Arçelik mit bahnbrechender Platzierung auf dem Equality Index 2023 von Bloomberg

Arçelik, die Muttergesellschaft der bekannten Hausgerätemarken Beko und Grundig, wurde in diesem Jahr von Bloomberg für branchenführende Gleichstellungspraktiken anerkannt

Arçelik, das globale Haushaltsgeräteunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal im Gender Equality Index (GEI) 2023 von Bloomberg aufgeführt wurde. Mit der Listung auf dem Index schließt sich Arçelik 485 weiteren Unternehmen an, die für ihr Engagement für die Förderung der Gleichstellung von Frauen in fünf Bereichen anerkannt wurden: Führungs- und Talent-Pipeline, gleiche Bezahlung und Einkommensgleichheit zwischen den Geschlechtern, einbindende Kultur, Richtlinien gegen sexuelle Belästigung und externe Markenwahrnehmung.

Der Gender Equality Index ist ein modifizierter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der entwickelt wurde, um die Leistung von öffentlichen Unternehmen zu messen, die geschlechterspezifische Daten erfassen und darüber berichten. Der Index verfügt über eine starke internationale Bedeutung und hat weltweit Reichweite. Er umfasst 45 Länder und Regionen, darunter Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Luxemburg, Ecuador oder Kuwait haben. Mitgliedsunternehmen repräsentieren eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen, darunter Finanzdienstleistungen, Technologie und Versorgungsbetriebe, die wie 2022 weiterhin die meisten Unternehmen im Index stellen.

Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, kommentierte: „Wir sind außerordentlich stolz darauf, dieses Jahr zum ersten Mal in den Bloomberg GEI aufgenommen worden zu sein. Bei Arçelik glauben wir an eine Welt, in der alle Zugang zu Chancengleichheit haben und mit Respekt behandelt werden. Unsere Kultur legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichstellung und Einbindung, und wir arbeiten daran, die Gleichstellung der Geschlechter in allen unseren Geschäftsbereichen zu fördern. Gleichstellung ist eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Wir werden unsere Anstrengungen zur Bewältigung der Herausforderungen von heute und zur Sicherung einer gleichberechtigten und integrativen Zukunft für alle ständig intensivieren."

Die Aufnahme von Arçelik in den Index erfolgt knapp ein Jahr nachdem die Koç Holding Group, in deren Konzenstruktur Arçelik tätig ist, ihre Initiative zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Bereich Technologie und Innovation ins Leben gerufen hatte, was Arçelik dazu veranlasste, neue Eigenkapitalzusagen für seinen gesamten Betrieb bekannt zu geben. Diese Verpflichtungen konzentrierten sich auf die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz. Arçelik verpflichtete sich, die Zahl der Frauen, die in MINT-Bereichen arbeiten, von 16 % auf 35 % zu verdoppeln und 100.000 Mädchen eine Ausbildung in den Bereichen Technologie, Design, IT und Software anzubieten.

Arçelik engagiert sich bereits seit langem für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion: Bevor das Unternehmen im Jahr 2021 den 17. Platz im Index für Diversität und Inklusion von Refinitiv belegte, initiierte Arçelik 2019 das Projekt „You're an Engineer: You are With Us" in der Türkei und weitete das Programm 2022 unter dem Namen WE-inTech auf Pakistan, Rumänien und Südafrika aus. Das Projekt wurde entwickelt, um jüngere Generationen, insbesondere Frauen, zu ermutigen, in den Bereichen Ingenieurwesen und Forschung &Entwicklung der nächsten Generation zu arbeiten. Es bestand aus immersiven und inspirierenden Workshops mit qualitativ hochwertigen Schulungen, Teamarbeit und Ideenfindungssitzungen. Nach Abschluss erhielten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ein Jahr lang mit ihren Mentoren an verschiedenen Projekten zu arbeiten.

Die Aufnahme in den GEI von Bloomberg wird durch eine Umfrage in den sozialen Medien entschieden, die von Bloomberg in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus aller Welt erstellt wird. Die im diesjährigen Index vertretenen Unternehmen haben die globale Schwelle erreicht oder übertroffen, die von Bloomberg festgelegt wurde, um die Offenlegung und das Erreichen oder die Einführung branchenführender Statistiken und Richtlinien zu reflektieren.

Mit 45.000 Mitarbeitern weltweit ist Arçelik mit Tochtergesellschaften in 53 Ländern und 30 Produktionsstätten in 9 Ländern und 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) global tätig. Arçelik, das mit seinem Marktanteil (gemessen am Volumen) zu den drei größten Weißwarenunternehmen in Europa gehört, erreichte 2021 einen konsolidierten Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. In den 29 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros von Arçelik sind weltweit über 2.300 Forschende tätig, die bis heute rund 3.000 internationale Patentanmeldungen eingereicht haben. Im Jahr 2022 erreichte Arçelik im 4. Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Index des S&P Global Corporate Sustainability Assessment die höchste Punktzahl in der DHP Household Durables Industrie (basierend auf den Ergebnissen vom Dezember 2022). Aufgrund seiner führenden Position im Bereich der Nachhaltigkeit und seines glaubwürdigen Konzepts der Dekarbonisierung mit dem Ziel, Netto-Null zu erreichen, wurde Arçelik als erstes und einziges Unternehmen seiner Branche mit dem Terra-Carta-Siegel von Seiner Majestät König Charles III. ausgezeichnet. Die Vision von Arçelik lautet: „Respecting the World, Respected Worldwide" („Die Welt respektieren, von der Welt respektiert werden").

Bloomberg, der weltweit führende Anbieter von Geschäfts- und Finanzinformationen und Nachrichten, gibt einflussreichen Entscheidungsträgern einen entscheidenden Vorteil, indem es sie mit einem dynamischen Netzwerk aus Informationen, Menschen und Ideen verbindet. Die Stärke des Unternehmens – die schnelle und präzise Bereitstellung von Daten, Nachrichten und Analysen durch innovative Technologie – ist der Kern der Bloomberg Professional Services. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.bloomberg.com oder fordern Sie eine Demo an.

