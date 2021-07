Signum Network

Blockchain wird grün: Signum - die erste wirklich nachhaltige Blockchain der Welt tritt ins Licht

Zürich (ots/PRNewswire)

Jeder mit einem grünen Gewissen kann sich jetzt der Krypto-Bewegung anschließen. Die erste wirklich nachhaltige Blockchain der Welt Signum ist jetzt live. Als voll integrierte intelligente Plattform mit mehreren Innovationen ist Signum eine Komplettlösung für das Mining, den Handel und die Speicherung der eigenen Kryptowährung Signa (Ticker: SIGNA).

Signum kombiniert die Weltklasse-Funktionen intelligente Verträge, Peer-to-Peer-Messaging und Token-Erstellung mit schnellen und sicheren digitalen Zahlungen - alles auf einer nachhaltigen Blockchain.

Intelligent, sicher und nachhaltig

- Signum verbraucht weniger als 0,002 % der Energie von Bitcoin, um die Blockchain und seine Währung Signa zu betreiben. - Signum produziert praktisch keinen Elektroschrott und ist damit die erste Blockchain, die die Bezeichnung "nachhaltig" verdient. - Signum ist viel mehr als eine Kryptowährung. Als anpassbare Plattform bietet sie faire, unaufhaltsame und unbegrenzte zensurresistente dezentrale Anwendungen.

Warum ist Signa die zukünftige Kryptowährung?

Signa ist nicht nur eine weitere Kryptocoin - es ist die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft. Signa wird genau wie andere Kryptowährungen auf einem dezentralen Hauptbuchsystem abgebaut, gehandelt und gespeichert. Es wird auch in allen Signum-Funktionen verwendet - wie Token-Erstellung, intelligente Verträge und Messaging. Und das alles ohne die Umweltbelastung anderer Kryptowährungen.

"Angesichts des jüngsten Chaos auf den Kryptowährungsmärkten, das durch die Kritik von Elon Musk am exorbitanten Energieverbrauch von Bitcoin ausgelöst wurde, kommt der Start von Signum zum perfekten Zeitpunkt", sagt Benjamin Schroeter, Vorsitzender der Signum Network Association (SNA).

Was macht Signum nachhaltig?

Viele Blockchains behaupten, nachhaltig zu sein, aber Signum ist an der Spitze der Nachhaltigkeitsbewegung. Seit 2019 haben das Entwicklerteam und die Gemeinschaft unermüdlich an der Architektur von Signum gearbeitet, die sich aus der Blockchain Burstcoin entwickelt hat, die ihren Entstehungsblock im Jahr 2014 hatte.

Signum führte die Welt in den dezentralen Zustimmungsnachweis (Proof of Commitment, PoC+) ein. Anders als der bekannte Proof of Work (PoW) Konsens, der von Bitcoin und anderen Münzen verwendet wird, nutzt PoC+ den verfügbaren Speicherplatz. PoC+ bietet eine neue Möglichkeit für Miner, ihre effektive Speicherkapazität zu erhöhen, indem sie ein Signa-Guthaben (Einsatz) auf ihrem Konto festschreiben. Dadurch wird auch das Netzwerk gesichert. PoC+ ist eine umweltfreundlichere Option, da die effektive Kapazität erhöht werden kann, ohne weitere Geräte zu kaufen

Benjamin erklärt: "Signum kann die Lösung für viele alltägliche Anwendungen sein, die derzeit auf stromfressenden Blockchains laufen. Wir können Unternehmen und Menschen dabei helfen, neue Ideen auf nachhaltige und faire Weise zu verwirklichen."

Die Grundwerte von Signum

Fairness, Nachhaltigkeit und Innovation sind der Kern von Signum. JJos, der Hauptentwickler von Signum, glaubt: "Die Philosophie von Signum ist das, was diese Blockchain und ihre Gemeinschaft so mächtig macht. Mit der jüngsten Signum-Hardfork rücken wir endlich ins Rampenlicht und streben an, zu den Top-50-Spielern im Krypto-Raum zu gehören."

Signum entdecken

Signum ist die weltweit erste wirklich nachhaltige Blockchain, die erstklassige Anwendungen auf einer hochmodernen Blockchain-Architektur bietet. Signum betreibt seine eigene Kryptowährung Signa (SIGNA) mit einem geringen Bruchteil an Energie und ohne zusätzlichen Elektroschrott, verglichen mit anderen Kryptowährungen. Signum befähigt Anwender und Entwickler auf der ganzen Welt mit innovativen Blockchain-Lösungen für den Alltag.

Erfahren Sie mehr unter https://signum.network/ oder sehen Sie sich das Video an https://youtu.be/9oMD2AO7aeE.

Kontakt Hanna Stahlberg PR & Marketing Signum hanna@mayfairnow.com +49(0) 151 572 272 12

Original-Content von: Signum Network, übermittelt durch news aktuell