Ormco

Spark(TM) Aligner erhalten die FDA-Zulassung für die kieferorthopädische Behandlung von Kindern und bieten Eltern eine neue Option mit signifikanten Behandlungsvorteilen gegenüber dem führenden Mitbewerber

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire)

-- Neuestes von Ärzten geleitetes Clear Aligner-System zur Zahnbegradigung behandelt jetzt auch jüngere Patienten mit einfachen bis komplexen kieferorthopädischen Problemen mit primären und sekundären Zähnen --

Ormco Corporation, ein weltweit führender Anbieter von kieferorthopädischen Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Freigabe für die Verwendung seines Spark(TM) Clear Aligner Systems für die kieferorthopädische Behandlung von Patienten mit Primär- und Sekundärzähnen (gemischtes Gebiss) erhalten hat, was Kieferorthopäden grünes Licht für die Behandlung ihrer jüngeren Patienten gibt, die von einer Therapie mit Clear Alignern profitieren können.

Die Spark Clear Aligner wurden speziell für den Lebensstil aktiver Kinder und Jugendlicher entwickelt und sind jetzt eine der wenigen Marken, die von der FDA für die sichere und effektive Behandlung jüngerer Patienten mit einfachen bis hin zu komplexeren Fällen zugelassen sind. Spark Aligner sind eine ärztlich verordnete Behandlungsoption, die klarer und komfortabler ist und weniger Flecken hinterlässt als die führenden Aligner-Marken. Tatsächlich bevorzugen 96 % der Patienten Spark Clear Aligner gegenüber der führenden Marke, basierend auf Reinheit und Komfort.1 Spark Aligner haben seit 2019 tausende gesunde Lächeln weltweit geschaffen.

"Mein Sohn und ich waren so glücklich mit seiner Erfahrung mit Spark Aligners", sagte Frau Strecker, ein Elternteil eines 9-Jährigen, der sowohl eine Behandlung für Abstände als auch eine AP-Korrektur benötigte. "Unser Kieferorthopäde hat Spark empfohlen, weil er bei anderen Patienten hervorragende Ergebnisse erzielt hat und uns gesagt hat, dass das Material, das in Spark Alignern verwendet wird, die klarste Option ist und gleichzeitig komfortabler ist als die führende Wettbewerbsalternative. Weil die Menschen kaum bemerkten, dass er Aligner trug, fühlte sich mein Sohn während seiner gesamten Behandlung zuversichtlich. Wir sahen, wie sich sein Lächeln in etwa 3 Monaten dramatisch veränderte und die Behandlung in 5 Monaten mit einem wunderschönen Lächeln abgeschlossen wurde. Wir sind große Spark-Fans!"

Spark Aligner werden aus TruGENTM Material hergestellt, der neuesten Innovation im Bereich der Aligner-Materialien für Markenprodukte. TruGEN widersteht Flecken besser und ist sogar klarer als das führende Aligner-Material. Die Kanten sind poliert und glatter, um gelegentliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, die sich aus anderen Aligner-Marken ergeben können. Im Gegensatz zu Online- oder At-Home-Aligner-Produkten, die die wichtige Rolle des Kieferorthopäden eliminieren, ist bei Spark Alignern ein erfahrener Arzt in jeden Aspekt der Behandlung eingebunden.

"Meine Praxis ist beeindruckt von den Ergebnissen, die wir für unsere Patienten mit Spark Aligners erzielen", sagte Dr. Bill Dischinger* von Dischinger Team Orthodontics. "Das TruGEN-Material, aus dem die Aligner gefertigt sind, bietet einen besseren Oberflächenkontakt und damit schnellere und zuverlässigere Zahnbewegungen. Mit Spark Alignern sehen wir stärkere und besser vorhersagbare Ergebnisse als mit anderen Alignern. Daher ist die erweiterte Indikation für die Verwendung eine großartige Nachricht für meine jüngeren Patienten, die einen geschäftigen Lebensstil mit Sport, Musik und anderen Aktivitäten führen. Mein gesamtes Team und unsere Patienten sind begeistert von der effizienten und zuverlässigen Behandlungserfahrung, die Spark Aligner bieten."

Ärzte auf der ganzen Welt haben Spark Aligner erfolgreich zur Behandlung einer Vielzahl von kieferorthopädischen Problemen bei Patienten eingesetzt, einschließlich offenem Biss, Tiefbiss, Überbiss, Unterbiss, Kreuzbiss, Engstand, Zahnabstände, halb durchgebrochene Zähne und Extraktionen.

"Spark Aligner wurden in Zusammenarbeit mit führenden Kieferorthopäden entwickelt. Zusammen mit TruGEN(TM), dem fortschrittlichsten Material auf dem Markt, gewährleistet dies ein besseres Behandlungserlebnis für die Patienten", so Sheila Tan, Vice President of Global Marketing & Clinical Education. "Wir freuen uns über die FDA-Freigabe zur Erweiterung unserer Behandlungsmöglichkeiten auf Kinder und Jugendliche. Jetzt können Spark Aligner zur Behandlung von Kleinkindern eingesetzt werden, die noch nicht alle bleibenden Zähne haben."

Eltern und andere Verbraucher können unter sparkaligners.com mehr über das Spark Clear Aligner-System erfahren, Vorher-Nachher-Bilder von Patienten ansehen und einen Spark Aligner-Arzt finden.

Informationen zum Spark(TM) Clear Aligner System

Spark(TM) Aligner werden von Ormco(TM) hergestellt, einem weltweit führenden Unternehmen für innovative Kieferorthopädieprodukte mit 60 Jahren Erfahrung in der Kieferorthopädie, Forschung und Entwicklung sowie hohen Fertigungsstandards. Ormco hat Ärzten in mehr als 130 Ländern zu mehr als 20 Millionen Lächeln verholfen. Spark Aligner bieten die neuesten Fortschritte bei klaren Alignern und eine bessere Patientenerfahrung. Die Spark Approver 3D-Anwendung und die fortschrittliche Clear Aligner-Technologie mit TruGEN(TM)-Material wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Kieferorthopäden zu erfüllen und eine effizientere und effektivere Zahnbewegung zu ermöglichen, verglichen mit der führenden Aligner-Marke. Spark Aligner wurden entwickelt, um Kieferorthopäden mehr Kontrolle und Flexibilität zu geben, damit sie leichter ein gesundes, selbstbewusstes Lächeln erreichen können.

Spark Aligner, denen Kieferorthopäden weltweit vertrauen, sind klarer, komfortabler und färben weniger ab als die führenden Aligner-Marken. Spark Aligner sind bei den Patienten beliebt: 100 Prozent der befragten Spark-Patienten würden Spark Clear Aligners einem Freund empfehlen.¹ Weitere Informationen über Spark Aligners finden Sie unter www.sparkaligners.com.

*Dr. Bill Dischinger ist bezahlter Berater von Ormco. Die geäußerten Meinungen sind die von Dr. Dischinger. Ormco ist ein Hersteller von Medizinprodukten und erteilt keine medizinischen Ratschläge. Kliniker sollten bei der Behandlung ihrer Patienten ihr eigenes professionelles Urteilsvermögen einsetzen.

Grundlage für die Freigabe: Claims Matrix Form 045:

Neue Indikationen für den Einsatz: "Das Spark (TM) Clear Aligner System ist für die Ausrichtung der Zähne während der kieferorthopädischen Behandlung von Zahnfehlstellungen indiziert." Früher lautete die Anzeige: "Das Ormco Spark Clear Aligner System ist für die Behandlung von Zahnfehlstellungen bei Patienten mit dauerhaftem Gebiss (d. h. alle zweiten Molaren) indiziert." Das Ormco Clear Aligner System positioniert die Zähne durch eine kontinuierliche, sanfte Kraft.

3. Spark(TM) Aligner sind ein nahezu unsichtbares, diskretes Aligner-Behandlungssystem.

13. Spark Aligner wurden entwickelt, um eine komfortablere und produktivere Behandlung zu ermöglichen.

17. Die Spark Clear Aligner weisen nachweislich nur minimale Aligner-Flecken auf, was dazu beiträgt, dass Ihr Lächeln während der Behandlung strahlend bleibt.

20. Das TruGEN(TM)-Material bietet nachweislich eine höhere Krafterhaltung als das führende Aligner-Material. Es wurde festgestellt, dass die Kraftspeicherung zu einer erhöhten Zahnbewegung führt. Dies kann zu einer effizienteren und effektiveren Zahnbewegung im Vergleich zu dem führenden Aligner-Material führen.

21. Spark Clear Aligner sind so konzipiert, dass sie klarer sind als die des führenden Wettbewerbers.

32. "Ärzte auf der ganzen Welt verwenden Spark Clear Aligner zur Behandlung einer Vielzahl von Patientenfehlstellungen, wie z. B. offener Biss, Tiefbiss, Überbiss, Unterbiss, Kreuzbiss, Engstand und Lücken."

33. 100 % der befragten Patienten würden Spark Aligners einem Freund empfehlen.

40. Klarer. Bequemer.

41. Die Patienten sind sich einig, dass die Spark Aligner angenehmer zu tragen sind.

