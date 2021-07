Enterprise Analytics

Strategischer Partnerschaft zwischen Enterprise Analytics und ERP Dynamics ermöglicht weltweite Lösungen für IFS Applications

London (ots/PRNewswire)

Ganz gleich, ob es sich um den Rollout über globale Standorte oder die Implementierung von IFS Cloud handelt oder Kunden nach einem kontinentübergreifenden, mehrsprachigen Support-Hub suchen, diese neueste strategische IFS-fokussierte Partnerschaft sorgt dafür, dass sich ein globales Projekt lokal anfühlt.

Enterprise Analytics, Branchenführer und "preferred partner" von IFS Applications, hat heute eine globale Partnerschaft mit Oracle-Partnern und Branchenspezialisten ERP Dynamics angekündigt. Die beiden Branchenführer haben sich unter dem Namen Enterprise Analytics Global zusammengeschlossen und bieten damit ein nahtloses Support- und Serviceangebot für IFS-Kunden.

Die Technologie-Suite von ERP Dynamics stellt das Benutzererlebnis in den Mittelpunkt der Geschäftssysteme und -prozesse. In Kombination mit der IFS-Partnerschaft von Enterprise Analytics, dem umfassenden Wissen über Systemintegration und einem Verständnis für die Prozesse können beide Organisationen eine Vielzahl von Kerngeschäftsfunktionen auf internationaler Ebene unterstützen, ohne jemals Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die in London ansässige Enterprise Analytics Global vereint die Branchenführer Robert Mullen, CEO, Kevin Douglas, COO, Abigail Allman, CMO, Eranda Maldeniya, CFO, Nadeera Jayasinghe, CCO, Janaka Bandara, CTO und die Executive Directors Lalindu Samaraweera und Pethum Ruhunage in ihrem Marktauftritt. Eine Zusammenarbeit in dieser Größenordnung mit den führenden Innovationsbotschaftern der Branche ist für IFS-Anwender weltweit von großem Nutzen, insbesondere für diejenigen, die sich mit einem Rollout oder der Implementierung von IFS an globalen Standorten beschäftigen.

"Wir freuen uns, der Enterprise Analytics Gruppe beizutreten. Da wir schon seit einiger Zeit mit dem Team zusammenarbeiten, sind wir uns der Qualität des Outputs und des Niveaus des Kundenservices, den Enterprise Analytics bietet, sehr bewusst. Unser neuer Vorstand besteht aus hochrangigen IFS-Branchenexperten, die die Anforderungen des britischen und europäischen Marktes an IFS- und andere Geschäftssystemlösungen und -dienstleistungen kennen und verstehen" - Robert Mullen, CEO, UK und Europa bei Enterprise Analytics.

Die Neugründung von Enterprise Analytics Global vereint beide Unternehmen in dem Bestreben, die Marktpräsenz von Enterprise Analytics in Großbritannien, dem Rest von Europa und Nordamerika zu stärken. Die Partnerschaft wird es den Unternehmen ermöglichen, durch Entwicklung weiterer Kompetenzen neue Marktchancen zu identifizieren und damit ihren Kunden einen weiteren Mehrwert zu bieten.

"Wir sind stolz darauf, unseren Kunden, die über 4 Kontinente verteilt sind, als einer der führenden Anbieter von IFS Applications Software, Lösungen und Support weltweit ein erweitertes Angebot bieten zu können. Die neue Partnerschaft ist für uns ein wichtiger Meilenstein. In einer Zeit, in der die meisten Unternehmen unter der unsicheren Lage gelitten haben, haben wir uns gut entwickelt und sind gewachsen", sagt Eranda Maldeniya, Director, Enterprise Analytics.

Informationen zu den Unternehmen:

ERP Dynamics

ERP Dynamics ist ein innovatives Technologieunternehmen, das 2021 gegründet wurde und schnelles Wachstum erlebt. Sie haben sich auf ERP und maßgeschneiderte Entwicklung unter Einsatz von Hilfssoftware spezialisiert. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen auf globaler Ebene und unterstützt seine Kunden bei der digitalen Transformation - von der Auswahl und Implementierung bis hin zur Benutzerakzeptanz und dem laufenden Support. http://www.erpdynamics.co.uk

Enterprise Analytics

Enterprise Analytics wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein IFS Applications Partner. Das Unternehmen hat sich der Verbesserung von IFS Applications durch Implementierung, Rollouts und branchenübergreifende Einführung verschrieben. Enterprise Analytics ist weltweit ein "preferred partner" von IFS Applications im Bereich Beratungs- und Supportleistungen. http://www.e-analytics.com

