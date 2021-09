Bostik, an Arkema company

Bostik zum ersten Mal bei der Big5 als Aussteller im Mittleren Osten

Vom 12. bis 15. September 2021 waren die Bostik-Teams bei der Big5, der größten Baumesse des Mittleren Ostens im Emirat Dubai vertreten, wo die Akteure der Branche seit 1979 Spitzeninnovationen, Know-how und Geschäftschancen finden.

Bostik, der Geschäftsbereich für Klebstoff-Speziallösungen von Arkema, ist in der Region bereits seit 2016 präsent. 2020 begründete das Unternehmen eine Partnerschaft mit Gerflor Middle East für die Herstellung und den Vertrieb von Produkten für die Bedürfnisse eines breiten Spektrums von Kunden aus der Baubranche in den Sparten Wand- und Bodenbeläge sowie Abdichtungen und Klebstoffe.

Da mehr als 50 % von Bostiks Umsatz im Segment Baugewerbe und Verbraucher erwirtschaftet werden, ist die Big5 eine sehr wichtige Messe. Deshalb freuten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach fast zwei Jahren Coronakrise besonders über diese einmalige und lang ersehnte Gelegenheit, sich persönlich mit ihren Kunden und Partnern - Händlern, Bauunternehmern, Planungsbüros, Ingenieuren, Architekten und Endverbrauchern - zu treffen und wieder an Bostiks lange Tradition der Pflege enger Beziehungen zu unseren Stakeholdern anzuknüpfen.

Der schön gestaltete Stand mit hoher Funktionalität bot zudem den perfekten Rahmen, um den Besuchern technische Unterstützung zu bieten und sie zu Live-Demonstrationen von Bostiks One Flooring-Sortiment und der Professional Line Klebstoffe und Abdichtungen einzuladen. Mit dem umfassenden Spektrum von Inhalten, die von Bostiks globalem Knowledge Center Bostik Academy entwickelt wurden, konnten die Teams bis zu 10 Produktdemonstrationen pro Tag durchführen, insgesamt 40 Vorführungen während der gesamten Messe, und jeden Tag viele Besucher anlocken.

Bertrand JAUSSEME, Regionalleiter Mittlerer Osten bei Arkema, betont: "Wir freuen uns riesig, dass die Arkema-Gruppe durch unsere Division für Klebstofflösungen Bostik an dieser Messe teilnehmen konnte. Arkema besitzt eine lange Geschichte im Mittleren Osten, wo wir seit 2001 niedergelassen sind.

Der Aufbau einer lokalen Präsenz für Bostik ist Ausdruck unseres Engagements, mit dem wir unsere Partner und Kunden in der Region dabei unterstützen wollen, ein Fundament für ihre Zukunft zu schaffen und ihre Vision einer florierenden und diversifizierten Wirtschaft zu verwirklichen."

Koen SAMWEL, Business Director von Bostiks Geschäftsbereich Baugewerbe und Verbraucher, zuständig für die Region Südeuropa und Mittlerer Osten, ergänzt: "Es war großartig, unsere Kunden und Geschäftspartner auf dieser wichtigen Messe für die Bauwelt wieder persönlich treffen zu können. Der boomende Baumarkt macht den Mittleren Osten zu einer strategisch besonders wichtigen Region für Bostik, und wir freuen uns darauf, unsere lokale Präsenz auszubauen, unsere Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern dort zu stärken und ihnen Bostiks einmalige Expertise für Klebstofflösungen für den Baumarkt zur Verfügung zu stellen."

Über Bostik, ein Arkema-Unternehmen

Bostik, eine Tochtergesellschaft der Arkema-Gruppe und ein Global Player im Bereich Spezialklebstoffe für den Bau-, Verbraucher- und Industriemarkt, entwickelt innovative und multifunktionale Abdichtungs- und Klebelösungen, die unser tägliches Leben seit über 130 Jahren prägen. Mit einem Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro 2019, einer Präsenz in mehr als 40 Ländern und 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will das Unternehmen die großen Herausforderungen in den Bereichen Ökologie, Energie und Technologie durch seine Innovationen bewältigen. Es stellt die kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz in den Mittelpunkt, um die Erwartungen seiner Kunden und Partner zu erfüllen. www.bostik.com

