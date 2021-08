Evernine GmbH

wdp verstärkt valantic im Digital-Consulting- und Due-Diligence-Geschäft

Starker Zuwachs in der Strategie- und Transaktionsberatung

München/Köln (ots)

Die Digital Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (www.valantic.com) und wdp (www.wdp.de), eine der führenden Strategie- und Umsetzungsberatungen für digitale Geschäftsmodelle und die digitale Transformation, gehen ab sofort gemeinsame Wege. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln begleitet Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Wertschöpfung, ihrer Produkte, ihrer Prozesse, in M&A-Prozessen sowie bei Reorganisationen. wdp greift auf den Erfahrungsschatz aus mehr als 600 Projekten und ein betreutes Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro zurück.

wdp steht für hochkompetente Strategieberatung auf C-Level-Ebene, für operative Exzellenz in digitalen Geschäftsmodellen, Transaktionsberatung und gezielte Personalentwicklung. Mehr als 600 nachweislich erfolgreich durchgeführte Projekte und begeisterte Kunden belegen das eindrucksvoll. Die Kunden stammen aus Schlüsselbranchen wie Handel, Industrie, Dienstleistungen, Medien, E-Commerce, Finanzen, Logistik, Maschinen- und Anlagenbau und Touristik. Die Wirtschaftswoche zeichnete wdp bereits mehrfach aus, unter anderem mit dem ersten Platz in der Kategorie M&A. Das Wirtschaftsmagazin brand eins prämierte wdp als Bester Berater 2021 in den drei Kategorien Digitalisierung, Mergers & Acqusitions und Healthcare.

Das von den drei Partnern Philipp Wachter, Daniel Tschentscher und Christoph Nichau geführte Unternehmen betreibt die drei Geschäftsbereiche Management Consulting (MC), Value Creation (VC) und Transaction Services (TS).

Philipp Wachter ist der führende Kopf hinter dem Management-Consulting (MC), welches die Herausforderungen für digitale unternehmerische Gesamtstrategien, die Verbesserung kundennaher Prozesse im Sales & Marketing sowie Produkt- und Lösungstransformationen adressiert. MC hebt Unternehmen ganz unterschiedlicher digitaler Maturitätsgrade auf ein neues digitales, erfolgreicheres Level.

Value Creation (VC) wird von Daniel Tschentscher geleitet. Er kümmert sich mit einem Team von hochkarätigen Interim-Manager*innen um die Operational Excellence in geschäftskritischen Themen wie Prozessoptimierung und IT und bedient mit VC insbesondere die Bedürfnisse der Wertsteigerung für Private Equity Fonds.

Die Geschäftseinheit Transaction Services (TS) wird von Christoph Nichau verantwortet. Die Geschäftseinheit differenziert sich von traditionellen Marktbegleitern durch höchste Expertise in Commercial Due Diligence (CDD) und Technology Due Diligence (TechDD). Zu den von TS adressierten Fokusindustrien gehören unter anderem Software-Anbieter, digitale Plattformen, Professional Services, eCommerce und disruptive Technologien im Bereich Mobilität, Umwelt, Finanzen und Gesundheit.

"Wir sind sehr stolz, ein Teil der valantic zu werden. valantic bringt die besten Spezialist*innen der digitalen Transformation zu einer kraftvollen Einheit zusammen. Davon werden auch unsere Kunden profitieren. Die Kompetenzen von wdp im Bereich Business- und Digital Strategy ergänzen sich optimal mit der tiefen Systemkompetenz und operativen Umsetzungstärke der valantic", freut sich Philipp Wachter, Gründer und Partner Strategy Consulting bei wdp.

"Zusammen mit valantic formieren wir uns zur führenden Transaktionsberatung für digitale oder technologiegetriebene Geschäftsmodelle in DACH. Gemeinsam mit der Digital-Strategieberatung Intargia - einer hundertprozentigen Tochter der valantic - gewinnen wir die geballte Erfahrung von mehr als 15 Jahren IT-Carve-Out und mehr als 250 Transaktionen dazu", ergänzt Christoph Nichau, Gründer und Partner Transaction Services bei wdp.

"Wir haben mit wdp einen neuen Partner gewonnen, der unsere Expertise und unsere digitale Strategieberatungskompetenz auf C-Management-Level weiter verstärkt. Als Unternehmen haben wir die gleiche strategische DNA und die gleiche Leidenschaft, den digitalen Erfolg unserer Kunden entschlossen voranzutreiben. Unsere multinationalen Kunden und der Mittelstand werden davon stark profitieren", betont Holger von Daniels, CEO und Gründer der valantic.

Über valantic

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit rund 1.500 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von über 190 Mio. Euro ist valantic in Deutschland an 21 Standorten und international an acht Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital Strategy und Analytics sowie Financial Services Automation.

www.valantic.com

Über wdp

wdp ist eine der führenden Strategie- und Umsetzungsberatungen für digitale Geschäftsmodelle und die digitale Transformation. Sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene begleiten wir unsere Kunden bei der Digitalisierung ihrer Wertschöpfung, ihrer Produkte, ihrer Prozesse, in M&A-Prozessen sowie bei einer möglichen Reorganisation. Dabei greifen wir auf die Erfahrungen aus mehr als 600 Projekten und ein betreutes Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro zurück. wdp wurde im Jahr 2011 in Köln gegründet und beschäftigt zurzeit 35 Mitarbeiter.

Original-Content von: Evernine GmbH, übermittelt durch news aktuell