Leistungsstarke Börse Bit.com verbessert Handelserlebnis und Nutzen mit branchenführendem Unified Margin Account

Singapur (ots/PRNewswire)

Neue Funktionen verbessern die operative Effizienz und die Marge, indem sie es den Nutzern ermöglichen, verschiedene Produkte über ein Konto zu handeln

Bit.com, eine sichere, leistungsstarke Kryptowährungsbörse, die von Matrixport betrieben wird, hat die Einführung seines Unified Margin (UM) Kontos bekannt gegeben, ein verbessertes Handels- und Risikomanagementsystem, das eine einzige Kontolösung übernimmt. Mit einem UM-Konto können Bit.com-Nutzer optimal mit Spot-, Margin-, Perpetual-, Futures- und Optionsgeschäften über ein und dasselbe Konto handeln, ohne dass sie Geld zwischen mehreren Konten transferieren müssen.

Bei UM-Konten werden die Guthaben des Nutzers in verschiedenen Währungen in USDT-Werten berechnet, mit vorher festgelegten "haircut ratios" für jede Währung (BTC, ETH, USDC, etc.). Sie werden als Marge für die Erteilung von Aufträgen und das Halten von Positionen für alle Handelsprodukte verwendet. Diese einzigartige Funktion bietet im Vergleich zum klassischen Handelssystem Verbesserungen für die Nutzer sowie eine optimierte Kapitalausnutzung, einschließlich:

Erhöhte Kreditaufnahme: Die Benutzer können eine Währung verkaufen oder Derivate in mehreren Währungen handeln, auch wenn das verfügbare Guthaben in der Abrechnungswährung nicht ausreicht. In solchen Fällen wird das System den Handel durch Kreditaufnahme abwickeln, solange das verfügbare Gesamtguthaben an USDT ausreichend ist.

John Ge, Chief Executive Officer von Bit.com, sagte: "Angesichts der Volatilität der Märkte ist ein effizientes Management von Gewinnen und Verlusten von größter Wichtigkeit. Ein Unified-Margin-Konto in Verbindung mit unserem Portfolio-Margin-Modell ermöglicht es unseren Nutzern, von einem branchenführenden Risikomanagementsystem mit optimierter Kapitalnutzung zu profitieren."

Aufbauend auf einer Reihe von Risikomanagement-Upgrades und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, einschließlich des Upgrades des Spothandelssystems im Juli und der Einführung von "Portfolio Margins" im letzten Jahr, ist die Einführung des Unified Margin Account ein Beweis für Bit.coms Engagement, eine Börse mit institutionellem Charakter zu schaffen, die mühelose und hochleistungsfähige Handelserfahrungen ermöglicht. Benutzer können die Asset-Seite besuchen, um auf die "Ein-Klick-Migration" zuzugreifen, um zu einem UM-Konto zu migrieren.

Informationen zu Bit.com

Bit.com ist eine sichere und leistungsstarke Börse für Kryptowährungsderivate, die unbefristete Swaps, Futures, Optionen und Kassahandel anbietet. Angetrieben von Matrixport, Asiens am schnellsten wachsender Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, ist bit.com der zweitgrößte Marktplatz für Kryptowährungsoptionen in Bezug auf Handelsvolumen und offenes Interesse. Die Börse bietet Sicherheits- und Risikomanagementfunktionen auf institutionellem Niveau, die ein hervorragendes Handelserlebnis gewährleisten und die beste Liquidität der Branche nutzen.

