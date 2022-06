Angel Yeast

Angel Yeast steigert die Beschaffung neuer Energie zur Verringerung von Kohlenstoffemissionenen

Angel Yeast (en.angelyeast.com) (SH600298), ein börsennotierter, weltweit tätiger Hersteller von Hefe und Hefeextrakten, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen bei einer Unterzeichnungszeremonie in der chinesischen Provinz Hubei das vom China Hubei Power Exchange Center und der China Hubei Carbon Emissions Exchange ausgestellte und zertifizierte Ökostromzertifikat erhalten hat. Angel Yeast gehört zu den ersten 71 Unternehmen, die das Zertifikat in der Provinz erhalten haben. Es ist Teil des nationalen Programms Chinas, das den grünen Wandel vorantreiben und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beschleunigen soll.

Auf der Veranstaltung unterzeichnete das Unternehmen außerdem eine Vereinbarung über den Kauf von 9.012 MWh Strom aus Sonnen- und Windenergie, was 20 Prozent des Stromverbrauchs der Angel Yeast-Fabrik in Yichang entspricht und einen Ausgleich von 6.447 Tonnen Kohlendioxid ermöglicht.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir zu den ersten Unternehmen gehören, die das Ökostrom-Zertifikat erhalten haben. Dies ist nicht nur ein Beweis für unsere langjährigen Bemühungen, umweltfreundliche Praktiken einzuführen, sondern auch ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg zu unserem Netto-Null-Emissionsziel. Da Angel sein grünes Versprechen weiter vorantreibt, indem es mehr Strom aus erneuerbaren Ressourcen bezieht und die Investitionen in Solarenergie- und Biomasseprojekte weiter erhöht, trägt dies wesentlich dazu bei, dass wir eine Blaupause für die Produktion von mikrobiellen Proteinen aus erneuerbaren Quellen schaffen können", sagte Xiao Minghua, Geschäftsführer von Angel Yeast.

„Unser Engagement, den CO2-Fußabdruck im gesamten Geschäftsbetrieb von Angel Yeast zu reduzieren und die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt zu begrenzen, hat uns auch dazu veranlasst, andere Optionen zur Minimierung der CO2-Emissionen zu prüfen, einschließlich der Einführung einer Reihe von Lösungen für saubere Energie zur Modernisierung der Fabrikanlagen und der Anpassung unserer Energiestruktur. Neben der verstärkten Beschaffung erneuerbarer Energien über Ökostrom-Verträge hat Angel Yeast in den letzten Jahren seine Abhängigkeit von fossilen Energiequellen durch den Kauf von mehr Dampf aus Biomasse, die Installation von Solarzellen auf dem Dach und die Wiederverwertung von Methan aus Abwässern auf eine sauberere, nachhaltigere Produktionsweise umgestellt", so Xiao weiter.

Eine Blaupause für die Produktion mikrobieller Proteine mit erneuerbarer Energie

Angel hat Pionierarbeit geleistet bei der Kombination von sauberer Energie und mikrobieller Proteinproduktion. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass mikrobielle Proteine aus nachwachsenden Rohstoffen, die eine weniger flächenintensive, aber umweltfreundlichere und energiesparende Lösung für die weltweite Ernährungssicherheit darstellen, pflanzliche und tierische Proteine ersetzen werden.

Das 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co., Ltd ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, Fermentationsnährstoffe und Enzyme. Derzeit verfügt Angel Yeast über 12 internationale fortschrittliche Produktionsstätten in China, Ägypten und Russland und bietet Produkte und Dienstleistungen für mehr als 160 Länder und Regionen weltweit an.

