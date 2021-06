Shihe District Bureau of Culture, Radio & Television and Tourism

Shihe: Dialog mit der Welt in "Teesprache"

Xinyang, China (ots/PRNewswire)

Am 9. Juni begaben sich Diplomaten und Reporter aus vielen Ländern auf eine Reise zur "Entdeckung des schönsten Teedorfes an der Seidenstraße". Sie kamen nach Shihe District, Xinyang City, Henan Province, um die Geheimnisse des chinesischen Tees zu erkunden, so das Shihe District Bureau of Culture, Radio & Television and Tourism. In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 fuhren drei "China-Europa-Express"-Züge, beladen mit Xinyang-Tee, entlang der modernen Seidenstraße nach Europa und Asien.

Der portugiesische Botschafter in China, Jose Augusto Duarte, sagte, dass Portugal das erste europäische Land war, das chinesischen Tee einführte. Im 16. Jahrhundert brachten portugiesische Kaufleute chinesischen Tee mit. Er war so teuer, dass nur Adlige ihn genießen konnten. Teetrinken ist auch heute noch ein anspruchsvoller Lebensstil. Er sagte, dass die Landschaft erstaunlich ist, die Menschen sind schön, leidenschaftlich, selbstbewusst und glücklich.

"Tee ist ein Geschenk des Himmels und der Erde. Teetrinken ist gut für die Gesundheit und das Temperament", sagte Herr Jingon Kim, der Minister-Berater der südkoreanischen Botschaft in China, "wir importieren eine große Menge Tee aus China." Seine Frau, Frau Jongyoung Park, ist Mitglied der Tea Tasting Association und nimmt oft an Aktivitäten rund um den Tee teil. Sie erlebte die traditionellen Techniken des Teepflückens und -röstens und hatte einen ausführlichen Austausch mit Xiao Junjing, dem Erben der Xinyang Maojian Handwerkskunst, dem nationalen immateriellen Kulturerbe.

Mr. Robert Quant, Botschafter des Commonwealth of the Bahamas, zeigte sich beeindruckt von der Teeplantage. Er erklärte: "Ich werde meinen Freunden erzählen, wie schön es ist und alle zu einem Besuch ermutigen."

Herr Zhai Xiaobin, stellvertretender Bürgermeister von Xinyang, hieß die chinesischen und ausländischen Gäste herzlich willkommen und warb für den Tee-Austausch und die Zusammenarbeit.

Nur üppige Berge und klare Flüsse können guten Tee hervorbringen. Shihe liegt an der Trennlinie zwischen Nord und Süd, mit einem Waldbedeckungsgrad von 70 %. Es liegt im Hinterland Chinas, mit Dörfern, die zwischen den Bergen und Gewässern verstreut sind, und die Muße und Beschaulichkeit ausstrahlen. Mit einer zusammenhängenden Teeplantage von 40.000 Hektar ist es der Ursprung und das Hauptproduktionsgebiet von Xinyang Maojian, Chinas "Top Ten Famous Teas". Das Dorf Haojiachong in Shihe ist ein Vertreter der schönen Landschaft. Die Dorfbewohner bauen seit Generationen Tee an.

