IDBI Intech Ltd., Indiens führender Anbieter für die Transformation des digitalen Bankwesens, kündigt eine Partnerschaft mit Lemon Advisors UK Ltd. an, um in Südostasien, Japan, Australien, Großbritannien und der EU zu expandieren

Indiens führendes Unternehmen für digitale Bankentechnologie-Transformation, IDBI Intech Ltd. gab eine strategische Partnerschaft mit einer der maßgeblichen Technologieberatungsfirmen Großbritanniens, Lemon Advisors UK Ltd. bekannt, um ihre Fintech-Produkte und -Dienstleistungen für den Banken- und Finanzdienstleistungssektor auf neue globale Märkte auszuweiten. Zu den globalen Standard-Technologieangeboten von IDBI Intech gehören unter anderem die Bekämpfung der Finanzkriminalität, die Transformation des Zahlungsverkehrs, die digitale Kundenerfahrung und die Integration digitaler Technologien.

IDBI Intech adressiert mit seinen "Compliance-as-a-Service"-Angeboten die fortschreitenden Veränderungen im Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Ökosystem weltweit.

Herr Surajit Roy, MD & CEO, IDBI Intech, sagte: "Es wird geschätzt, dass die weltweiten Ausgaben von Finanzinstituten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis 2024 um 21 % auf über 5,6 Mrd. US-Dollar ansteigen werden, wobei 75 % dieser Ausgaben auf die Prävention und Aufdeckung von Finanzkriminalität entfallen werden. Wir freuen uns, mit Lemon Advisors zusammenzuarbeiten und unsere Lösungen auf die neuen globalen Märkte zu bringen."

Diese Assoziation wird IDBI Intech den Zugang zu den globalen Märkten erleichtern, wo es die bedeutende Reichweite, die Lemon Advisors mitbringt, in den Regionen Südostasien, Japan, Australien, Großbritannien und der EU-Region nutzen will.

Herr Subhash R. Ghosh, Gründer und CEO von Lemon Advisors UK sagte, "IDBI Intech Ltd. hat mit seiner Suite von disruptiven Produkten im Bereich Finanzkriminalität und Zahlungsverkehr, die KI und ML nutzen, bedeutende Anerkennung und Erfolg erzielt. Ziel ist es, in den nächsten 18-24 Monaten ein profitables Portfolio ihres weltweiten Umsatzes aus diesen Regionen aufzubauen. Wir von Lemon Advisors UK sind sehr stolz darauf, ihr Beratungspartner zu sein."

IDBI Intech Ltd. mit Sitz in Mumbai, Indien, ist ein digitales Fintech-IT-Unternehmen, das sich auf die Geschäftsumwandlung im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen spezialisiert hat. Sie ist ein Teil der IDBI Bank, die eine führende universelle Geschäftsbank in Indien ist.

www.idbiintech.com

Lemon Advisors UK Ltd. , ein führendes Technologieberatungsunternehmen mit Sitz in London, das sich auf die Branchen FinTech, SpaceTech & Aviation, HealthTech konzentriert und Dienstleistungen in den Bereichen Technologietransfer, Wissenstransfer und IP-Schutz in über 38 Ländern anbietet.

www.lemonadvisors.co.uk

