Solcon Industries Ltd.; IGEL® Electric GmbH

Eine starke Allianz - IGEL Electric und Solcon Industries werden eins

Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire)

Solcon Industries, ein führender Anbieter von elektronischen Sanftanlaufgeräten und der führende Hersteller von Antriebssystem IGEL Electric werden ihre Kräfte bündeln und unter dem neuen Markennamen SOLCON IGEL Powered fusionieren.

Mit SOLCON IGEL - POWERED entsteht ein neuer globaler führender Anbieter im Bereich der Antriebstechnik im Mittel- und Niederspannungsbereich. Dieser Zusammenschluss ermöglicht eine optimierte Abdeckung der globalen Märkte mit Fokus auf einer optimierten Bereitstellung von erstklassigem Kundensupport und damit auch einem beschleunigten Wachstum.

Die neue Organisation geht mit einer gemeinsamen Vision und Wachstumsstrategie ins Rennen und bietet seinen Kunden und Betreibern ein erweitertes Portfolio aus sich ergänzenden Produkten, Systemen und Dienstleistungen. (www.solconigel.com)

Itai Zifroni, CEO von Solcon Industries hierzu: "Die Bündelung der Kräfte wird die Fähigkeiten, die Größe und die geografische Breite unserer Geschäftsaktivitäten deutlich erhöhen. Wir haben erhebliche Synergien mit großem Wachstumspotenzial zwischen uns identifiziert, mit denen unsere gebündelten Talente und Technologien die globale Abdeckung erweitern werden bei gleichzeitiger Optimierung unserer Kostenbasis. Wir sind überzeugt, dass der Zusammenschluss große Chancen bietet, von denen die Kunden von Solcon und IGEL, unsere Mitarbeiter und unser gesamtes Netzwerk von Distributoren auf der ganzen Welt profitieren werden."

Michael Kleiböhmer, CEO von IGEL Electric, stimmt zu: "Der Zeitpunkt für diese Fusion ist genau richtig. Unsere Kunden bedienen den globalen Markt mit Installationen auf der ganzen Welt, und SOLCON IGEL - POWERED wird ein noch attraktiverer Partner sein, da wir in der Lage sein werden, die Installationen besser zu unterstützen, egal wo sie sich befinden. Durch die Kombination unseres technischen Know-hows werden noch bessere Produkte, Lösungen und Anwendungen entstehen. Das ist wirklich eine Win/Win-Situation für alle Beteiligten und Partner."

Informationen zu Solcon Industries

Solcon Industries Ltd (www.solcon.com) ist ein Unternehmen der Leistungselektronik, das seit mehr als 40 Jahren industrielle elektronische Systeme entwirft, entwickelt und herstellt. Als weltweiter Branchenführer in der Softstarter-Technologie und Motorsteuerung bietet Solcon Lösungen für die härtesten Anwendungen in allen wichtigen Industrien. Die von Solcon in der Praxis entwickelten Produkte gewährleisten eine langfristige Produktzuverlässigkeit und bieten zukunftsweisende innovative Lösungen. Dieser Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, mehr als 76 Länder weltweit zu bedienen.

Informationen zu IGEL Electric

Die in 2001 gegründete Firma IGEL® Electric GmbH ( www.igelelectric.de) stammt ursprünglich aus einem Geschäftsbereich der "FANAL"-Gruppe Wuppertal, und hat zusammen über 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik und Referenzen in über 50 Ländern. Als Spezialist für Antriebstechnik entwickelt und baut IGEL nicht nur Standardlösungen, sondern liefert auf Basis seines innovativen Designs auch anwenderoptimierte Lösungen und Systeme. Produkte und Lösungen von IGEL finden sich in allen industriellen Anwendungen.

Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frau Dina Slutzkin, Global Marketing Manager

dina.s@solcon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557589/Solcon_Igel_Logo.jpg

Original-Content von: Solcon Industries Ltd.; IGEL® Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell