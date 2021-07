Turkish Maritime Summit

Die Vision der Türkei von der blauen Heimat wird auf dem maritimen Gipfel erzählt

"Die Herrschaft über das Meer ist die Herrschaft über die Welt."

Der türkische Schifffahrtsgipfel, der zum ersten Mal unter der Leitung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur der T.R. stattfinden wird, wird als Hybridveranstaltung am 1. , 2. und 3. Juli 2021 stattfinden.

Der maritime Sektor, der seit der Antike die größte Rolle im internationalen Transportwesen spielt, vergrößert seinen Anteil parallel zum steigenden Handelsvolumen, insbesondere mit seinem umweltfreundlichen Ansatz. Aufgrund ihrer geografischen Lage auf drei Seiten von Meeren umgeben, mit insgesamt 78 Werften und 119 Tausend tatsächlich in 88 Institutionen ausgebildetem Schiffspersonal, konzentriert sich die Türkei jedes Jahr auf die Stärkung ihrer Identität als "Seefahrtsland".

Mit dem Bau von drei großen Häfen an den drei Meeren der Türkei, die auf drei Seiten von Meeren umgeben ist, will der Minister für Verkehr und Infrastruktur Adil Karaismailoglu die Identität des "Seefahrtlandes" unterstreichen:

"Als Ministerium handeln wir im Einklang mit den Interessen unseres Landes bei jeder Investition, die wir in diesem Sektor tätigen, um die maritime Industrie zu entwickeln und auf ein viel höheres Niveau zu bringen. Der Istanbul-Kanal ist eines der frischesten und größten Beispiele für die Bedeutung, die wir unseren Meeren und dem maritimen Sektor beimessen. Mit dem Istanbul-Kanal, der mit seiner Lage, seiner Funktion und seinen Einflussbereichen ein strategischer Schachzug der Türkei ist, werden wir das spielbestimmende Land im weltweiten Seehandel sein. Bei der Beherrschung der Meere geht es darum, eine logistische Macht zu sein. Der Istanbul-Kanal wird die Türkei zur logistischen Basis ihrer Region machen; und er wird das Marmarameer zum Zentrum Eurasiens machen. Um unseren maritimen Sektor, der mit den in den letzten 19 Jahren getätigten Investitionen, Unterstützungen und Projekten ein beachtliches Niveau erreicht hat, weiterzuentwickeln und auf ein viel höheres Niveau zu bringen, setzen wir auf einen gemeinsamen Geist mit den Vertretern des Sektors und sehen die Probleme des Sektors als unsere eigenen. Wir werden weiter daran arbeiten, unser Blaues Mutterland auf den Platz zu heben, den es verdient, den Beitrag unserer Meere zur Wirtschaft des Landes zu erhöhen und den Sektor zu entwickeln."

Hauptthema: Blaues Mutterland

Die aktuelle Stärke und das Potenzial unseres Blauen Mutterlandes, die Bereiche, die das größte Potenzial für zukünftiges Wachstum in der maritimen und logistischen Industrie versprechen, und die Vorteile, die die Industrie aus diesem Wachstum ziehen wird, werden das Hauptthema des Gipfels sein, der mit den Feierlichkeiten zum Tag der Seefahrt und der Kabotage beginnt.

Das Gipfeltreffen soll zur Entwicklung des gegenseitigen Informationsaustauschs und der Beziehungsnetzwerke der Akteure des Sektors beitragen, in Übereinstimmung mit der Vision des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur; es wird angestrebt, Tausende von einheimischen und ausländischen Teilnehmern unter einem Dach mit Sitzungen, Rundtischgesprächen, Workshops, Ideathons, Erfahrungspraktiken, angereicherten Inhalten und Methoden zusammenzubringen.

Der strategische Schritt des türkischen "Istanbul-Kanals" wird geprüft

Auf dem türkischen Maritimgipfel werden der strategische Schritt der Türkei, die Bedeutung des Istanbul-Kanals für die Weltlogistik und den maritimen Sektor, die neuen Gleichgewichte, die er schaffen wird, sein Standort, seine Funktion und seine Einflussbereiche im Lichte des umfangreichen Wissens von Experten auf diesem Gebiet bewertet.

Bei der Eröffnungssitzung der Veranstaltung, die mit Aktivitäten zur Feier des Kabotagetages beginnt, werden der Generalsekretär der internationalen Schifffahrtsorganisation Kitack Lim and T.R. Der Verkehrs- und Infrastrukturminister Adil Karaismailoglu wird eine Rede halten.

Programmablauf

Der türkische Maritimgipfel, bei dem der Istanbul-Kanal, das Blaue Mutterland und unsere maritime Vision diskutiert werden, findet vom 1. bis 3. Juli in Tersane Istanbul statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden neben zwei Sitzungen mit den Titeln "Handelsbeziehungen im maritimen Bereich" und "Globale maritime Technologie, Trends, treibende Kräfte und Herausforderungen" auch zwei weitere Vorträge, "Geschichte der türkischen Meerengen" mit Prof. Dr. Ilber Ortayli und "Ein "Barbaros"-Gespräch" mit Iskender Pala, stattfinden.

"Eine heilige Pflicht..."

Der Verkehrs- und Infrastrukturminister Adil Karaismailoglu betonte, dass die Kooperationsmöglichkeiten des öffentlichen und privaten Sektors voll ausgeschöpft werden, um in jedem Zentimeter des Blauen Mutterlandes eine Stimme zu haben: "Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt, an dem wir den Wert unserer Blauen Heimat viel besser verstehen. Als maritime Nation ist es für uns zu einer äußerst heiligen Pflicht geworden, der Welt unsere Dominanz in den Meeren zu zeigen, die unsere drei Seiten umgeben."

