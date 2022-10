Bostik, an Arkema company

Bostik gibt die Eröffnung eines Ideal Work-Showrooms in Paris bekannt

Colombes, Frankreich (ots/PRNewswire)

COLOMBES, Frankreich, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Bostik, bei Arkema für das Segment Klebstoff zuständig, ist stolz darauf, die Eröffnung des Paris Showrooms von Ideal Work bekanntgeben zu können. Ein italienischer Spezialist für hochwertige dekorative Bodenbeläge, den die Gruppe 2020 übernommen hat.

Die Eröffnung dieses ersten Showrooms außerhalb Italiens ist ein konkretes Beispiel für die starke Unterstützung, die die Gruppe seit dem Erwerb von Ideal Work geleistet hat, um ihre Entwicklung in Europa und auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Der als „Haus des Betons" konzipierte Showroom im Herzen von Paris präsentiert auf über 200 m² einige der bekanntesten Technologien von Ideal Work wie ®Mictrotopping, ®Lixio und Concrete Optik. Ganz im Sinne von Ideal Work und Bostiks DNA, die langfristigen, hochwertigen Beziehungen zu ihren Partnern und Kunden aufbauen, wird es als Treffpunkt für die Fachleute von dekorativer Beschichtung in Europa fungieren.

„IDEAL WORK schreibt seit 25 Jahren seine Geschichte, und diese neue Seite ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung in Frankreich. Die Entstehung dieses Showrooms ist eines der ehrgeizigsten Projekte, das von IDEAL WORK umgesetzt wurde, und die Einrichtung dieses Ortes war dank der Unterstützung vieler Appliziereinrichtungen, Partner und von Bostik und der Arkema Group möglich." Christophe Vaissier, Head of Development für Ideal Work in Frankreich.

„Die Aufnahme in die Arkema-Gruppe war ein wichtiger Schritt, um das Wachstum von Ideal Work zu unterstützen. Die Eröffnung des Showrooms in Paris ist ein Meilenstein, der es uns ermöglicht, unsere Lösungen europäischen Fachleuten vorzustellen, was ohne die Unterstützung unserer Arbeitskollegen von Bostik nicht möglich gewesen wäre. Sie haben immer an unsere Vision geglaubt," so Luca Seminati, Geschäftsführer von Ideal Work.

Informationen zu Bostik: als Teil des Arkema-Unternehmens

, ist Bostik eine Tochtergesellschaft der Arkema Group und ein globaler Akteur im Bereich Spezialklebstoffe für den Verbrauchermarkt, den Bau- und Industriesektor. Bostik entwickelt innovative und multifunktionale Dicht- und Klebelösungen, die unser tägliches Leben seit mehr als 130 Jahren prägen. Mit einem Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2019, einer Präsenz in mehr als 40 Ländern und 6.000 Mitarbeitern ist das Unternehmen bestrebt, die großen ökologischen, Energie- und Technologieherausforderungen durch seine Innovationen zu bewältigen. Es konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz, um die Erwartungen seiner Kunden und Partner zu erfüllen. www.bostik.com

