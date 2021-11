Trip.com

Trip.com startet Black Friday-Kampagne mit Rabatten für deutsche Reisende

Frankfurt (ots/PRNewswire)

Bis zu 30% Ersparnis auf Flugtickets, Hotels und Bahntickets sowie limitierte 20EUR-Gutscheine im Rahmen der Black Friday-Kampagne von Trip.com, die vom 22. bis 29. November läuft.

Trip.com, das globale Reisebüro, startet heute seine Black Friday-Kampagne, die deutschen Reisenden Rabatte bietet. Vom 22. bis 29. November können Trip.com-Kunden bei der Buchung von Flügen, Hotels und Zügen bis zu 30% sparen und haben darüber hinaus die Chance einen Gutschein im Wert von 20EUR für ihre Reisebuchung zu nutzen.

In den nächsten acht Tagen bietet Trip.com seinen Kunden exklusive Rabatte bei der Buchung ihrer nächsten Reise. Eine ganze Reihe von Angeboten, darunter bis zu 30% Ermäßigung auf Flüge, Hotels und Züge, stehen für die Kunden bereit. Egal, ob Sie Flüge für einen Weihnachtsurlaub, ein luxuriöses Hotelzimmer für den Jahreswechsel oder einen Familienurlaub auf dem Land zum Frühlingsanfang buchen, Trip.com-Nutzer können während der einwöchigen Black Friday-Kampagne von enormen Einsparungen profitieren.

Zusätzlich zu den Ersparnissen bei der Buchung vergibt Trip.com während des gesamten Aktionszeitraums eine begrenzte Anzahl von 20EUR-Gutscheinen. Die Gutscheine werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben und sind für Reisen zwischen dem 22. November 2021 und dem 31. März 2022 gültig - das heißt, wer einen Gutschein erhält, kann ihn für eine spontane Winterreise einlösen oder vorausplanen und eine Frühlingsreise buchen. Die Gutscheine werden während des gesamten Kampagnenzeitraums ausgegeben und können von Trip.com-Nutzern für Buchungen über dem entsprechenden Mindestwert in der Trip.com-Mobil-App verwendet werden.

Um Zugang zu den unglaublichen Angeboten der nächsten Woche zu erhalten, laden Sie die Trip.com-App hier herunter. Weitere Informationen und die vollständigen Bedingungen für die Black Friday-Kampagne von Trip.com finden Sie hier: https://de.trip.com/sale/w/2981/2021-black-friday.html?locale=de_de.

"Wir wissen, dass Reisende darauf brennen, ihre nächste Reise zu buchen. Mit den Buchungsrabatten und den zusätzlichen Gutscheinen, die im Rahmen der Black Friday-Kampagne angeboten werden, freuen wir uns, unseren Kunden auf ihrem Buchungsweg zu helfen", kommentiert Julia Huyeng, Managerin des deutschen Marktes bei Trip.com. "Dies ist eine der bisher umfangreichsten Kampagnen von Trip.com mit einer ganzen Reihe von exklusiven Angeboten, die wir von unseren vertrauenswürdigen Partnern beziehen. Wir freuen uns, diese Kampagne zu starten, da wir in Deutschland weiterhin wachsen und unseren Nutzern Top-Reiseprodukte zu attraktiven Preisen anbieten, während wir gleichzeitig einen branchenführenden Kundenservice bieten."

Um zu zeigen, dass das Unternehmen sich um seine Kunden kümmert, hat Trip.com kürzlich sein Kundenservice-Versprechen eingeführt. Trip.com ist bestrebt, seine Kunden während ihrer gesamten Reise zu unterstützen und ist mit seinen mehrsprachigen, weltweiten Kundendienstzentren rund um die Uhr zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird.

Über Trip.com

Trip.com ist ein rapid wachsender internationaler Reiseanbieter mit Komplettprogramm, der bereits in 20 Sprachen und 27 Ländern und Regionen verfügbar ist. Trip.com bietet ein umfangreiches Netzwerk aus Hotels und Fluglinien, das mehr als 1,2 Millionen Hotels in 200 Ländern und Regionen sowie mehr als 2 Millionen individuelle Flugverbindungen zu mehr als 5.000 Städten rund um die Welt umfasst. Mit seinem erstklassigen und mehrsprachigen Kundenservice, sowie zusätzlichen Kundencentern in Edinburgh, Tokio und Seoul, bietet Trip.com seinen Millionen von Kunden auf der ganzen Welt "das beste Reiseerlebnis". Buchen Sie Ihre nächste Reise auf www.trip.com.

