The Organizing Committee of Suzhou Venture Week for International Elites

Die 13. Venture Week für internationale Eliten fand in Suzhou statt

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 10. Juli 2021 wurde im Suzhou International Expo Center die 13. Venture Week für internationale Eliten in Suzhou und der 2. Suzhou Scientists Day eröffnet. Die diesjährige Venture Week lockte 78 Akademiker an, mehr als 3.000 talentierte Gäste nahmen an der Veranstaltung teil und insgesamt 3.139 Projekte waren dabei, so das Organisationskomitee der Venture Week.

Die Venture Week ist eine wichtige Aktivität zur Anwerbung von Talenten, auf die sich Suzhou konzentriert. Sie findet seit 2009 jährlich statt. Insgesamt wurden in den letzten zwölf Sitzungen 7.287 Projekte vorgestellt und abgerechnet. Die Venture Week wurde in Form einer Kombination aus online und offline durchgeführt. Die Hauptveranstaltung läuft noch bis zum 12. Juli. Die öffentliche Plattform hat insgesamt 2.204 innovative und unternehmerische Projekte gesammelt, die an der Veranstaltung teilnehmen.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde die "Suzhou New Talent Policy" veröffentlicht, und es wurden vier neue Talentrichtlinien vorgestellt, darunter die "Fünfzehn Artikel der Suzhou Talent System Reform" und "Maßnahmen zur weiteren Förderung und Unterstützung von chinesischen Studenten aus Übersee, um Innovationen und Unternehmensgründungen in Suzhou zu ermöglichen". Es wurden 57 große Innovationsprojekte unterzeichnet, die sich auf strategische, aufstrebende Industrien konzentrieren und ein Investitionsvolumen von über 12 Milliarden Yuan haben. Vor Ort wurden die drei Akademiker Shen Xuechu, Tang Shuxian und Xu Hongxing als Mitglieder des strategischen Beratungsausschusses des Gusu-Labors für Materialwissenschaft eingestellt.

Das Nationale Innovationszentrum für Halbleitertechnologie der 3. Generation, das sich in Suzhou angesiedelt hat, kündigte ein Projekt zur Anwerbung von Talenten aus aller Welt an. Mit einem Talentpool von 300 Millionen Yuan und Projektplänen im Wert von 50 Milliarden Yuan sollen Talente aus aller Welt für die Teilnahme an der wissenschaftlichen Forschung gewonnen werden.

Um das Tempo der "Integration von Shanghai-Suzhou" zu beschleunigen und den Austausch und die Zusammenarbeit von Talenten zwischen Shanghai und Suzhou zu vertiefen, wurde bei der Eröffnungsfeier der Plan zur gemeinsamen Nutzung und Förderung von Wissenschafts- und Technologieressourcen zwischen Shanghai und Suzhou vorgestellt. Unternehmen aus Shanghai und Suzhou haben ebenfalls gemeinsam eine neue Charge von 459 technischen Anforderungen mit einem Wert von mehr als 1,5 Milliarden Yuan auf der Liste veröffentlicht.

Links für Bildanhänge: Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=395936 Bildunterschrift: Die Eröffnungsfeier der Suzhou Venture Week für internationale Eliten

Original-Content von: The Organizing Committee of Suzhou Venture Week for International Elites, übermittelt durch news aktuell