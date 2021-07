BAT

BAT läuft auf Hochtouren zur Unterstützung von Tomorrowland

London (ots/PRNewswire)

BAT hat angekündigt, dass es seinen Platz auf den McLaren F1-Rennwagen für das Logo des belgischen Tanzmusikfestivals Tomorrowland zur Verfügung stellt. Damit will es die Musik- und Veranstaltungsbranche, und insbesondere seinen Partner Tomorrowland, unterstützen. Mit seiner weiteren Investition in Tomorrowland will das Unternehmen aufstrebende Musiktalente fördern und der Live-Musik- und Eventbranche weiterhin zur Seite stehen.

BAT will die Aufmerksamkeit auf Tomorrowlands digitales Festival - Tomorrowland Around the World (16.-17. Juli) lenken und überlässt seinen begehrten Platz auf den McLaren F1 Rennwagen, so dass dort während des österreichischen Grand Prix am 4. Juli das Logo des Festivals zu sehen sein wird. Es ist auch das erste Mal, dass ein Musikfestival auf einem Rennwagen der Formel 1 zu sehen sein wird.

Als Zeichen seiner kontinuierlichen Unterstützung der Musikindustrie macht BAT sich die Internationalität des Grand-Prix-Publikums zunutze, um dem digitalen Festival zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen und Tomorrowland-Fans Lust darauf zu geben, sich für das virtuelle Event zu interessieren und es zu besuchen und dort gemeinsam mit einem Publikum aus der ganzen Welt neue und etablierte Talente kennenzulernen.

John Beasley, Group Head of Brand Building, BAT, kommentiert: "McLaren ist mehr als ein Partner im Motorsport, wir teilen die Liebe zur Musik und zur Innovation, und hier bietet sich uns eine noch nie dagewesene Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen - für unsere musikbegeisterten Fans im Motorsport und um die stark gebeutelte Live-Musikindustrie zu unterstützen. Wir stehen unseren Partnern jederzeit zur Seite und wollen den Fans etwas zurückgeben. Auch wenn Tomorrowland im Jahr 2021 vielleicht nicht als Präsenzveranstaltung stattfindet, haben wir gemeinsam etwas Besonderes geschaffen: Den schnellsten Werbeprospekt der Welt für das größte digitale Musikfestival."

