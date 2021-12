CaseWare International Inc.

CaseWare International kündigt Übernahme an, um in Dänemark zu expandieren

Toronto (ots/PRNewswire)

CaseWare International Inc., das weltweit führende Unternehmen für Lösungen in den Bereichen Audit, Assurance, Finanzberichterstattung und Datenanalyse, hat heute bekannt gegeben, dass es den Betrieb von CaseWare Dänemark von seinem langjährigen Vertriebspartner FSR - Danish Auditors mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, übernommen hat.

FSR - Danish Auditors, der Berufsverband für Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, Steuern und Unternehmensfinanzierung in Dänemark, hat 525 Mitgliedsunternehmen und 4.900 Einzelmitglieder. FSR ist seit 2014 ein unabhängiger Distributor für CaseWare International und bietet Buchhaltungs- und Finanzfachleuten in der Region leistungsstarke Plattformen wie desktopbasierte Working Papers und cloudfähige Lösungen.

"Wir freuen uns sehr, das FSR-Team an Bord zu holen", sagte David Osborne, CEO von CaseWare International. "Die starke Marktpräsenz, die FSR mit seinen branchenspezifischen Lösungen erreicht hat, in Kombination mit der hervorragenden Leistung von CaseWare bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen ist ein weiterer Schritt zur Stärkung unserer globalen Präsenz und zur Bereitstellung eines neuen Niveaus an Geschäftseffizienz für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und Regierungen weltweit."

"Ich bin sehr stolz auf den Beitrag des FSR-Teams zur Markenpräsenz von CaseWare in Dänemark. Auf unserem gemeinsamen Weg wollen wir weiterhin starke Kundenbeziehungen aufbauen, um das Geschäft von CaseWare in diesem Land auszubauen", sagt Celina Bach-Møller, Executive Manager - CWI Denmark ApS.

Die Entscheidung, ihre Kräfte zu bündeln, unterstreicht die Bedeutung der Unternehmensumwandlung für den Fortschritt der Branche, das Wachstum der Märkte und den Erfolg von Unternehmen. Die Notwendigkeit, die Fähigkeiten in der Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsbranche zu verbessern, erfordert mehr integrierte Lösungen, die den neuen Herausforderungen in Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Unternehmen und Regierungsbehörden gerecht werden.

Informationen zu CaseWare International

CaseWare International Inc. ist der weltweit führende Anbieter von Desktop- und Cloud-fähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Assurance, Finanzberichterstattung und Datenanalyse für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Aufsichtsbehörden. Mit Blick auf Effizienz, Qualität und Wertigkeit bietet CaseWare innovative Lösungen für mehr als 500.000 Anwender in 130 Ländern und in 16 Sprachen.

Informationen zu FSR - Danish Auditors

FSR ist ein unabhängiger Vertriebspartner für CaseWare International und Dänemarks Berufsverband für Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Steuern und Unternehmensfinanzierung mit 525 Mitgliedsfirmen und 4.900 Einzelmitgliedern.

Original-Content von: CaseWare International Inc., übermittelt durch news aktuell