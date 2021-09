valantic GmbH

valantic expandiert mit führender Digital-Commerce-Agentur ISM eCompany in die Niederlande

CX Powerhouse für Performance Marketing, E-Commerce and Webshop Design/Development

München/Rotterdam (ots)

Der Digital-Solutions-, Consulting- und Software-Anbieter valantic (www.valantic.com) expandiert weiter in Europa und erweitert seine Geschäftstätigkeiten erstmals auf den niederländischen Markt. Zu diesem Zweck schließt sich valantic mit der niederländischen ISM eCompany (www.ism.nl ) zusammen. ISM ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für Digital-Commerce-Strategie, Online-Marketing und Webshop-Design in den Niederlanden. Das valantic CX-Powerhouse wird durch mehr als 130 ISM-Digital-Commerce-Spezialist*innen und Online-Marketing-Berater*innen verstärkt. ISM und valantic bedienen gemeinsam die überwiegende Mehrheit aller relevanten E-Commerce-Plattformen und Technologien wie Magento, Shopware oder Spryker. Die Kunden profitieren von Digital Commerce und Beratungsdienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus von Strategie, Branding und Marketing bis hin zu Entwicklung und Hosting abdecken.

ISM ist seit fast 30 Jahren der Spezialist für Digital Commerce in den Niederlanden. Mit seinem vollständig integrierten Portfolio, das von Digital Commerce Beratung und der Optimierung der Customer Journey bis hin zum optimalen Einsatz von Online-Marketing Channels reicht, dient die Strategie von ISM stets als Grundlage für die Erreichung von Wachstumszielen auf dem Weg zur digitalen Transformation. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen wie E-luscious, Primera, Intratuin, Strauss und Lampenlicht.nl.

ISM entwirft und entwickelt maßgeschneiderte Digital-Commerce-Lösungen auf führenden, praxiserprobten Plattformen wie Magento, Shopware und anderen Systemen. Effizientes Online-Marketing und Automatisierungsstrategien, die von ISM entwickelt werden, garantieren den Erfolg digitaler E-Commerce-Plattformen jetzt und in Zukunft. Mit den Lösungen von ISM können Unternehmen ihre gewünschten Ergebnisse bei maximalem Return on Investment (ROI) so schnell und reibungslos wie möglich erreichen.

Das Komplettangebot von ISM umfasst alle Online-Marketing-Disziplinen von der Beratung bis zur Umsetzung, kombiniert mit fundiertem technischem Know-how und ergänzt durch ausgefeilte End-to-End-Marketingstrategien sowie Nearshore- und Offshore-Erfahrung. Zu den Marketingdienstleistungen von ISM gehören Search Engine Optimierung (SEO), Search Engine Advertising (SEA), E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung, Conversion-Optimierung, Display-Werbung und Social Media Advertising. ISM hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den niederländischen DDMA Dutch CRO Award 2020.

Auch kulturell passen die beiden Unternehmen perfekt zusammen. Beide Unternehmen verbinden technologische Expertise mit Branchenkenntnis und menschlicher Nähe. valantic setzt auf ein holokratisches Partnermodell, das die Souveränität der Partner gepaart mit innovativem, unternehmerischem Denken in den Mittelpunkt stellt. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf valantic, darunter 20 der 30 deutschen DAX-Unternehmen sowie viele führende Schweizer und österreichische Konzerne. Mit über 1.500 spezialisierten Lösungsberater*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von mehr als 210 Mio. Euro ist valantic in Deutschland an 22 Standorten vertreten, international an elf Standorten, darunter jetzt auch mit ISM in den Niederlanden.

ISM-CEO Niek Bosua betont: "Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der es uns ermöglicht, unsere DNA zu bewahren und gleichzeitig unsere Vision zu teilen, unseren Kunden als Komplettanbieter zu dienen, um ihren Erfolg im digitalen Handel zu maximieren. Wir wollten einen Partner, der unsere Expertise ergänzt und uns hilft, unser Ziel zu erreichen, unseren Kundenstamm und unser Dienstleistungsportfolio weiter auszubauen. Wir freuen uns, mit valantic diesen perfekten Partner gefunden zu haben".

"Mit ISM haben wir einen neuen Partner gewonnen, der unser Leistungsportfolio das erste Mal in Richtung Niederlande erweitert und der zudem unsere Expertise und Lösungskompetenz in den Bereichen Digital Commerce Design und Entwicklung sowie End-to-End Marketing-Automatisierung weiter stärkt. Sowohl unsere multinationalen als auch unsere mittelständischen Kunden werden von der neuen Partnerschaft stark profitieren, die nur der Anfang weiterer Geschäftsaktivitäten sein werden, die wir in den Niederlanden planen", erklärt valantic Gründer und Geschäftsführer Holger von Daniels.

Über valantic

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit rund 1.500 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von rund 200 Mio. Euro ist valantic in Deutschland an 22 Standorten und international an neun Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital Strategy und Business Analytics sowie Financial Services Automation.

www.valantic.com

Über ISM

ISM ist der Digital Commerce Experte für Online-Marketing, Design, Strategie und Entwicklung in den Niederlanden. Mit 30 Jahren Erfahrung, Auszeichnungen für zahlreiche Kundenprojekte sowie tiefes Markt- und Experten-Wissen arbeitet ISM an innovativen, datengesteuerten und kreativen Lösungen für seine Kunden. Das Unternehmen hat eine Mission: die digitale Transformation des Handels zu maximieren. Von der Entwicklung einer zukunftssicheren und unverwechselbaren digitalen Strategie über die Einrichtung von Produktinformationsmanagementsystemen bis hin zum Aufbau von Webshops und der Optimierung von Online-Marketingkanälen. Seit 1992 kombiniert ISM Marketing mit Technologie, um die Wachstumsziele seiner Kunden zu übertreffen. Immer wieder und immer mit höchster Qualität. Referenz-Berichte finden Sie unter www.ism.nl.

