CedCommerce schließt sich mit Kaufland.de zusammen, um Shopify-Händlern zu ermöglichen, ihre Markenpräsenz auszubauen

Der führende eCommerce-Lösungsanbieter CedCommerce hat sich mit Kaufland.de, einem führenden deutschen Marktplatz, zusammengeschlossen, um den problemlosen Verkauf zu erleichtern. Die Kaufland.de Integration App hilft Händlern, ihre Produkte vor 32 Millionen Online-Käufern aus Deutschland zu präsentieren.

Kaufland.de ist einer der am schnellsten wachsenden Marktplätze in Deutschland mit über 7K Händlern, die 2,5 Millionen Produkte aus über 5K Produktkategorien anbieten.

"Unser Ziel ist es, Händlern die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte an der richtigen Stelle der richtigen Zielgruppe zu präsentieren, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Nach der Pandemie erlebten wir einen Boom beim Online-Shopping. Um diesen Geist aufrechtzuerhalten, freuen wir uns sehr, unsere Partnerschaft mit dem Marktplatz Kaufland.de bekannt zu geben. Die Integrationslösung ermöglicht es Shopify-Händlern, mit deutschen Online-Käufern in Kontakt zu treten und ihre Produkte an diese zu verkaufen. Mit dieser neuen Partnerschaft wollen wir die Messlatte für den Multichannel-Verkauf höher legen, ohne den Fluss zu stören, wie Verkäufer mit ihren potenziellen Kunden in Kontakt treten", so Abhishek Jaiswal, CEO von CedCommerce.

CedCommerce vereinfacht den Prozess des Online-Verkaufs und führt einen neuen Handelskanal für Shopify-Händler ein. Das Onboarding-Verfahren ist einfach. Sie benötigen nur eine EAN oder GTIN.

Die Integrationslösung wird mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion geliefert.

Informationen zur Kaufland.de Integration App

Die Kaufland.de-Integrationslösung sorgt für eine starke Verbindung zwischen dem eigenen Unternehmen und den deutschen Online-Käufern. Die wichtigsten Funktionen der App sind:

Zentralisiertes Dashboard - Auf dem Dashboard ist alles bereits zusammengestellt. Auf der Startseite der App selbst kann man sich einen Überblick über Produkte, Bestellungen und Verkäufe verschaffen.

Problemlose Produktauflistung - Die Integrationsanwendung ist so konzipiert, dass das Hochladen von einzelnen Produkten und Massenprodukten problemlos möglich ist.

Auftragsverwaltung - Eingehende Aufträge vom Marktplatz werden mit dem Shopify-Shop synchronisiert, so dass man alle notwendigen Aktionen über ein einziges Fenster verwalten kann.

Schwellenwert - Man kann Schwellenwerte für das Produkt festlegen und wird benachrichtigt, um sie unterwegs nachzufüllen. Dadurch wird man auch vor Überverkäufen geschützt.

Angepasste Vorlagen - Diese helfen beim Hochladen von Produkten, bei Preisanpassungen und bei der Inventarisierung und Kategorisierung der eigenen Waren gemäß den Marktplatznormen.

Bitte lesen Sie diese ausführliche Dokumentation über die weitere Funktionsweise der App.

Informationen zum Kaufland.de-Marktplatz

Kaufland.de ist einer der boomenden Marktplätze in Deutschland. Kaufland ist Teil der Schwarz-Gruppe mit über 1300 Filialen in Europa. Der Marktplatz umfasst einen riesigen Katalog von über 5000 Produktkategorien. Mit seiner unübertroffenen Markenbekanntheit und der hochmodernen Plattformtechnologie wird dieser Marktplatz von 32 Millionen monatlichen Besuchern für alle Arten von Einkaufsbedürfnissen bevorzugt.

Informationen zu CedCommerce

CedCommerce ist der am schnellsten wachsende Anbieter von eCommerce-Lösungen, der Unternehmen aller Größenordnungen erstklassige Dienstleistungen bietet. Zu den Dienstleistungen gehören unter anderem Multichannel-Verkauf, Dropshipping und spezialisierte digitale Marketinglösungen.

Bisher hat CedCommerce mehr als 30.000 Verkäufern den Verkauf auf über 100 Marktplätzen weltweit über Top-Frameworks wie BigCommerce, Shopify, Magento, Prestashop, OpenCart, WooCommerce, etc. ermöglicht. CedCommerce ist offizieller Partner von Walmart, Buy on Google, Facebook Marketplace, HubSpot und Lazada sowie von über 50 weiteren führenden eCommerce-Unternehmen.

