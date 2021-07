illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

Das süße Aroma der neuen illy Arabica Selection Sorte Costa Rica ist ab sofort auch im Iperespresso-Kapselformat erhältlich

Das süße Aroma Costa Ricas aus der Reihe illy Arabica Selection ist nun - neben der Zubereitungsart mit ganzen Bohnen - auch im Iperespresso-Kapselformat erhältlich.

illycaffè, ein global führender Hersteller von nachhaltig produziertem Spitzenkaffee, hat 2018 die Produktreihe illy Arabica Selection ins Leben gerufen. Diese exklusive Selektion widmet sich dem sortenreinen Genuss all jener Arabica-Sorten, aus denen der einzigartige illy Blend komponiert wird. Die neue Sorte Arabica Selection Costa Rica bietet ein süßes Geschmackserlebnis mit charakteristischen Noten von Honig und Vanille. Hinzu kommen Akzente von Zitrusfrüchten sowie ein Hauch von Karamell und Trockenfrüchten.

Die Besonderheit der Sorte illy Arabica Selection Costa Rica liegt in ihrer geografischen Herkunft begründet. Die Experten von illy haben im Zusammenspiel mit den hauseigenen Forschungslabors AromaLab, SensoryLab und Food ScienceLab das ideale Röstprofil für jede Arabica-Sorte entwickelt und so die Individualität der verschiedenen Herkunftsregionen des Kaffees aromatisch optimal zur Geltung gebracht. Dadurch bietet sich die einzigartige Gelegenheit, die besten Ernten aus Äthiopien, Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Indien und nun auch Costa Rica kennenzulernen und den speziellen Charakter jeder einzelnen Sorte genussvoll zu zelebrieren. Die Arabica Selection Verpackung hilft auf dieser Expedition des Geschmacks bei der Orientierung: Von der zartesten bis hin zur intensivsten Tönung kündet eine Farbskala in Erdtönen von der zu erwartenden Intensität der spezifischen Arabica-Sorte. Zugleich erleichtert diese Farbgebung die Unterscheidung von der Verpackung des ikonischen illy Blends.

illy Arabica Selection Costa Rica ist ab sofort im illy Online Shop erhältlich und ist in der 250g Packung mit ganzen Bohnen, sowie im Iperespresso-Kapselformat in den Verpackungsgrößen 18 / 100 Kapseln verfügbar.

illycaffè ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde. Bis heute hat das Unternehmen ein erklärtes Ziel: der Welt den besten Kaffee anzubieten. illycaffè ist im internationalen Vergleich die globalste Kaffeemarke und produziert einen einzigartigen 100% Arabica Blend aus 9 der weltweit besten Ernten. Jeden Tag werden in den führenden Restaurants, Hotels und Kaffeebars in über 140 Ländern rund 8 Mio. Tassen illy Espresso ausgeschenkt - nicht zu vergessen Büros und Privathaushalte. illy gilt dank richtungsweisender Innovationen als Vorreiter der Wissenschaft und Technologie des Kaffees. 1991 wurde in Brasilien der "Ernesto Illy Quality Award" für exzellenten Espressokaffee ins Leben gerufen. illycaffè hat mit solchen Initiativen zur angemessenen Bezahlung für Premium-Qualität und der kontinuierlichen Schulung der Kaffeebauern beigetragen. Seit 2016 zeichnet das Unternehmen mit dem "Ernesto Illy International Coffee Award" jene Kaffeebauern aus, die nach den Kriterien von illy den besten nachhaltigen Kaffee der Welt produzieren. Seit 2013 wird illycaffè auf der Liste der World's Most Ethical Companies geführt. Im Jahr 2019 unterstrich das Unternehmen sein Engagement für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, indem es zu einer Benefit Company wurde und das Streben nach einer Integration der Interessen von Mensch und Umwelt in die eigenen Satzungen aufnahm. 2021 erhielt illycaffè als erstes italienisches Unternehmen im Kaffeesektor die internationale Zertifizierung als B Corp - ein weiterer Ausdruck des eigenen Anspruchs, stets höchste Standards sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu erfüllen. Mit dem Ziel, die Kaffeekultur in der Welt zu verbreiten, hat illy die "Università del Caffè" gegründet; ein internationales Schulungszentrum, das Kaffeebauern, Mitarbeitern von Kaffeebars und Kaffeeliebhabern alle Geheimnisse des Kaffees in Theorie und Praxis vermittelt. Schönheit und Kunst sind ebenfalls fundamentale Aspekte der illy Markenidentität - angefangen mit dem von Künstler James Rosenquist entworfenen Logo bis hin zu den Tassen der illy Art Collection, die von über 100 internationalen Künstlern gestaltet wurden. Weltweit beschäftigte illycaffè im Jahr 2020 1291 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Konzernumsatz in Höhe von 446,5 Mio. Euro. Derzeit gibt es ca. 261 illy Monobrand-Lokale in über 40 Ländern. Im Jahr 2021 wurde Rhône Capital Minderheitsaktionär von illycaffè, um zu der internationalen Expansion des Unternehmens beizutragen.

Original-Content von: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell