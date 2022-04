Arçelik Hitachi Home Appliances

Beko startet einen Hackathon, um einzigartige Ideen zu fördern und Lösungen zu entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten haben

Hack the Normal Sustainability bietet den Gewinnern Geldpreise von bis zu 50.000 Euro, die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Förderprogramm sowie Mentoren und Ressourcen für die Verbreitung der erfolgreichen Innovationen

Beko, eine der führenden Haushaltsgerätemarken Europas, kündigte den Hack the Normal Sustainability Hackathon 2022 an, um Innovatoren bei der Entwicklung neuer Technologien und nachhaltiger Lebenslösungen zu unterstützen.

Der von Beko veranstaltete und von den Partnern TNW und FT Talent organisierte Hack the Normal Sustainability knüpft an den Erfolg früherer Hack the Normal-Veranstaltungen in Afrika und der Türkei an. Dieses Mal wird Beko Hunderte von Top-Unternehmern, Ingenieuren und Entwicklern in Europa einladen, um Lösungen für einige der dringendsten ökologischen Herausforderungen in Bezug auf Klimawandel, Wassermanagement und Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Die dreitägige Hybrid-Veranstaltung findet vom 13. bis 15. Mai statt und lädt die teilnehmenden Teams ein, sich mit einer Reihe von realen Herausforderungen auseinanderzusetzen, von der Beseitigung der Wasserverschmutzung über die Bekämpfung von Plastikmüll bis hin zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Haushaltsprodukten. Die Gewinnerteams konkurrieren um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das sie für die Entwicklung ihrer Ideen verwenden können, sowie für Coaching und die Bereitstellung von Ressourcen für die Verbreitung ihrer Innovationen.

Hack the Normal hat bereits innovative Produkte und Lösungen produziert, die wir in unserem täglichen Leben sehen. Die Teilnehmer der Veranstaltung werden Gelegenheit haben, von diesen Erfolgsgeschichten zu hören und Vorträge von Vordenkern der nachhaltigen Wirtschaft, darunter dem WWF und P&G, zu hören.

Hack the Normal Sustainability arbeitet mit wichtigen Organisationen wie der UN Technology Bank, Microsoft und Reckitt Benckiser zusammen, um externe Ideen und Innovationen in verschiedenen Bereichen in das Projekt einzubringen.

Utku Barış Pazar, Chief Strategy & Digital Officer von Arçelik, der Muttergesellschaft von Beko, erklärte: „Wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, eine Kultur der Zusammenarbeit und der Innovation zu fördern, insbesondere wenn wir einige der dringenden Umweltprobleme unserer Zeit wirksam angehen wollen. Kollektives Handeln für den Klimaschutz ist die treibende Kraft hinter dem diesjährigen Hackathon. Deshalb bringen wir verschiedene unternehmerische Talente zusammen, um durch offene Innovation Lösungen mit nachhaltiger positiver Wirkung zu entwickeln.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Team bei Hack the Normal Sustainability begrüßen zu dürfen und etwas zu bewegen."

Weitere Informationen über die Teilnahme an Hack the Normal - Sustainability, Zugang zu Ressourcen und Teilnahme an den Live-Sitzungen finden Sie unter https://hackthenormal.com.

Beko ist die internationale Haushaltsgerätemarke von Arçelik, einem multinationalen Haushaltsgerätehersteller, der mit 12 Marken vertreten ist und weltweit über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt. Beko gehört zu den Top 3 der großen Haushaltsgerätemarken in Europa.* Die Marke ist Hauptpartner des FC Barcelona, Namenspartner des Fenerbahçe-Basketballteams und offizieller Ausrüster der European League of Legends Championship (LEC).

Beko konzentriert sich seit Jahren auf eine gesunde Lebensweise, indem es das Bewusstsein dafür schärft und Produkte entwickelt, die ein gesundes Leben möglich und bequem machen. Die Mission der Marke Beko lautet „Gesundes Leben ist nur auf einem gesunden Planeten möglich". Beko setzt sich für den Schutz unseres Planeten ein, indem es energieeffiziente Produkte entwickelt und herstellt und in die Ressourceneffizienz der Produktion investiert.

