Move up, s.r.o.

Unicorns ChargeUp bietet eine umfassende Lösung für Elektromobilität in ganz Europa

Prague (ots/PRNewswire)

Unsere EV Ladelösung, ChargeUp, ist jetzt in ganz Europa, einschließlich Deutschland, verfügbar. ChargeUp ist bereit, die Entwicklung der Elektromobilität zu unterstützen, sowohl durch den Aufbau der Infrastruktur, einschließlich Stationsversorgung und -installation, als auch durch die Bereitstellung einer modernen Softwareplattform für Ladestationsbetreiber und Endbenutzer. Der Kunde erhält somit einen umfassenden Service von A bis Z.

Hinter ChargeUp steht ein Team von Elektromobilitäts- und Softwareexperten mit langjähriger Erfahrungen, die den Bedarf an einer Komplettlösung aus Ladestationen und zugehörigen Dienstleistungen verstehen, einschließlich intelligenter Anwendungen zur Monetarisierung und Verwaltung von Ladestationen, die als Cloud-Service bereitgestellt werden. "Elektromobilität hat sich zu einem starken Trend entwickelt und wir wollen unsere aktuellen und zukünftigen Kunden mit einer großartigen Lösung unterstützen, in die wir unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Elektromobilität und der Anwendungsentwicklung nicht nur in der Energiewirtschaft einfließen lassen. Unsere Lösung hat eine größere Reichweite auf andere Teile der Energiekette, einschließlich Remote Power Management, Flexibilität und Smartparking", bestätigt Ivo Hykys, der für die DACH-Region zuständige Sales Manager.

Unternehmen wie TenneT, das britische NationalGrid und das norwegische Statnett vertrauen auf die Energielösungen von Unicorn. Die schwedische Stadt Göteborg und viele andere Unternehmen wie andere große Gemeinden, Einzelhandelsketten und Developer vertrauen auf die ChargeUp-Plattform. Auf dem tschechischen Inlandsmarkt wird es von Gesellschaften wie Siemens, Billa und SKO-ENERGO s.r.o. genutzt, die eine interne Infrastruktur von Ladestationen für Skoda Auto a.s. betreibt. Die Zahl der Ladepunkte nähert sich 1000 und wird im Jahr 2021 überschritten werden.

ChargeUp ist eine offene Plattform, die die Integration mit jeder Ladestation ermöglicht und leicht mit Standard-IT-Plattformen wie SAP oder Microsoft, Zahlungssystemen, Energiemanagementsystemen usw. integriert werden kann. Gleichzeitig kann ChargeUp vollständig an die Anforderungen des Kunden angepasst werden (Whitelabel).

Erfahren Sie mehr unter https://chargeup.de

