Dance GmBH

Mieten statt kaufen: Dance bringt erste E-Bike-Generation Dance One auf die Berliner Straßen

Berlin (ots/PRNewswire)

- Das Startup der Gründer von SoundCloud und Jimdo rollt nach erfolgreich abgeschlossener Pilotphase seinen Premium-Abo-Service für E-Bikes in Berlin aus.

- Dance Mitglieder nutzen die Vorteile eines E-Bikes zur monatlichen Miete, ohne in den Besitz eines eigenen Fahrrads investieren zu müssen, und profitieren von einem Reparatur- und Concierge-Service auf Abruf.

- Dance One verfügt über einen herausnehmbaren Akku mit 55 Kilometer Reichweite, der unauffällig in den Rahmen integriert ist.

Berlin ist die erste Metropole, in der Dance nach mehrmonatiger erfolgreich abgeschlossener Pilotphase seinen Premium-Abo-Service für E-Bikes ausrollt und sein erstes E-Bike-Modell Dance One vorstellt. Dance One wird ab heute an Tausende Mitglieder der Dance Community ausgeliefert, die sich innerhalb der letzten Monate via Warteliste für den Abo-Service angemeldet haben. Ziel von Dance ist es, eine Bewegung zu schaffen, die Städte lebenswerter macht - urbane Räume für Menschen, nicht für Autos. Das Unternehmen wurde 2020 von den SoundCloud-Gründern Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung zusammen mit dem Gründer von Jimdo, Christian Springub, gegründet.

Teil des Entwicklungsprozesses des Dance One und des Premium-Abo-Services war eine mehrmonatige Pilotphase, in der Hunderte von FahrerInnen in Berlin bereits Zehntausende von Fahrten durchgeführt haben. Durchschnittlich zehn Mal pro Woche waren die Mitglieder mit ihrem E-Bike unterwegs. Ein Trend, der sich ebenfalls aus der Pilotphase ablesen lässt: Je länger die Mitglieder ihr E-Bike haben, umso häufiger nutzen sie es auch.

Die erste E-Bike-Generation Dance One wurde in Deutschland entwickelt. Es unterstützt FahrerInnen mit einem sanften Schub bei jedem Pedaltritt, was die Fortbewegung im Gegensatz zu einem üblichen Fahrrad schneller und müheloser macht. Mit seinem Concierge & Repair Service setzt Dance neue Maßstäbe in Sachen Kundenzentrierung: Kein anderes E-Bike-Abo bietet eine Lieferung vor die Haustür und Reparaturen vor Ort innerhalb von 24 Stunden.

Alle Vorteile von Dance auf einen Blick:

Mieten statt kaufen: Das monatliche Abo bietet Mitgliedern den Besitz eines E-Bikes auf Zeit und ist jederzeit kündbar - eine zeitgemäße und individuelle Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Autos im städtischen Raum.

Das monatliche Abo bietet Mitgliedern den Besitz eines E-Bikes auf Zeit und ist jederzeit kündbar - eine zeitgemäße und individuelle Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Autos im städtischen Raum. Mühelos unterwegs: Das Dance One kommt mit einem maßgeschneiderten Aluminium-Diamantrahmen und einem herausnehmbaren, unauffällig in den Rahmen integrierten Akku mit einer Reichweite von 55 Kilometern.

Das kommt mit einem maßgeschneiderten Aluminium-Diamantrahmen und einem herausnehmbaren, unauffällig in den Rahmen integrierten Akku mit einer Reichweite von 55 Kilometern. Sicherheit geht vor: Vorder- und Rücklicht sowie reflektierende Seitenstreifen an den Reifen sorgen für Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Hydraulische Scheibenbremsen und pannensichere Reifen helfen Dance Mitgliedern dabei, unter allen Witterungsbedingungen sicher zu fahren. Das zertifizierte E-Bike verfügt über ein integriertes Bluetooth-Schloss, das mit dem Smartphone geschlossen werden kann. Dank integrierter GPS- und Bluetooth-Technologie wissen Mitglieder zu jeder Zeit, wo sich ihr Rad gerade befindet.

Vorder- und Rücklicht sowie reflektierende Seitenstreifen an den Reifen sorgen für Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Hydraulische Scheibenbremsen und pannensichere Reifen helfen Dance Mitgliedern dabei, unter allen Witterungsbedingungen sicher zu fahren. Das zertifizierte E-Bike verfügt über ein integriertes Bluetooth-Schloss, das mit dem Smartphone geschlossen werden kann. Dank integrierter GPS- und Bluetooth-Technologie wissen Mitglieder zu jeder Zeit, wo sich ihr Rad gerade befindet. Service auf Abruf: Dance-Mitglieder können mit dem Repair Now Service, der über die Dance App zugänglich ist, innerhalb von 24 Stunden Reparatur und Wartung innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings vereinbaren.

Dance-Mitglieder können mit dem Repair Now Service, der über die Dance App zugänglich ist, innerhalb von 24 Stunden Reparatur und Wartung innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings vereinbaren. Mobiles Dashboard für volle Kontrolle: Während der Fahrt lässt sich das Smartphone per Klick am Bike befestigen, so dass Mitglieder über das In-ride Dashboard in der Dance App ihre Route, Zeit und Reichweite verfolgen können.

"Nach fast einem Jahr des Testens unserer Hardware-, Software- und Service-Komponenten, bin ich stolz darauf, unser Angebot nun für alle BerlinerInnen, die gemeinsam mit unserer Community zu einer gesünderen, klimafreundlicheren und lebenswerteren Stadt beitragen wollen. Das starke Bewusstsein der BerlinerInnen für ökologische Themen und die Innovationsfreude der hier ansässigen Startup-Szene bilden den perfekten Ausgangspunkt, um eine globale Bewegung zu starten", sagt Eric Quidenus-Wahlforss, CEO von Dance.

"Die unverwechselbare Farbe und das Design des Dance One, die einfach zu bedienende App, unser Premium Service und das flexible Abo eignen sich ideal für Menschen, die ihren Lebensstil nachhaltiger und aktiver gestalten wollen", sagt Caterina Kiehntopf, Dance General Manager Deutschland. Die Universität Oxford hat herausgefunden, dass StadtbewohnerInnen, die für eine Fahrt pro Tag vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, ihren Kohlendioxid-Fußabdruck im Laufe eines Jahres um etwa eine halbe Tonne Kohlendioxid verringern. Das entspricht den Emissionen eines einfachen Fluges von London nach New York.

Über Dance

Dance ist ein Premium-Abo-Service für E-Bikes mit Sitz in Berlin. Ziel des Unternehmens ist es, eine Bewegung zu schaffen, die Städte lebenswerter macht - urbane Räume für Menschen, nicht für Autos. Dance verbindet formschöne E-Bikes mit einem schnellen Rundum-Service und macht alltägliche Fortbewegung zu einem gesunden, umweltfreundlichen Erlebnis, das zudem Freude bereitet. Das monatliche Abonnement bietet Mitgliedern maximale Flexibilität, um diese neue Form der urbanen Mobilität für sich zu entdecken.

Dance wurde von den SoundCloud-Gründern Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung zusammen mit Jimdo-Gründer Christian Springub gegründet. Zu den Investoren gehören BlueYard und HV Capital. Als Arbeitgeber setzt sich Dance aktiv für Chancengleichheit und Inklusion am Arbeitsplatz ein. Bei Dance sind alle Menschen willkommen, unabhängig von Alter, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, Familienstand, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder körperlicher Behinderung. Offene Stellen finden sich unter dance.co/jobs.

press@dance.co

Original-Content von: Dance GmBH, übermittelt durch news aktuell