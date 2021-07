Gewinnen Sie beim Trip.com Sommer-Gewinnspiel eine Traumreise

Endlich sind Reisen in Europa wieder möglich! Trip.com, die weltweite Online-Reiseplattform, bietet Reisenden aus Europa deshalb die Chance, im großen Sommer-Gewinnspiel Traumreisen für zwei Personen zu gewinnen. Während der drei-monatigen Laufzeit des Gewinnspiels werden drei Reisepakete zu Top-Reisezielen für Neu- und Bestandskunden von Trip.com verlost. Jedes Paket enthält drei Übernachtungen in einem Luxushotel sowie den Hin- und Rückflug zum Reiseziel.

Die Buchungsdaten von Trip.com zeigen, dass sich die Reisebranche in Europa diesen Sommer schnell erholt, basierend auf gelockerten Reiseregeln und dem digitalen EU-Impfzertifikat für COVID-19. Im zweiten Quartal 2021 haben Trip.com-Nutzer aus Deutschland im Vergleich zum Vorjahresquartal 64% mehr Hotels gebucht. Im selben Zeitraum waren Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien laut den weltweiten Buchungsdaten von Trip.com unter den 10 beliebtesten Hotelzielen. Im Juni 2021 buchten Trip.com-Nutzer 707% mehr Flüge als im Juni 2020. Reiseziele am Mittelmeer sind wieder sehr beliebt: Flugbuchungen nach Spanien, Griechenland, Italien und Portugal sind im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 um mehr als 1.000 % gestiegen.

Bei der ersten Runde des Gewinnspiels, die vom 15. Juni bis 15. Juli lief, gab es einen unglaublichen Reisegewinn nach Athen (Griechenland) mit einem Hin- und Rückflug mit Aegean Airlines und drei Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Divani Caravel zu gewinnen. Die glücklichen Gewinner können also wunderbar in ihren Sommer starten!

Die zweite Runde des Sommer-Gewinnspiels begann am 15. Juli. Dieses Mal können Reisende einen Hin- und Rückflug nach Mallorca, das Juwel der Balearen, gewinnen. Im Gewinn enthalten sind der Hin- und Rückflug mit Air Europa sowie ein 3-nächtiger Aufenthalt im Boutique-Hotel Cort. Die Gewinner können sich an den malerischen Strandbuchten von Mallorca entspannen und von der Bar und dem Swimmingpool des Boutique-Hotels Cort aus den Blick über die Altstadt von Palma schweifen lassen. Dieser unglaubliche Gewinn ist perfekt für Reisende, die das Mittelmeer entdecken möchten.

Das Gewinnspiel steht Kunden aus Frankreich, Deutschland, Spanien und aus dem Vereinigten Königreich zur Verfügung. Die Teilnehmer müssen bei Trip.com registriert sein. Sie können sich ganz einfach und kostenlos bei Trip.com registrieren, indem Sie hier klicken. Sobald Teilnehmer sich für das Gewinnspiel angemeldet haben, können sie ihre Gewinnchancen erhöhen, indem sie einen persönlichen Einladungslink mit bis zu 6 Freunden teilen und diese einladen, sich ebenfalls bei Trip.com zu registrieren. Jede/r Freund/in, der/die sich registriert, bringt dem Teilnehmer eine zusätzliche Gewinnchance ein.

Um sich anzumelden und am Sommer-Gewinnspiel teilzunehmen, sowie die vollständigen Teilnahmebedingungen zu lesen, klicken Sie bitte hier: Mallorca-Gewinnspiel (trip.com).

Nachdem die Gewinner der zweiten Runde am 15. August feststehen, wird das Reiseziel und weitere Details zum Gewinn der dritten und letzten Runde des Gewinnspiels veröffentlicht. Teilnehmer der Vorrunden können selbstverständlich auch an den weiteren Runden teilnehmen und mit etwas Glück eine Traumreise gewinnen.

Trip.com bietet seinen Kunden eine Service-Garantie, unterstützt sie während der gesamten Reise und bei allen Buchungsproblemen und ist immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Der Kundenservice beantwortet Anrufe in der Regel innerhalb von 30 Sekunden. Trip.com bietet seinen Kunden flexible Reiseangebote und kostenlose Stornierungen, damit sie ihre Reise sorgenfrei buchen können. So genießen Kunden mehr Freiheit auf ihrer Reise und können ihre Reisepläne einfach an ihre Anforderungen anpassen. Trip.com hat darüber hinaus einen Reiseführer für internationale Reisen während COVID-19 veröffentlicht, wo gebündelt an einer Stelle alle Informationen gefunden werden können, die für die Reise benötigt werden. So können Trip.com-Kunden in dieser unsicheren Zeit trotzdem einfach und sicher planen. Zusätzlich zu großartigen Angeboten, bietet Trip.com seinen Kunden mit Trip Coins, die bei jeder Buchung verdient werden, eine weitere Möglichkeit, bei der nächsten Reise sofort Geld zu sparen.

Über Trip.com

Trip.com ist ein schnell wachsender internationaler One-Stop-Reiseanbieter, der bereits in 20 Sprachen und 27 Ländern und Regionen verfügbar ist. Trip.com bietet ein umfangreiches Netzwerk aus Hotels und Fluglinien, welches mehr als 1,2 Millionen Hotels in 200 Ländern und Regionen sowie mehr als 2 Millionen individuelle Flugverbindungen zu mehr als 5.000 Städten rund um die Welt umfasst. Mit seinem erstklassigen und mehrsprachigen Kundenservice, der rund um die Uhr verfügbar ist, sowie Kundencentern in Edinburgh, Tokio und Seoul, bietet Trip.com seinen Millionen von Kunden auf der ganzen Welt "das beste Reiseerlebnis". Buchen Sie Ihre nächste Reise auf de.trip.com!

