung des Stadtentwicklungsplans Guangzhou-Nansha. Vor kurzem haben die Regierungsvertreter der Provinz Guangdong die Bekanntmachung des Finanzministeriums und der staatlichen Steuerverwaltung über die Richtlinien zur Vorzugsbehandlung bei der Körperschaftsteuer in Guangzhou-Nansha zugunsten wichtiger Unternehmen und Branchen weitergegeben und ihre Meinung zu deren Umsetzung geäußert. Dies kennzeichnete die offizielle Umsetzung der Körperschaftssteuervergünstigungen in Nansha.

Diese Steuervergünstigung richtet sich an wichtige Unternehmen und Branchen und zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Erstens können in den Einführungsgebieten von Nansha qualifizierte Unternehmen in den geförderten Branchen in den Genuss eines ermäßigten Körperschaftssteuersatzes von 15 % kommen. Zweitens können ab dem 1. Januar 2022 High-Tech-Unternehmen bzw. kleine und mittlere Technologieunternehmen in Nansha ihren Verlustvortrag bis zu 13 Jahre lang verlängern. Diese Verluste beziehen sich auf solche, die innerhalb von acht Jahren vor der Inanspruchnahme dieser Versicherung entstanden sind.

Als ein in Hongkong gegründetes Unternehmen, das seit über zehn Jahren in Nansha ansässig ist, fokussiert sich Zhaoke Ophthalmology auf die Forschung und Entwicklung sowie auf die Herstellung von biomedizinischen Produkten. Im Vergleich zu den rund 30 Mitarbeitern bei der Gründung im Jahr 2018 hat das Unternehmen nun eine starke Belegschaft von mehr als 300 Personen, von denen mehr als die Hälfte in der Forschung und Entwicklung tätig sind.

In Bezug auf diese Steuervergünstigung sagte Dr. Li Xiaoyi, dass chinesische Unternehmen unter der Führung dieser neuen Politik ihre Abhängigkeit von ausländischen Technologien allmählich verringern und sich mehr auf unabhängige Technologieforschung und Entwicklung konzentrieren werden.

Diese beiden Steuerrichtlinien wurden nacheinander erlassen. Bisher wurden alle Steuervergünstigungen im Rahmen des Masterplans von Guangzhou-Nansha rasch weiterentwickelt und umgesetzt.

Die Steuerpolitik von Nansha wird weiterhin die Bereitschaft von Marktteilnehmern fördern, sich an der Entwicklung des Bezirks zu beteiligen, und das Vertrauen von Unternehmern aus Hongkong und Macau stärken, sich in Nansha zu entwickeln, und zahlreiche Industrien und Unternehmen ermutigen, sich im weltweiten Wettbewerb zu behaupten und Nansha zu einem Portal für die Öffnung auf hohem Niveau zu machen.

