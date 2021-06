EPAM Systems, Inc.

EPAM expandiert in Berlin und baut damit seine Position am wachsenden Hightech-Standort Deutschland stark aus

Berlin (ots/PRNewswire)

Schnelle digitale Modernisierungsmaßnahmen für Kunden in Deutschland sowie neue Möglichkeiten für Karrieren im IT-Bereich

- Die Neuigkeiten: EPAM expandiert in Berlin, um digitale Transformationslösungen für in Deutschland ansässige Kunden zu entwickeln und umzusetzen. EPAM schafft mittelfristig 1.000 hochwertige, neue IT-Jobs in Deutschland. - Warum das so wichtig ist: Die Pandemie hat zu einer Beschleunigung digitaler Modernisierungsmaßnahmen in vielen deutschen Unternehmen geführt. EPAM ist bestens aufgestellt, seinen Kunden bei komplexen digitalen Transformationen zu helfen. - Wer davon profitiert: Die deutsche Industrie auf ihrem Weg in die vollständige Digitalisierung. Motivierte und kreative IT-Fachkräfte, die diese Unternehmen als "EPAMer" in ihrem Wandel zu Cloud-basierten Organisationen unterstützen wollen.

EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ist eine globale Technologieberatung und Softwareentwickler für digitale Plattformen. Das Unternehmen hat heute angekündigt, dass es seine globale Präsenz durch die Eröffnung seines neuen Büros in Berlin, einem der führenden Technologiestandorte Europas, ausbauen will. EPAM bietet Unterstützung in den Bereichen Cloud, Daten und digitale Modernisierung für seine Kunden in vielen Branchen wie etwa der Automobilindustrie, Finanzdienstleistungen oder Pharmaindustrie.

"Die Expansion in Berlin ist Teil der Strategie von EPAM, auf die wachsenden Geschäftsbedürfnisse auf dem deutschen Markt zu reagieren", so Balazs Fejes, Präsident für EU- und APAC-Märkte bei EPAM. "Wir freuen uns darauf, unsere globale Präsenz auszuweiten und Kunden in ganz Deutschland als strategische Berater zu unterstützen, um skalierbare digitale Lösungen für ihre komplexen Geschäftsprozesse zu erstellen."

Das neue Büro erweitert die vorhandene Präsenz von EPAM in Deutschland mit Büros in Frankfurt und München, die bereits globale Unternehmen wie Daimler und SAP zu ihren Kunden und Partnern zählen. EPAM beschäftigt jetzt schon über 150 IT-Fachkräfte vor Ort und plant, mindestens 1.000 weitere hochbezahlte Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

"Die Region Berlin bietet viele talentierte Fachkräfte und ein wachsendes Tech-Ökosystem, das den Schlüssel für das strategische Wachstum von EPAM darstellt", meint Dr. Peter Kürpick, SVP, CTO für Unternehmensplattformen und Geschäftsführer von EPAM Deutschland. "Auf der Grundlage einer hochwertigen, skalierbaren Softwareentwicklungspraxis hat EPAM eine beeindruckende Wachstumsgeschichte gezeigt. Wir bieten unseren Kunden Beratungs- und Softwareentwicklungsdienstleistungen in vielen Branchen an. Die Spezialität von EPAM sind komplexe, digitale Transformationsprojekte, besonders Cloud-Migration, ERP, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, mit denen die Kunden ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und optimieren können."

EPAM will IT-Experten mit Branchenerfahrungen und Erfahrungen in allen Gebieten der Softwareentwicklung in die Region bringen. EPAM Deutschland wird von Dr. Kürpick geleitet werden, der 20 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung vorweisen kann. Dr. Kürpick war unter anderem 10 Jahre bei SAP als Entwicklungsleiter tätig und als CTO von HERE, Berlin, maßgeblich am Bau einer Cloud-basierten Plattform für Connected-Car-Data und autonomes Fahren für die deutsche Autoindustrie beteiligt.

"Dank einer Organisationskultur, die auf lebenslangem Lernen und technischen Spitzenleistungen beruht, bietet EPAM einzigartige Karrierechancen für Fachkräfte in den Bereichen IT, Software, Entwicklung, Design, IT-Architektur und Beratung, die mit den allerneuesten Spitzentechnologien wachsen und vorankommen wollen. Wir wollen unsere deutschen Kunden in allen Branchen dabei unterstützen, sich den anspruchsvollen und technisch komplexen Herausforderungen der Digitalisierung und der Cloud-Modernisierung zu stellen", erläutert Dr. Kürpick. "EPAM-Mitarbeiter werden stets dazu ermutigt, die Zukunft neu zu gestalten und die Grenzen des innovativen und kreativen Denkens neu zu definieren. Dazu bieten wir Weiterbildungen und eine Vielzahl an Ressourcen zur beruflichen Entwicklung." Bewerber können unter https://www.epam.com/careers direkt Kontakt mit der Recruiting-Abteilung aufnehmen.

Über EPAM Systems

Seit 1993 hat sich EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) durch sein Knowhow in der Softwareentwicklung zu einem führenden globalen Unternehmen entwickelt und ist spezialisiert auf Produktentwicklung, die Erstellung digitaler Plattformen und die Entwicklung digitaler Spitzenprodukte. Entwicklung ist Teil der DNA von EPAM. Zusammen mit innovativen Strategien, spezialisierter Beratung und Produktdesign erarbeitet EPAM mit seinen Kunden Lösungen der nächsten Generation, die komplexe geschäftliche Herausforderungen in echte Unternehmensergebnisse verwandeln können. EPAMs globale Teams stehen ihren Kunden in mehr als 35 Ländern zur Seite. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. EPAM wurde von einer Reihe weltweit führender unabhängiger Forschungsinstitute als Marktführer gewürdigt und ist eines von gerade einmal vier Technologieunternehmen, die ihren Platz auf der Forbes-Liste der 25 am schnellsten wachsenden Kapitalgesellschaften seit 2013 jedes Jahr halten. Außerdem wurde EPAM 2019 und 2020 auf der Fortune-Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen zum Topunternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen gekrönt. Erfahren Sie mehr über www.epam.com und folgen Sie uns auf Twitter @EPAMSYSTEMS oder LinkedIn.

