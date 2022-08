NEXON

STERNENLICHT-RITTERIN LATIYA BAHNT SICH IN VINDICTUS IHREN WEG DURCH DIE HERZEN DER FEINDE

Seoul, Südkorea

Latiya wird sich als 21.. Heldin anschließen und ihre Ankunft wird mit einem besonderen Ereignis im Spiel gefeiert

Die Ritterin und magische Meisterin des Tjosts Latiya ist jetzt in Nexons MMORPG Vindictus spielbar und wird damit zum 21. Helden im Spiel. Latiya wuchs in einem gefährlichen Dschungel auf und wurde zur größten Jägerin der Welt, doch ihr Wunsch, eine Ritterin zu werden, überstieg diesen Ehrgeiz. Mit ihrer großen Lanze und ihrem mystischen Kettenhaken saust sie über das Schlachtfeld und kämpft gegen ihre Gegner, ohne dass sie ein Pferd benötigt.

Exklusive Waffe Ihre exklusive Waffe, die Lanze, verkörpert ihre Liebe zu Rittern.

Latiya ist nicht nur stark genug, um mit einer Hand Lanzen zu schwingen, sondern kann auch mit der anderen Hand den magischen Kuja-Kettenhaken beschwören. Der Kuja-Kettenhaken ihres Stammes ermöglicht es ihr, sich schnell in der Umgebung zurechtzufinden, um Beutetieren auszuweichen oder sie zu jagen. Es erlaubt Latiya, den Weg zwischen einer barmherzigen Verteidigerin und einer gnadenlosen Jägerin zu gehen.

Exklusive Ausstattung Zu Latiyas Rüstungssets gehören „Eusi Kuja" und „Stout Heart" „Eusi Kuja" ist der Name ihres Stammes, der Schwarzen Klauen, und wurde entwickelt, um die besten Techniken des Ausweichens und Ablenkens von Schaden zu kombinieren.

Stout Heart ist ein Satz mittelalterlicher Plattenrüstungen. Die massiven, ineinander greifenden Platten mit dem einzigartigen schwarzen Leopardenfell brachten die Turnierfans dazu, sie als „Panther-Knight" anzufeuern, wann immer sie ihr beim Wettkampf zusahen.

Skills: Als Ritterin des durchdringenden Sternenlichts hat Latiya besondere Fähigkeiten, um ihre Feinde zu besiegen. Ihre erste Skill, „Löwenwut", verleiht ihrer Lanze Magie und führt einen Schwung, einen Aufwärtshieb und schließlich einen Stich aus. Zusätzliche Eingaben nach dem Einsatz der Fertigkeit können die Angriffe verändern, die aus der Fertigkeit heraus kombiniert werden. „Snake Coil" entfesselt den Kuja-Kettenhaken, um Beute in der Nähe anzugreifen. Diese deckt einen großen Bereich ab und ein erfolgreicher Treffer kann die Ausdauer mit Kujas Stärke wiederherstellen.

"Light of Kuja" ist ein Gegenangriff, der auf bestimmte andere Bewegungen folgen kann. Dadurch kann Latiya Angriffen ausweichen und gleichzeitig einige ihrer eigenen Angriffe ausführen.

Schließlich entfesselt „Panther Pounce" eine Reihe wütender Schläge, wobei Kuja und Lanze harmonisch zusammenwirken.

Special Event: Latiyas Celebratory Package Event ist jetzt bis Dienstag, 20. September, geöffnet, um Latiya bei Vindictus willkommen zu heißen. Erhältlich sind u. a. „Latiyas Outfit-Set Destiny Box", „Titel: The First Latiya" und "Unlimited Inner Armor Pass (30 Tage)", gefüllt mit allen möglichen Outfits, die Latiya tragen kann. Einzelheiten zu diesen Event-Outfits und Statistiken finden Sie hier.

Weitere Informationen über das Debüt von Latiya in Vindictus finden Sie auf der der offiziellen Website.

Vindictus ist ein Action-MMORPG, das 2010 gestartet wurde und 2022 sein zwölftes Jahr in Betrieb ist. Das Spiel spielt in einem trostlosen Land, in dem es von wilden Bestien wimmelt, und bietet rasante, brutale Kämpfe, bei denen die Spieler die Möglichkeit haben, Objekte in ihrer Umgebung mit Waffen zu versehen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882416/VINDICTUS_image.jpg

Original-Content von: NEXON, übermittelt durch news aktuell