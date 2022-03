Aircall

Das französische Start-up Aircall eröffnet in Berlin erstes Deutschland-Büro

Bärenstarke Präsenz: große Eröffnungsfeier am 7. April mit Top-Vertretern der Start-up- und Techszene

Synergien ausschöpfen dank direkter Nähe zu mehr als 1.500 DACH-Kunden

Strategische Allianz mit 50 Technologiepartnern und Berlins Start-up-Szene

Heutiger PR-Stunt am Potsdamer Platz zur Eröffnung

30 weitere Neueinstellungen in 2022 allein im Berliner Büro

Aircall - globaler Anbieter einer cloudbasierten Telefonlösung für Unternehmen - eröffnet heute offiziell im Wework Atrium Tower sein Deutschland-Büro. Das französische Start-up möchte mit der Vor-Ort-Präsenz seine Position als VoIP-Anbieter im DACH-Markt stärken und weiter expandieren. Zudem wird es die strategische Zusammenarbeit mit seinen mehr als 50 Technologiepartnern (darunter HubSpot, Salesforce, Pipedrive) von Berlin aus weiter ausbauen. Um auf die Eröffnung des Standortes öffentlichkeitswirksam aufmerksam zu machen, führt Aircall heute eine Aktion am Potsdamer Platz durch.

Olivier Pailhes, CEO von Aircall, sagt über die Eröffnung: "In den vergangenen Monaten konnten wir in Sydney und London zwei weitere wichtige internationale Standorte einweihen. Mit dem neuen Berliner Büro möchten wir nun unseren 1.500 Kunden im DACH-Raum näher sein. Für Aircall ist das ein spannender Schritt im richtigen Moment: Die Nachfrage steigt täglich und der intensivere Austausch mit lokalen Technologiepartnern und Talenten liefert wertvolle Impulse - für unser Wachstum und die Weiterentwicklung unserer Technologie."

Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern möchte der Anbieter für Business-Telefonie nun auch im Rahmen der Expansionsstrategie verstärkt aus Deutschland heraus, ein Ökosystem schaffen, das vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zur Cloud-Telefonie erleichtert und die Digitalisierung fördert.

Zum Einstand in den Berliner Räumlichkeiten plant Aircall am 07. April 2022 gemeinsam mit hochkarätigen Rednern und Teilnehmern aus der Berliner Start-up- und Techszene eine große Eröffnungsveranstaltung inklusive Podiumsdiskussion "Zur Bärenstärke im DACH-Raum: Von 0 auf 100 als Tech-Start-up in Berlin". Erwartet werden unter anderem Referenten von Salesforce und Cremanski & Company. Mit diesem Event feiert Aircall neben seinem neuen Büro auch seine bärenstarke Präsenz als VoIP-Anbieter im DACH-Raum. Nach der erfolgreichen Series D-Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr, bei der in Deutschland DTCP als größter Investor dabei war, und der neuen Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, ist dieser Schritt der nächste Meilenstein für das Unternehmen auf dem deutschsprachigen Markt.

Das DACH-Team in der deutschen Hauptstadt zählt bereits 15 Mitarbeiter aus fünf Nationen. Im laufenden Jahr sollen mindestens 30 weitere Talente hinzukommen. Auch für die Benelux- und die Nordischen Länder Europas übernimmt die Berliner Niederlassung den Support.

Über Aircall

Sprachkommunikation von bester Qualität in und mit Unternehmen anzubieten - das ist das Kernanliegen von Aircall. Aircall wurde 2014 gegründet, beschäftigt mittlerweile über 700 Mitarbeiter weltweit und hat mehr als 226 Millionen US-Dollar an Risikokapital generiert. Seit der 120-Millionen-Dollar Finanzierungsrunde im Juni 2021 knackte die Bewertung von Aircall die Marke von einer Milliarde Dollar. Die Telefonielösung von Aircall - das weltweit über 10.000 Kunden nutzen - ist vollständig cloudbasiert. Die Sprachplattform lässt sich nahtlos in die gängigen Business-Tools für Kundenbeziehungen (CRM), Helpdesk-Lösungen bis hin zu E-Commerce-Plattformen und Bewerber-Tracking-Systemen integrieren. Aircall möchte das Standardtelefonsystem für alle global tätigen Unternehmen werden und das größte App-Ökosystem der Branche schaffen.

Eröffnungsfeier: 07. April 2022, 18:00 - 22:00, ALICE Rooftop Bar & Garden

