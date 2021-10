Lianyungang Municipal People's Government

SHOW JIANGSU Media Tour besucht Jiangsu Suyun Medical Materials in Lianyungang

Lianyungang, China (ots/PRNewswire)

Am 18. September 2021 fand die SHOW JIANGSU Media Tour in Lianyungang in der chinesischen Provinz Jiangsu statt. Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd ist ein Anbieter von medizinischen Versorgungsgütern, der Blutinfusionssets, Röhren, Katheter und andere medizinische Geräte herstellt. Das berichtet das Informationsbüro der städtischen Volksregierung von Lianyungang.

Links für Bildanhänge: Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402500 Bildunterschrift: Eine Frau arbeitet in einer Suyun-Fabrik für medizinische Versorgungsgüter.

