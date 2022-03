Fashion Council Germany

Das einwöchige Event-Format Studio2Retail ist erfolgreich zur BFW gestartet! 85 teilnehmende Brands und Stores laden diese Woche noch zu nachhaltigen Shopping-Events und Modeinstallationen ein!

Außerdem können bis diesen Samstag noch bei ausgewählten Stores, Ateliers und Studios Sachspenden für die Menschen in der Ukraine abgegeben werden. Vor Ort kann ebenfalls für Aktion Deutschland Hilft e.V. Geld für die Nothilfe gespendet werden.

Nach einem erfolgreichen Auftakt von Studio2Retail am vergangenen Montagnachmittag in der PLATTE.Berlin laden diese Woche noch 85 teilnehmende Brands und Stores Endkonsument:innen zu nachhaltigen Shoppings-Events, Pop-Ups und Modeinstallationen ein. Bereits zum zweiten Mal organisiert der Fashion Council Germany das einwöchige Event-Format vom 14. - 19.03. 2022 zur Berlin Fashion Week. In dieser Saison ruft der Fashion Council Germany außerdem noch bis einschließlich Samstag, den 19.03.2022, zur Abgabe von Sachspenden für die Menschen in der Ukraine auf bei ausgewählten Stores, Studios und Ateliers des Studio2Retail-Netzwerkes auf. Seit Montag informiert der Fashion Council Germany täglich über die nötigen Sachspenden, die zu den regulären Öffnungszeiten bei den teilnehmenden Locations abgegeben werden können. Zusätzlich können vor Ort bei den Locations Geldspenden für das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Aktion Deutschland Hilft e.V. bequem per QR-Code getätigt werden.

Im Rahmen von Studio2Retail gingen zur Unterstützung des stationären Einzelhandels und lokalen Designer:innen im Vorfeld Preisgelder in Höhe von insgesamt 60.000 Euro an kreative, nachhaltige und innovative Event-Formate. Die Gewinnerkonzepte von Nella Beljan Showroom & Gallery, Richert Beil, SF 1 OG und William Fan sowie Bondy Store, Gate 194, Fiona Bennett und Susumu AI haben diese Woche zu unterschiedlichsten Formaten eingeladen: Der Berliner Designer mit chinesischen Wurzeln William Fan zeigte gestern Abend seine neue Kollektion im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart. Die Newcomer-Designerin Rosa Marga Dahl vom Label SF 1 OG präsentiert am Donnerstagmorgen ihr Runway-Debüt und wird mit ihrer Kollektion auf das Thema Flucht und Vertreibung aufmerksam machen. Judith Bondy vom gleichnamigen Label zeigt ihre neue Kollektion ebenfalls in Form einer Modenschau und Präsentation am Donnerstagabend in der Platte.Berlin. Das Designer-Duo Richert Beil präsentiert am Freitag seine Kollektion im Rahmen einer Live-Performance, die über Social Media verbreitet mit Live-Shopping die Grenzen zwischen digitalem und realem Leben verschwinden lässt. Nella Beljan, Gate 194, Fiona Bennett und Susumu AI laden diese Woche noch zu Showroom-Events und Pop-up-Stores ein, bei denen neben dem Erwerb von ausgewählten Kollektionsteilen und Designerstücken ebenfalls zu Geld- und Sachspenden für die Menschen in der Ukraine aufgerufen wird.

Eine Übersicht aller diese Woche noch stattfinden Events und Abgabestellen sind auf der Website von Studio2Retail zu finden.

Zusammen mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Aktion Deutschland Hilft e.V. ruft der Fashion Council Germany zu Geldspenden für die Nothilfe in der Ukraine auf. Gespendet werden kann unter dem folgenden Link.

