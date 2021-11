Vazyme

Vazyme stellt auf der MEDICA 2021 seine neuesten Produkte und Lösungen für Covid-19-Tests vor

Das chinesische Biotechnologieunternehmen Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd (Vazyme) wird seine fortschrittlichen Covid-19-Testprodukte und -Lösungen in Halle 3 Stand F 94 auf der MEDICA 2021, der weltweit führenden Fachmesse für den medizinischen Sektor, in der Messe Düsseldorf (Deutschland) vom 15. bis 18. November ausstellen. Die Veranstaltung bietet den Besuchern eine breite Palette innovativer medizinischer Produkte und Lösungen, begleitet von Ideenaustausch und Expertendialogen in Fachforen, um die Trends der Gesundheitsbranche besser zu verstehen.

Vazyme wird auf der Veranstaltung sein komplettes Angebot an Produkten und Lösungen im Zusammenhang mit Covid-19 vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf der Premiere des neuesten Virustests des Unternehmens liegt - dem SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR und dem SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag Schnelltest, die beide in der Lage sind, drei Virustypen, einschließlich Covid-19 und Influenza A/B, gleichzeitig zu testen und nachzuweisen, wodurch eine effizientere und umfassendere Virenprüfung erreicht wird.

Seit dem Ausbruch der Pandemie hat Vazyme kontinuierlich eine Reihe von Covid-19-Testreagenzien und entsprechende Geräte für Nukleinsäure-Nachweislösungen, Antigen-Schnelltests, Antikörper-Schnelltests und neutralisierende Antikörper-Schnelltests auf den Markt gebracht. Die Produkte von Vazyme verbessern Covid-19-Tests im Kampf gegen die lähmende Pandemie durch genauere, zuverlässigere und schnellere Testergebnisse. Vazyme hat Covid-19-Testprodukte und -Lösungen für mehrere Länder und Regionen bereitgestellt, darunter Deutschland, Großbritannien, Russland, Brasilien und Indonesien, und hat Schlüsselrohstoffe für über 500 Millionen Covid-19-Testkits an Testkit-Hersteller weltweit geliefert.

Vazyme wird weitere Covid-19-Diagnostikprodukte und -lösungen vorstellen, darunter

Lösung für den Nukleinsäure-Nachweis

SARS-CoV-2 Ag-Schnelltest

SARS-CoV-2 Ag Heimtest

SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag Schnelltest

Neutralisierender Ab-Nachweis

Etc.

Der globale Markt für In-vitro-Diagnostik hat ein bemerkenswertes Wachstum erfahren, das mit der Nachfrage nach umfassenden, genauen und maßgeschneiderten diagnostischen Lösungen einhergeht. Mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Produkten in diesem Bereich haben die In-vitro-Diagnostikprodukte von Vazyme verschiedene Fachgebiete abgedeckt, darunter Kardiologie, pränatale und postnatale Versorgung, Gastroenterologie, Nephrologie, Infektionen und pädiatrische Pulmonologie.

Neben den diagnostischen Geräten für Point-of-Care-Tests (POCT) ist Vazyme als führender Lieferant von medizinischen Rohstoffen bestrebt, seinen Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Rohstoffe anzubieten. Als einer der wenigen auf Forschung und Entwicklung (F&E) ausgerichteten innovativen Hersteller in China, der in der Lage ist, vorgelagerte Technologien selbst zu entwickeln und Fertigprodukte herzustellen, verfolgt Vazyme die Vision, das Leben der Menschen durch Technologie zu verbessern, und konzentriert sich auf kontinuierliche Investitionen in technologische Innovation und Qualitätsprodukte.

Um weiterhin Milliarden von Kunden weltweit zu erreichen, beschleunigt Vazyme die Ausweitung seiner Präsenz in Überseemärkten, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung des europäischen Marktes durch den Aufbau umfangreicher lokaler Niederlassungen liegt. Derzeit arbeitet Vazyme mit weltweit anerkannten akademischen Einrichtungen zusammen, um multinationale Labore zu errichten, und geht Partnerschaften mit führenden medizinischen und pharmazeutischen Vertriebsunternehmen in Überseemärkten ein, um lokalisierte Verkaufs- und Vertriebsnetze aufzubauen. Vazyme freut sich darauf, auf der MEDICA 2021 mit weiteren globalen Partnern zusammenzuarbeiten.

Informationen zu Vazyme

Vazyme wurde 2012 gegründet und ist eines der wenigen auf Forschung und Entwicklung fokussierten innovativen Biotechnologieunternehmen in China, das in der Lage ist, Upstream-Technologien selbst zu entwickeln und Fertigprodukte herzustellen. November, 2021. Mit einem kontinuierlichen Engagement für Innovation und basierend auf seiner proprietären generischen Schlüsseltechnologieplattform hat das Unternehmen ein Geschäftsnetzwerk aufgebaut, das sich über die Bereiche biologische Forschung, In-vitro-Diagnostik und Biomedizin erstreckt. Vazyme hat acht Serien von proprietären POCT-Diagnosereagenzien und zugehörigen Kontrollmaterialien entwickelt, die kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Erkrankungen, Entzündungen, Präpotenz, Magenfunktionen, Autoimmunität, Nierenfunktionen, das Management chronischer Krankheiten sowie Atemwegserkrankungen abdecken.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Webseite von Vazyme unter http://www.vazyme.com

