CopeCart verleiht erstmals Award für über 20 Millionen Euro Umsatz - an Dirk Kreuter

"Es ist für uns eine besondere Ehre, dass der erfolgreichste Verkaufstrainer Europas CopeCart für seinen Verkaufsprozess nutzt - und damit einen neuen Rekord aufgestellt hat", so CopeCart CEO Dr. Michael Kloep.

20 Millionen Euro Umsatz - eine Zahl, die für viele Unternehmer unerreichbar scheint, hat Vertriebstrainer Dirk Kreuter allein über CopeCart generiert, und ist dafür jetzt mit dem erstmals verliehenen Diamond Scaling Award ausgezeichnet worden. Den Preis überreichte ihm CopeCart CEO Dr. Michael Kloep in Dubai. Für Kreuter ist es bereits der zweite Award innerhalb eines Jahres, zuvor sicherte er sich den Platinum Scaling Award für über 10 Millionen Euro Umsatz über CopeCart.

CopeCart Geschäftsführer Dr. Michael Kloep: "Dirk ist einer der erfolgreichsten Kunden, die mit uns zusammenarbeiten und ein Mann der hohen Ansprüche. Umso stolzer sind wir darauf, jedes Jahr ein Teil seines erfolgreichen Konzepts zu sein und sein Wachstum unterstützen zu dürfen. Was Dirk und sein Team auf die Beine gestellt haben, beeindruckt mich persönlich und uns alle bei CopeCart sehr."

Dirk Kreuter: "Wir bekommen von CopeCart unfassbar gute und präzise Daten, die es uns erst ermöglichen, unser Marketing und unsere Produkte so zu optimieren, dass noch mehr Leute überzeugt werden und wir weiter wachsen. Das haben wir vorher nie gehabt und ist ein elementarer Wachstumshebel für uns."

Dirk Kreuter und CopeCart: Eine Erfolgsgeschichte

Kreuter gehört zu CopeCarts Kunden der ersten Stunde: "Wir waren vorher bei einem anderen bekannten Wiederverkäufer, den wir jedes Jahr mindestens einmal mit einem Launch in die Knie gezwungen haben", erinnert sich der Verkaufsprofi. Das sei natürlich ein großes Ärgernis gewesen: "Uns sind hunderttausende Euro Umsatz verloren gegangen, weil unser damaliger Partner seine Server-Power nicht im Griff hatte." Aber für CopeCart sprachen auch andere Gründe: "Ein deutlich moderneres Design, schnellere Ladezeiten und ein Team, das digitalen Vertrieb lebt und atmet, diese Punkte haben den Ausschlag gegeben. Bei CopeCart wissen alle, was für die maximale Performance und Conversion notwendig ist." Der Award bestätige, wie leistungsstark die Software, Datenanalyse und das Team bei CopeCart seien, so Kreuter.

Die Zusammenarbeit zwischen Dirk Kreuter und CopeCart wurde zudem jüngst noch weiter intensiviert: So nutzt der Vertriebstrainer den neuen Mitgliederbereich "CopeMember" für Schulungsvideos. Während dieses Feature zum jetzigen Zeitpunkt ausgewählten Unternehmern vorbehalten ist, ermöglicht es nach dem bevorstehenden Launch-Event allen CopeCart-Kunden, Mitgliederbereiche aufzusetzen und mit der Zahlungssoftware direkt zu verknüpfen. "Das erlaubt zudem eine ideale Analyse des Kundenverhalten", erzählt Dr. Michael Kloep.

In jedem Bereich digital optimiert - mit CopeCart das eigene Unternehmen vorantreiben

Erfolgsgeschichten wie die von Dirk Kreuter müssen jedoch nicht die Ausnahme sein. Vielmehr bietet CopeCart allen Unternehmen das, was ihnen zu planbarem und nachhaltigem Wachstum fehlt: digitale Strukturen und automatisierte Prozesse. "Als Wiederverkäufer ebnen wir unseren Kunden den Weg, um ähnlich erfolgreich werden zu können wie Dirk Kreuter", erklärt Dr. Michael Kloep. Demnach ließe sich der Umsatz durch verkaufsfördernde Checkouts spürbar fördern, so der CopeCart Geschäftsführer.

Das Wachstum vieler Unternehmen wird zudem dadurch gehemmt, dass sie nicht über die notwendigen Daten verfügen, um eine planbare Skalierung durchführen zu können. CopeCart schafft hierbei durch die detaillierte Erhebung und Auswertung relevanter Statistiken Abhilfe. "Dank einer Kombination aus modernem User Interface und beispielloser User Experience können unsere Kunden außerdem ohne technische Vorkenntnisse einen simpel und zugleich informativ gestalteten Mitgliederbereich aufsetzen", verrät Global Head of Growth von CopeCart und CEO von CopeMember Julian Weiland.

"Durch unser breitgefächertes Angebot können wir jedem Unternehmen in allen Bereichen der Digitalisierung und Automatisierung unter die Arme greifen", führt CopeCart Geschäftsführer Dr. Michael Kloep weiter aus. Demnach sei CopeCart der ideale Partner für all jene, die ihr Unternehmen nachhaltig digitalisieren und es dadurch planbar skalieren möchten.

Über CopeCart

CopeCart ist Anbieter einer Shopsoftware, die es Unternehmen ermöglicht, mit wenigen Klicks Produkte und Dienstleistungen online zu verkaufen. Dabei agiert CopeCart als sogenannter Reseller, übernimmt für den Anbieter die komplette Abwicklung inklusive Rechnungsversand und Forderungsmanagement. Dazu bietet CopeCart seinen Anbietern detaillierte Statistiken, um den Verkaufsprozess maximal zu optimieren und seit Neuestem auch einen Mitgliederbereich, CopeMember.

